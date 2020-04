Tesla montre comment le pilote automatique sauve des vies dans des situations d’urgence

Tesla Il a publié une série de vidéos montrant comment le système de freinage d’urgence du pilote automatique de ses véhicules réagit à l’apparition surprise des piétons traversant la rue.

Les exemples ont été montrés lors d’une présentation faite par Andrej Karpathy, directeur de l’intelligence artificielle et de la vision artificielle de l’entreprise lors de la conférence ScaledML 2020 Il s’est tenu fin février au Musée historique des ordinateurs de Mountain View, au cœur de la Silicon Valley.

Dans la présentation, Karpathy explique qu’ils ont environ un million de véhicules circulant dans les rues du monde entier et entraînant constamment l’intelligence artificielle du Pilote automatique Tesla et montre quelques exemples de la façon dont il est capable de réagir et de sauver des vies dans des situations réelles qui se sont produites et ont été enregistrées par des caméras de voiture.

À partir du minute 3:30 Vous pouvez voir trois situations différentes d’activation du freinage d’urgence. Dans le premier exemple, c’est une personne qui apparaît de nulle part en train de traverser une rue Tesla est déjà en mouvement. Dans le second, le conducteur ne détecte pas la présence d’un piéton et la voiture réagit. Dans le dernier exemple, vous pouvez voir comment d’autres véhicules vous empêchent de voir le passage pour piétons, mais le système d’urgence est activé et empêche l’accident.

Tesla active des systèmes d’urgence pour éviter les collisions des centaines de fois par jour dans toute sa flotte

Karpathy explique que Tesla aller des centaines de cas similaires chaque jour et que dans tous ces cas, le système de réaction d’urgence a pu éviter des accidents majeurs. Il souligne également que dans les trois cas, les véhicules roulaient et que le pilote automatique n’était pas connecté, mais que les systèmes anticollision sont toujours activés dans des cas extrêmes comme ceux-ci.

Ce qui suit dans la présentation est une explication extrêmement intéressante de la Tesla cherche à utiliser l’intelligence artificielle pour détecter la profondeur des images enregistrées par les caméras et les capteurs des véhicules, et créer une version virtuelle des capteurs LiDAR.

Le pilote automatique Tesla est-il vraiment capable de sauver des vies sur la route?

