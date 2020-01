Test du clavier ergonomique divisé ERGO K860: le confort sous tous les angles

Source: iMore

J’ai de mauvaises habitudes de frappe. Je me retrouve souvent affalé, penché ou autrement écrasé en boule lorsque je suis assis à mon bureau. Je sais comment je suis censé m’asseoir. J’ai même un tabouret ergonomique. Mais inévitablement, je me retrouve affalé, ce qui, je le sais, finira par me faire du dos à l’avenir.

L’ERGO K860 de Logitech est un clavier ergonomique divisé qui empêche vos poignets et vos bras de bouger trop et est conçu pour vous aider à vous asseoir droit dans la meilleure position possible pour vos bras, vos poignets et même votre dos et vos jambes. Le clavier incurvé a également une pente ascendante à l’endroit où vous reposeriez normalement vos mains, ce qui signifie moins de déplacements, moins de mouvements et moins de pression sur votre corps.

J’utilise l’ERGO K860 depuis environ un mois maintenant, et je trouve que cela m’aide vraiment à garder mon corps dans sa position assise idéale, et cela me donne également un peu de recyclage de frappe (parce que j’ai des habitudes de frappe paresseuses, aussi).

Clavier ergonomique divisé Logitech K860

Prix: 130 $

Conclusion: Le K860 apporte l’ergonomie à la table et offre un ajustement confortable qui aide également à la posture.

Le bon

Conception confortable

Idéal pour taper rapidement

Placement naturel des mains

Favorise une bonne posture

Angle réglable pour pente négative

Le mauvais

La frappe nécessite une certaine pression des doigts

Le clavier numérique le rend trop large

Cloches et sifflets

ERGO K860: Les fonctionnalités

Source: iMore

Le K860 est un clavier ergonomique divisé avec une courbure unique au milieu, qui permet aux utilisateurs de garder leurs mains et leurs poignets principalement dans leur position de repos naturelle pendant qu’ils tapent. Les touches sont séparées à un léger angle, les rangées inférieures étant les plus éloignées les unes des autres et les rangées supérieures pratiquement l’une à côté de l’autre, mais également inclinées.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Le K860 se distingue des autres par sa conception incurvée en forme d’ondes, qui commence là où le clavier se fend et roule vers le bas vers la fin du clavier. Il est similaire à Microsoft Sculpt sans la conception ouverte.

Il a un arrangement de clavier standard avec des touches personnalisées supplémentaires pour macOS et iOS, ainsi qu’un pavé numérique et une rangée de touches de fonction.

Il y a un poignet attaqué sur le clavier conçu pour le confort, vous n’avez donc pas besoin de garder vos poignets haut sur la table pour taper. Au lieu de cela, vous posez simplement vos mains là où vous pourriez de toute façon sur une table et regardez pendant que vos mains se moulent presque aux touches devant vous.

Il y a aussi une béquille sous le clavier que vous pouvez relever lorsque vous êtes debout ou assis à un angle pour permettre une meilleure inclinaison du poignet. Il maintient ce coussin de poignet incliné vers le haut afin que vous puissiez reposer vos poignets dans leur position naturelle à différents angles. Cela fonctionne particulièrement bien avec le positionnement de bureau debout.

Le K860 prend en charge le logiciel Options de Logitech, qui vous permet de synchroniser vos raccourcis clavier spéciaux sur tous vos claviers Logitech. Vous pouvez définir certains boutons pour effectuer des tâches spécifiques dans les applications, personnaliser les raccourcis clavier pour toute action et basculer entre vos ordinateurs.

Comme une chaussure usée

ERGO K860: Ce que j’aime

Source: iMore

J’adore le design en pente du clavier. C’est bien plus qu’un simple design divisé. Mes mains reposent vraiment naturellement dans la position où le clavier est conçu pour qu’elles puissent s’asseoir.

La béquille sous le clavier corrige ce que les autres claviers ergonomiques inclinés n’ont pas vraiment pu comprendre. Vous avez l’option de hauteurs inclinées au lieu d’une seule base surélevée volumineuse, ou pire … aucune option d’angle du tout.

L’équipe de recherche de Logitech va toujours au-delà et au-delà, en matière de conception, et ce clavier possède des centaines de sujets de test valant des données qui soutiennent sa création. C’est en partie pourquoi il était si facile pour moi de commencer à taper rapidement avec une disposition de clavier complètement différente. C’était gênant pendant les premières heures, mais à la fin de la journée, je tapais pratiquement à ma vitesse normale, et en quelques jours, je tapais comme si c’était le clavier que j’avais toujours utilisé. C’est-à-dire, à l’exception de la touche “B”, que j’ai vite réalisé que j’avais tapé avec ma main droite au lieu de ma gauche. J’ai une formation de type tactile, mais je laisse clairement mes habitudes paresseuses prendre le dessus. En fait, je m’améliore beaucoup en tapant sur mon clavier standard en raison de la reconversion que j’ai obtenue sur le K860.

La chose que j’aime le plus sur le K860, cependant, c’est qu’il a également été conçu pour garder tout votre corps aligné et dans son positionnement optimal, pas seulement vos mains et vos poignets. Je me retrouve automatiquement assis plus droit, gardant mes genoux devant moi et ayant généralement une meilleure posture, ce qui est excellent pour ma productivité et ma santé physique.

Bounce Bounce

ERGO K860: Ce que je n’aime pas

Source: iMore

En plus de permettre à vos poignets de s’asseoir à un angle de repos idéal, la réponse clé est importante. Venant du profil bas et de la réponse rapide du clavier magique, je trouve que la réponse sur le K860 fait défaut.

Le déplacement et la sensation des touches sont excellents, mais j’ai constaté que je devais utiliser plus de force que je le souhaitais pour appuyer sur la touche. Je dois également noter que les touches sont un peu élastiques, ce qui ajoute de l’élévation à l’endroit où mes doigts finissent réellement après avoir appuyé sur l’un. Ce travail de doigt supplémentaire pourrait s’avérer ennuyeux pour certaines personnes.

Je souhaite vraiment que ce clavier ait une option qui n’incluait pas de pavé numérique, ou en fait qui comprenait un pavé numérique totalement séparé. En allongeant la longueur du clavier en ajoutant un pavé numérique, cela signifie que je dois aller plus loin que ce qui est confortable pour atteindre ma souris. Pour moi, c’était assez inconfortable au début. Il a fallu quelques jours supplémentaires pour s’y habituer.

Bottomline

ERGO K860: La conclusion

4

sur 5

J’adore le look et la forme de l’ERGO K860. Il est confortable, réduit la fatigue du poignet et est plus esthétique que la plupart des claviers divisés ergonomiques.

Les touches ont besoin d’un peu de pression pour réagir, mais elles sont agréables au toucher (bords arrondis et design concave). J’espère vraiment que Logitech envisage d’offrir une version sans pavé numérique pour ceux qui n’ont pas besoin du pavé numérique. Je pense que la longueur supplémentaire compromet le positionnement de votre poignet et de votre bras lorsque vous utilisez une souris ou un trackpad.

Dans l’ensemble, cependant, je recommande vraiment l’ERGO K860. Ma posture, mes poignets et mes bras, mon dos et mes jambes se sentent tous beaucoup mieux après avoir tapé dessus depuis plus d’un mois maintenant.

Clavier ergonomique divisé Logitech K860

Prix: 130 $

Conclusion: Le K860 apporte l’ergonomie à la table et offre un ajustement confortable qui aide également à la posture.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.