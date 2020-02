Test du casque sans fil TMA-2 HD: un son exceptionnel, un look basique

Il y a eu un jour où vous avez acheté une bonne paire d’écouteurs et de haut-parleurs et que vous pouviez vous attendre à les utiliser pour les décennies à venir. C’est beaucoup plus difficile aujourd’hui, car la technologie se développe à un rythme plus rapide. Le casque sans fil HD TMA-2 vise à résoudre ce problème.

Fabriqué par la société audio danoise AIAIAI, impossible à prononcer mais respectée, le TMA-2 est un système de casque modulaire essentiellement fourni sous forme de kit…

La configuration standard vous donne:

Enceintes S05 (configurées pour un son neutre)

Coussinets synthétiques E08

Bandeau sans fil H05

Câble C15 pour une utilisation filaire

Il est déjà assez flexible, offrant un choix d’utilisation filaire et sans fil – et pour une utilisation filaire, vous pouvez choisir de connecter le câble à l’une ou l’autre oreillette.

Mais chaque élément est interchangeable. Par exemple, si vous préférez un son plus grave, vous pouvez remplacer les haut-parleurs par des amplificateurs qui accentuent les basses fréquences. Si vous préférez les oreillettes en cuir, vous pouvez les échanger. Et, surtout pour les techniciens, lorsqu’une meilleure version Bluetooth sortira ou qu’un nouveau codec audio deviendra populaire, vous pourrez remplacer le bandeau sans fil tout en conservant le reste du casque.

Il existe deux autres modèles disponibles en standard, avec des signatures sonores différentes, ou vous pouvez choisir de construire vos propres écouteurs sur commande à partir des différents composants.

TMA-2 HD Wireless look and feel

Le TMA-2 HD ne gagnera aucun prix de style. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas attrayants, mais simplement qu’ils ont un aspect basique et anonyme. Le bandeau et les haut-parleurs sont en plastique caoutchouté noir, et les tasses ressemblent à de la mousse (mais pas). Cependant, comme indiqué, vous pouvez passer aux oreillettes en cuir pour ajouter une touche de style.

Le bandeau a des trous de chaque côté pour le réglage du cliquet. Selon la taille de votre tête, les extrémités des sangles du bandeau peuvent s’étendre à travers le bas des haut-parleurs.

Les commandes sans fil ne sont que trois boutons très discrets sur la surface supérieure gauche du bandeau.

Les oreillettes sont en Alcantara, un matériau synthétique qui ressemble à un croisement entre la mousse et le daim. Il est très confortable et les écouteurs sont également très légers.

Configuration et contrôles

En cours d’utilisation, les commandes du casque sont entièrement standard. Une courte pression sur le bouton du milieu fait une pause / lecture et répond également à un appel téléphonique. Appuyez deux fois pour la piste suivante, appuyez trois fois pour la piste précédente. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur ou inférieur pour augmenter ou diminuer le volume.

L’activation et la désactivation, et le couplage Bluetooth, cependant, ne sont pas très intuitifs. Pour allumer, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Mais pour éteindre, faites de même avec le bouton du haut.

Pour le couplage Bluetooth, appuyez simultanément sur les boutons du haut et du bas et maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que le voyant commence à clignoter.

Ce n’est pas énorme. Vous allez généralement vous associer une fois, et vous vous habituez à l’opération de mise hors tension, mais cela semble inutilement complexe juste pour éliminer un bouton supplémentaire.

Qualité audio

Les haut-parleurs HD sont les options les plus sophistiquées disponibles, les haut-parleurs fabriqués à partir d’un matériau bio-cellulosique. Ce ne sont pas des écouteurs plans, mais la société affirme que les pilotes sont extrêmement réactifs.

J’ai déjà dit que mes oreilles se trouvent sur le territoire des écouteurs premium, mais ne respectent pas les normes audiophiles, un fait dont mon portefeuille est extrêmement reconnaissant. En comparant le TMA-2 HD à mes écouteurs B&W et Master & Dynamic, je ne peux pas prétendre entendre la différence que les pilotes de haute technologie font ici, mais je peux dire que le son est comparable. Je peux également dire que la configuration filaire d’origine est un choix populaire auprès des DJ, que j’aime à imaginer avoir de meilleures oreilles que les miennes.

Ma piste de test audio standard est Rolling in the Deep d’Adele, car elle a tout d’une gamme vocale incroyable à, depuis la marque d’une minute, une basse vraiment percutante. Les écouteurs ont fourni tout ce que vous pouviez demander.

Les écouteurs prennent en charge aptX, aptX HD, AAC et SBC. Assez inquiétant, macOS Catalina a semblé abandonner le support d’aptX pendant un certain temps, mais cela est revenu dans 10.15.2.

Prix ​​et conclusions du TMA-2 HD Wireless

La configuration que j’ai testée coûte 350 $.

En termes de qualité audio et de confort, je n’ai rien à redire. Le TMA-2 HD Wireless est dans la même ligue que les autres écouteurs à ce prix en ce qui concerne la qualité audio, et je pense que vous pouvez les porter toute la journée sans aucune gêne.

Le défi pour l’entreprise lors de la vente à un passionné d’Apple, je pense, est ce que je considère comme l’apparence extrêmement basique. Vous pouvez obtenir une excellente qualité audio et un style pour ce prix.

Maintenant, certains considèrent ce look comme une sorte de chic industriel minimaliste. Si tel est votre point de vue, le TMA-2 HD cochera toutes les cases. Personnellement, cependant, je suis plus du genre chrome et cuir en ce qui concerne l’esthétique du casque. En fin de compte, alors, je pense que cette décision va revenir à votre propre point de vue personnel pour savoir si l’apparence correspond à la qualité sonore impressionnante.

Le casque sans fil AIAIAI TMA-2 HD coûte 350 $ dans la configuration testée (mais peut être disponible pour moins cher).

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: