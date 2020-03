Tesla réduit ses effectifs au Nevada Gigafactory

Une semaine après ça Tesla Il a déclaré qu’il poursuivrait ses opérations “normales” à la Gigafactory au Nevada, la société prévoit désormais de réduire ses effectifs de “plus de 75%”. Panasonic, qui aide à fournir les batteries de Tesla dans une section de la Gigafactory, a suspendu ses opérations la semaine dernière.

Tesla a déjà suspendu certaines opérations d’usine non essentielles et encourage les employés travailler à domicile, si possible. Ce qui a “significativement” réduit le nombre de personnes qui viennent travailler tous les jours.

Tesla prend des mesures de sécurité pour ne pas propager le virus

Tesla prend une série de mesures pour réduire la possibilité de répandre la nouvelle coronavirus parmi les employés qui continueront à travailler. L’entreprise fermera certaines entrées et exécutera des dieux contrôle de la température des personnes aux entrées qui restent ouverts. L’entrée sera demandée le désinfectant pour les mains. Les travailleurs devront rester à à un mètre, même à la cantine, où l’entreprise n’aura qu’une seule chaise par table. Les postes de travail seront également désinfectés deux fois par quart de travail.

Jeudi, Tesla a confirmé que deux employés étaient positifs pour COVID-19, mais n’a pas précisé où ces travailleurs se trouvaient. La société a déclaré dans un e-mail interne que les employés “avaient travaillé à domicile depuis près de deux semaines” avant d’être testés positifs.

C’est de se rappeler que Elon Musk a récemment fait don de 12 000 respirateurs pulmonaires pour aider les hôpitaux californiens.