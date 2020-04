Tesla dépasse les attentes de livraison au premier trimestre 2020

Tesla a révélé que au cours du premier trimestre de 2020, 88.400 livraisons de véhicules, un chiffre qui dépasse largement les attentes du marché. En raison des craintes générées par la pandémie de coronavirus, plusieurs sociétés ajustent leurs prévisions économiques et le constructeur électrique n’est pas étranger à la situation.

Hier, les analystes de Wall Street ils se seraient attendus à ce que Tesla atteigne un maximum de 77 000 livraisons dans la période mentionnée. De toute évidence, ils sont loin du résultat final. Elon Musk et ses managers le qualifient déjà de premier trimestre le plus réussi de son histoire en termes de livraisons. De plus, la production n’était pas loin derrière 102 672 voitures fabriquées.

La production

Livraisons

Modèle S / X

15 390

12 200

Modèle 3 / Y

87 282

76 200

Total

102,672

88 400

Selon les informations du portail Electrek, Tesla s’est efforcé d’atteindre un nouveau trimestre avec des chiffres record, malgré le fait que les trois premiers mois de l’année soient généralement faibles pour l’ensemble de l’industrie automobile. Le problème, cependant, est qu’au milieu de leurs objectifs un obstacle totalement inattendu a été franchi, le coronavirus. Face à la pandémie, l’entreprise a dû réagir avec la fermeture temporaire de ses usines en Californie, à New York et à Shanghai. L’usine du Nevada, quant à elle, a réduit ses effectifs de 75%.

C’est possible que accélération de la production chinoise a pu résister à la chute des autres usines, bien que la société ne se soit pas prononcée. Un autre sujet intéressant concerne le modèle Y, dont les unités fabriquées et livrées ne sont pas spécifiées individuellement dans le rapport. Rappelons que le nouveau SUV Tesla a commencé à être commercialisé au premier trimestre.

Bien que les chiffres révélés soient assez positifs, nous Reste à attendre le rapport financier pour connaître la performance finale de la période. “Les livraisons de véhicules de Tesla ne représentent qu’une mesure de la performance financière de l’entreprise et ne doivent pas être considérées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels, qui dépendent de divers facteurs, notamment le coût des ventes et les fluctuations des devises”, ont-ils conclu. .

