Tesla supprime 75% de son personnel au Nevada en raison d’un coronavirus

C’est une réponse à la propagation croissante du coronavirus aux États-Unis, Tesla prévoit de supprimer 75% de son personnel dans sa méga usine basée au Nevada, a rapporté le directeur du comté de Storey, où se trouve l’usine qui produit les moteurs électriques et les batteries du populaire modèle 3.

Cette Gigafactory Tesla est située dans l’immense zone industrielle nommé Centre industriel de Tahoe Reno (connu sous le nom de TRIC pour son acronyme en anglais). Sur ce site il y a aussi des bureaux Google et Switchainsi qu’un Centre de distribution Walmart et PetSmart. “Nos sociétés chez TRIC prennent la situation COVID-19 au sérieux et nous informent régulièrement des mesures qu’elles prennent pour respecter les directives établies tout en maintenant les opérations essentielles”, a déclaré Austin Osborne, Storey County Manager, dans un communiqué. .

Deux employés de Tesla ont été testés positifs pour COVID-19

Jusqu’à maintenant, deux employés de la société d’Elon Musk se sont révélés positifs pour COVID-19Ils travaillent donc depuis leur domicile depuis deux semaines, a déclaré jeudi Tesla à ses employés dans un e-mail auquel le San Francisco Chronicle avait accès. Cependant, l’entreprise n’a pas divulgué le lieu de travail de ces employés Il n’a pas non plus donné de détails sur le nombre d’employés que 75% représentent dans la méga-usine du Nevada, a déclaré ..

La semaine dernière, Tesla a rapporté que suspendrait temporairement la production de l’usine de San Francisco du 23 mars et dans son usine de tuiles solaires à New York. Cependant, Elon Musk a assuré via son compte Twitter que l’usine de New York rouvrirait “dès que possible humainement” dans le but de fabriquer des ventilateurs pour les patients atteints de coronavirus.

D’un autre côté, Panasonic a dévoilé le 20 mars que allait couper ses opérations cette semaine dans son usine du Nevada avant de la fermer pendant 14 jours et l’envoi de 3 500 employés à la maison, a rapporté le Reno Gazette Journal.

Le jeudi 26 mars, Les États-Unis sont devenus le pays avec le plus grand nombre d’infections au COVID-19. Selon le New York Times, au moins 81 321 personnes ont contracté le virus et plus de 1 000 personnes sont décédées. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, l’Organisation mondiale de la santé indique toujours qu’il y a 68,33 personnes atteintes de coronavirus aux États-Unis et 991 morts.

👇 Plus en Hypertextuel