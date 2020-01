TESS, comment fonctionne le télescope qui a découvert Sœur Terre

Ça fait ces jours-ci découvert par Télescope TESS une nouvelle planète appelée TOI 700d et à l’amiable Soeur Terre. Depuis des années, la NASA expérimente des technologies de plus en plus avancées pour rechercher d’autres planètes similaires aux nôtres, dans notre propre galaxie et éventuellement habitables.

Pendant des années, depuis 2009, nous avons Kepler, le télescope envoyé pour rechercher la voie lactée, parmi les milliards d’étoiles, des systèmes qui ressemblent au système solaire et des exoplanètes qui ressemblent à ce que nous savons et surtout sur Terre. Kepler a fait un excellent travail pour trouver 12 planètes en orbite autour de 10 systèmes planétaires différents jusqu’en 2018, l’année où il a manqué de carburant accomplissant ainsi sa mission. En avril de la même année, la NASA a expédié TESS dans l’espace, le nouveau télescope amélioré.

Comment TESS fonctionne et en quoi il diffère de Kepler

La méthode de recherche des deux télescopes est appelée méthode de transit photométrique. La photométrie est une technique astronomique capable de mesurer l’intensité du rayonnement électromagnétique d’un objet céleste. Le transit, en revanche, détecte la diminution de la courbe lumineuse d’une étoile mère lorsqu’une planète passe devant elle, permettant de comprendre les dimensions de l’étoile, de la planète et de l’orbite de référence.

Le terme TESS est l’acronyme de Transiting Exoplanet Survey Satellite (littéralement Satellite Probe in Transit pour l’Exoplanet). Comparé à Kepler, TESS est capable d’observer une partie du ciel 400 fois plus large et il sera donc possible d’étudier des étoiles beaucoup plus brillantes que celles étudiées avec le télescope précédent.

TESS a actuellement identifié 37 planètes potentielles similaires dans certaines caractéristiques à celles de notre système solaire, mais c’est surtout le TOI 700d qui a attiré l’attention des chercheurs, très similaire à la Terre, 20% plus grande et avec une étoile légèrement plus petite et plus froide que le Soleil. Mais en plus de cela, la nouveauté absolue de cette recherche est que cette planète est située à seulement 100 années-lumière de la nôtre, c’est la plus proche et similaire jamais découverte!

Contrairement à la Terre, le TOI 700d, également appelé Sœur Terre, est en rotation synchrone, c’est-à-dire qu’il tourne toujours du même côté vers son étoile, étant donc à moitié éclairé et sombre pour l’autre, sans alterner jour et nuit des deux côtés. La prochaine étape est donc d’étudier et de comprendre dans les années à venir quel type de vie peut se développer dans un tel environnement. Pour le moment, il est impossible pour nous, humains, d’aller aussi loin: si aujourd’hui nous envoyions une sonde à Sœur Terre pour mieux comprendre son habitat, il faudrait 20 000 ans pour y arriver! Cependant, l’Académie internationale d’astronautique continue de travailler tous les jours nouveaux projets de mission interstellaire visant à améliorer ces résultats, déjà extrêmement étonnants.