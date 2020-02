Test de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra: zoom 100x, photos 108MP et selfies 40MP

Mise à jour: Nous avons ajouté plus d’échantillons de photos Samsung Galaxy S20 Ultra aujourd’hui, alors que nous continuons à examiner l’appareil photo et son téléobjectif 100x époustouflant. Voir les résultats mis à jour ci-dessous.

Nous n’avons pas à vous dire que l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra est incroyable – les 50 photos que nous incluons dans cet appareil photo en profondeur parlent d’elles-mêmes.

Nous avons testé le téléobjectif S20 Ultra 100x, que Samsung appelle «Space Zoom», et nous avons mis à jour cette page avec des échantillons de photos de prises de vue sur trépied et à main levée; plus important encore, nous mettons les photos du téléphone côte à côte avec celles prises par les meilleurs concurrents (comme Apple, Google, OnePlus).

Comme vous pouvez le constater, nous prenons très au sérieux notre appareil photo Galaxy S20 Ultra:

Oui, nous sommes un peu fous quand il s’agit de tester correctement les caméras de smartphones. (Crédit d’image: Future)

La galerie de comparaison de photos est ci-dessousCependant, si vous avez des demandes spécifiques de comparaison ou de scénario de prise de vue, posez-nous des questions à ce sujet sur Twitter. Nous essaierons de mettre à jour cette revue continue de la caméra S20 Ultra avec des réponses. Oui, nous inclurons également le S20 et le S20 Plus à titre de comparaison lorsque nous recevrons ces téléphones pour examen.

Nous montrons les résultats des modes de caméra S20 Ultra suivants:

Zoom spatial 100x téléobjectif avec un trépied + comparaisons de téléphones concurrentsZoom spatial 100x la nuit quand les ombres se glissent108MP Photos et 40MP selfies – cela fait-il vraiment une différence? mode portrait et tous ses filtres amusants caméra selfie et automatique UI groupe selfie (c’est le meilleur appareil photo selfie que nous ayons jamais testé)Photos ultra larges (et comment ils se comparent aux photos larges normales)Ordinateur de poche 100x ‘Space Zoom’ tentatives de téléobjectif

Maintenant sur la galerie de comparaison de photos du Galaxy S20 Ultra ci-dessous.

Alors, comment est ce Galaxy S20 100x ‘Space Zoom’?

Comment ça se passe dans ‘Space Zoom’? C’est la question n ° 1 que nous avions lorsque nous avons fait pour la première fois le déballage de notre Samsung Galaxy S20 Ultra et allumé l’appareil photo. En quelques mots: impressionnant, mais pas toujours utilisable au niveau de zoom 100x fois maximum.

L’objectif plié de Samsung, similaire à l’objectif périscope du Huawei P30 Pro, se trouve latéralement à l’intérieur du smartphone pour lui donner plus d’espace et utilise un miroir pour tourner à 90 degrés et prendre des photos à l’arrière du téléphone. Sinon, vous n’atteindriez pas des niveaux de zoom extrêmes avec un smartphone mince.

En utilisant un trépied pour ce premier test, voici les résultats, en commençant par 1x (pas de zoom) et en passant à 2x, 10x, 30x et 100x, puis redescendez à 0,5x pour l’ultra-large.

Éditer: Nous sommes revenus et avons refait nos tests pour inclure le jour et la nuit pour voir ce qui se passe quand plus d’ombres se glissent. Les photos de nuit sont maintenant à la page 2.

Galerie de photos du S20 Ultra

Image 1 de 7

(Crédit d’image: Future) Appareil photo principal Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – 1x (sans zoom) Image 2 sur 7

(Crédit d’image: Future) Appareil photo principal Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – zoom 2xImage 3 sur 7

(Crédit image: Future) Appareil photo principal Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – zoom 4xImage 4 sur 7

(Crédit d’image: Future) Appareil photo principal Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – zoom 10xImage 5 sur 7

(Crédit image: Future) Appareil photo principal Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – zoom 30xImage 6 sur 7

(Crédit image: Future) Appareil photo principal Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – zoom 100x (zoom max) Image 7 sur 7

(Crédit image: Future) Appareil photo ultra-large Samsung Galaxy S20 Ultra 12MP – zoom 0,5x

La caméra S20 Ultra à 100x n’est pas quelque chose que vous publiez sur Instagram – c’est presque une version stylisée dessinée à la main de ce à quoi ressemble l’horloge du Grand Central Terminal de New York. Mais c’est proche de ce à quoi ressemble le zoom numérique 10x sur les concurrents de Samsung.

Essentiellement, l’appareil photo de Samsung rend le zoom hybride optique 10x assez utilisable lorsqu’il s’agit du zoom numérique maximal sur beaucoup de ses rivaux (et ses propres appareils photo précédents). Même 4x et 30x (qui sont des niveaux de zoom prédéfinis sur l’interface utilisateur de la caméra) sont utilisables dans les bons scénarios (lire: bonnes conditions d’éclairage et avec une main ou un trépied stable), tandis que le zoom 100x ressemble à une démo technique soignée et similaire à la qualité du zoom numérique 10x sur les autres appareils photo des téléphones.

Outre le S20 Ultra, voici ce que nous avons inclus

Il est utile de regarder les photos de l’appareil photo Galaxy S20 Ultra, mais les examiner seules ne suffit pas pour nos tests. Nous avons donc inclus plusieurs rivaux de Samsung et deux des téléphones Samsung de l’année dernière dans de nombreux scénarios.

Voici ce que nous avons inclus et pourquoi:

Samsung Galaxy S20 Ultra: parce que … sinon c’est inutile, non?iPhone 11 Pro Max: le principal concurrent d’Apple S20 UltraGoogle Pixel 4: l’un des meilleurs téléphones-appareils photo de notre livreSamsung Galaxy S10: dans quelle mesure le S20 Ultra a-t-il amélioré les choses?Samsung Galaxy Note 10: certaines personnes décident entre le S20 Ultra et le Note 10 (et nous ont envoyé un e-mail, donc c’est pour vous)OnePlus 7 Pro: un produit phare à prix moyen, désormais 1/3 moins cher que le S20 UltraGoogle Pixel 3a: un téléphone 1000 $ moins cher que le S20 Ultra

iPhone 11 Pro Max

Image 1 de 5

(Crédit image: Future) Appareil photo iPhone 11 Pro Max – 1x (sans zoom) Image 2 sur 5

(Crédit d’image: Future) Appareil photo iPhone 11 Pro Max – zoom 2xImage 3 sur 5

(Crédit d’image: Future) Appareil photo iPhone 11 Pro Max – zoom numérique 4xImage 4 sur 5

(Crédit image: Future) Appareil photo iPhone 11 Pro Max – zoom numérique 10xImage 5 sur 5

(Crédit image: Future) Appareil photo ultra-large iPhone 11 Pro Max – zoom 0,5x

Google Pixel 4

Image 1 de 4

(Crédit image: Future) Appareil photo Google Pixel 4 – 1x (sans zoom) Image 2 sur 4

(Crédit d’image: Future) Appareil photo Google Pixel 4 – zoom 2xImage 3 sur 4

(Crédit d’image: Future) Appareil photo Google Pixel 4 – zoom 4xImage 4 sur 4

(Crédit image: Future) Appareil photo Google Pixel 4 – zoom 8x (zoom max)

S20 Ultra vs les grands téléphones Samsung de l’année dernière

Galaxy S10

Image 1 de 4

(Crédit image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy S10 – 1x (sans zoom) Image 2 sur 4

(Crédit d’image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy S10 – zoom 2xImage 3 sur 4

(Crédit image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy S10 – zoom 10x (zoom max) Image 4 sur 4

(Crédit image: Future) Appareil photo ultra-large Samsung Galaxy S10 – zoom 0,5xImage 1 sur 5

(Crédit image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy Note 10 Plus – 1x (sans zoom) Image 2 sur 5

(Crédit d’image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy Note 10 Plus – zoom 2xImage 3 sur 5

(Crédit image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy Note 10 Plus – zoom 4xImage 4 sur 5

(Crédit image: Future) Appareil photo Samsung Galaxy Note 10 Plus – zoom 10x (zoom max) Image 5 sur 5

(Crédit image: Future) Appareil photo ultra-large Samsung Galaxy Note 10 Plus – zoom 0,5x

S20 Ultra vs téléphones beaucoup moins chers

OnePlus 7 Pro

Image 1 de 4

(Crédit image: Future) Caméra OnePlus 7 Pro – 1x (sans zoom) Image 2 sur 4

(Crédit d’image: Future) Appareil photo OnePlus 7 Pro – zoom 3xImage 3 sur 4

(Crédit image: Future) Appareil photo OnePlus 7 Pro – zoom 10xImage 4 sur 4

(Crédit image: Future) Appareil photo ultra-large OnePlus 7 Pro – zoom 0,5x

Google Pixel 3a

Image 1 de 4

(Crédit image: Future) Appareil photo Google Pixel 3a – 1x (sans zoom) Image 2 sur 4

(Crédit d’image: Future) Appareil photo Google Pixel 3a – zoom 2xImage 3 sur 4

(Crédit d’image: Future) Appareil photo Google Pixel 3a – zoom 4xImage 4 sur 4

(Crédit image: Future) Appareil photo Google Pixel 3a – 8x (zoom max)