Test: chargeur modulaire BaseLynx pour appareils Apple

Le chargeur modulaire BaseLynx de Scosche offre une solution intéressante pour créer la configuration de charge filaire et sans fil exacte dont vous avez besoin pour à peu près tous vos appareils Apple, y compris iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et même MacBooks. Lisez la suite pour notre examen complet de BaseLynx qui vous permet de charger plus de dix appareils à la fois et de reconfigurer facilement la configuration à tout moment.

Les chargeurs multi-appareils ont inondé le marché ces dernières années et il est de plus en plus difficile pour les entreprises de créer un produit qui se démarque. Scosche a relevé ce défi de front et a fait une offre unique avec le système de charge modulaire BaseLynx.

Spécifications du chargeur modulaire BaseLynx

Composants modulaires disponibles:

Pad de charge sans fil (sortie 10W)

Chargeur de montre pour Apple Watch

Station de charge Vert (avec 1x 18W USB-C PD et 2x 12W USB-A)

Embout de charge à double port (1x USB-C PD 18 W et 1x USB-A 12 W)

Certifié Qi

Source d’alimentation unique (une prise murale)

Câble CA de 5 pieds

Conception

La conception de Scosche pour BaseLynx présente une approche intelligente qui permet aux clients d’obtenir exactement ce qu’ils veulent d’un chargeur, mais ont également la possibilité de le changer au fil du temps avec la fonctionnalité plug and play.

J’ai testé le Kit BaseLynx en blanc. Il est livré avec la station Vert, le chargeur de charge sans fil et le chargeur Apple Watch.

Prêt à l’emploi, cette configuration peut charger cinq appareils à la fois avec la possibilité d’ajouter plus de modules comme vous le souhaitez. Scosche utilise un système de points pour savoir combien de composants peuvent fonctionner avec un seul câble d’alimentation. Selon la configuration, vous pouvez charger plus de dix appareils avec un seul système.

Chaque module BaseLynx a une valeur de points, c’est-à-dire Apple Watch® = 1 point; Pad de charge sans fil = 2 points; EndCap alimenté = 3 points; et station de charge Vert = 5 points.

Utilisez un câble d’alimentation / source d’alimentation par 15 points. Donc, tant que vos modules connectés totalisent 15 points ou moins, vous êtes bon. Si vous souhaitez utiliser plus de 15 points de modules, commencez simplement un autre regroupement avec un autre câble. Remarque: chaque module BaseLynx (à l’exclusion du Powered EndCap) est livré avec un 5 pieds. Câble d’alimentation CA.

BaseLynx utilise plusieurs matériaux différents, le corps principal étant en plastique, en tissu gris chiné sur le pavé sans fil et le chargeur Apple Watch, et en silicone ou en caoutchouc pour une adhérence sur la station verticale.

Le chargeur de charge sans fil a une LED blanche subtile à l’avant pour indiquer la charge et la rondelle de chargement Apple Watch peut se replier ou se lever. Globalement, BaseLynx a une solide qualité de construction. En plus de la version blanche qui est une exclusivité Apple Store, Scosche le fait également en noir.

Quant à la Vert Station, elle peut charger trois appareils à la fois avec un port USB-C PD et deux ports USB-A.

Utilisé

Dans mon temps avec la BaseLynx, je l’ai trouvé très utile en tant que hub familial avec la section de charge Vert vraiment pratique pour garder les iPads à jour et organisés avec l’avantage supplémentaire du pavé sans fil et du chargeur Apple Watch.

Certains pourraient aimer avoir cela dans un bureau ou une chambre à coucher, mais il est relativement grand à plus d’un pied de large avec la configuration que vous voyez ci-dessus et bien sûr, si vous souhaitez ajouter plus de modules, vous voudrez avoir beaucoup d’espace où vous prévoyez de l’utiliser.

Changer la configuration est facile à faire avec juste une petite traction sur un module pour le séparer. Vous pouvez l’utiliser avec aussi peu ou autant de modules (que le système le permet) que vous le souhaitez.

Le chargeur sans fil a la bague en silicone la plus adhérente que j’ai jamais vue sur un chargeur et même sans étui, mon iPhone n’a jamais glissé / vibré au centre du chargeur sans fil Qi.

Pendant ce temps, les AirPods et les AirPods Pro s’intègrent bien au milieu du cercle pour la recharge sans fil.

Voici un aperçu de la station de charge Vert qui maintient les iPad (ou même un MacBook Pro 15 pouces) bien rangés et droits pendant le chargement. Vous n’obtenez que 18 W de sortie à partir du port USB-C PD, il ne serait donc pas idéal pour les MacBooks en cours d’utilisation, mais vous pouvez l’utiliser pour une charge de nuit.

Il est le mieux adapté aux iPad et les câbles USB plus courts fonctionnent mieux pour une esthétique propre. Les câbles Scosche Strikeline Premium tressés de 1 pied illustrés ci-dessous.

Une critique constructive, j’aurais aimé voir Scosche faire deux ports USB-C et un USB-A sur la station de charge Vert, ou même tout simplement USB-C.

Bien que BaseLynx soit probablement plus adapté à une utilisation grand public, je pourrais également voir des petites entreprises et d’autres organisations le trouver utile pour les besoins de charge personnalisés (peut-être jusqu’à 15 montres Apple à partir d’une seule prise? 😄)

Verdict du chargeur modulaire BaseLynx

Dans l’ensemble, le BaseLynx est un excellent produit et je pense que beaucoup de gens seront heureux de découvrir les fonctionnalités et la flexibilité qu’il offre (en particulier pour ceux qui aiment bricoler et changer fréquemment leurs configurations).

Un petit détail à considérer est qu’en raison de la conception modulaire, le cordon d’alimentation sort de la gauche du chargeur, ce qui est différent de la plupart des chargeurs qui ont une sortie de cordon d’alimentation à l’arrière. Mais si vous pouvez le placer sur le côté gauche de votre bureau / table ou cacher le câble avec des objets à proximité, vous ne devriez pas le remarquer.

Le kit BaseLynx en blanc que j’ai testé coûte 150 $ en exclusivité Apple. Le Kit BaseLynx Pro coûte 199 $ et comprend un embout de charge à double port et deux câbles USB vers Lightning de 1 pied (également une exclusivité Apple).

BaseLynx en noir n’a pas autant d’options pour le moment, mais commence à 90 $ avec trois configurations disponibles.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: