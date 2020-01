Tesla s’apprête à mettre à jour ses modèles phares

Tesla: nouvelles mises à jour chaque année, cette année il y en aura d’autres de plus grande envergure

Tesla a régulièrement mis à jour ses modèles avec de nouvelles modifications et configurations. Le dernier changement externe majeur pour la Model S est revenu au 2016 , il est donc en train d’apporter des modifications. L’année dernière, il y a eu des observations d’une éventuelle mise à jour du Model S dans les rues et Elon Musk a déjà confirmé qu’un modèle “Plaid” haute performance devrait arriver cette année avec des batteries plus grandes par rapport aux modèles actuels.

Selon Electrek, la nouvelle mise à jour logicielle a d’abord été mise en œuvre sur les véhicules en Chine, avec des fonctionnalités supplémentaires pour contacter le support via WeChatainsi que de nouveaux jeux dont Happy Mahjong, Fight Landlords et Happy Upgrade. Il existe également une application spécifique pour le climat et la qualité de l’air, mais elle n’est pas encore apparue sur d’autres marchés.