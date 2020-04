Test du Doogee S95 Pro, téléphone robuste modulaire

Doogee, Joint-venture hispano-chinoise spécialisée dans la production de robuste téléphone, propose de nouveau mod magnétique pour augmenter l’autonomie et la puissance audio de leur nouveau smartphone blindé.

Design et matériaux

Être un appareil robuste, c’est loin des normes canoniques: en effet, nous avons un appareil volumineux et lourd, où les matériaux les plus précieux (et délicats) laissent place à des cadres en caoutchouc robustes, qui protègent le châssis en aluminium.

Disponible uniquement dans la couleur noir minéral, il a une petite encoche avant et à l’arrière un triple appareil photo avec flash et contacts coulissants pour connecter magnétiquement le mod.

168 mm de haut, 79,3 mm de large et 13,8 mm d’épaisseur, il n’est pas très facile à manipuler, notamment en raison du poids de 286 grammes.

Le lecteur d’empreintes digitales, positionné sur le côté, n’est pratique que si vous tenez fermement l’appareil, ce qui, sinon, risque de se déséquilibrer et de tomber des mains.

La prise 3,5 mm est manquante mais le Type-C.

Affichage et matériel

L’écran est une unité 6,3 pouces légèrement oléophobe, dont la lisibilité en plein soleil est assez critique.

Cela est probablement dû à l’adoption d’un double couche de verre gorille verre, qui couvre le panneau IPS FHD + avec une résolution de 1080 × 2160 et 384 ppp.

A bord on retrouve le processeur Helio P90 Octa-core, 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire UFS 2.0 extensible. Bonne connectivité GPS, intégrée par un capteur barométrique.

Expérience utilisateur

Le processeur Helio ne fait certainement pas voler l’interface (toujours basée sur Android 9 Pie) de cet appareil, excellente pour ceux qui recherchent le meilleur de résistance et deimperméabilité mais cela ne signifie pas la performance.

Celui qui met ce smartphone dans sa poche appréciera sûrement sa force incroyable: le constructeur déclare qu’il est capable de résister 1000 tombe de 2 m grand et cette certification IP68 lui permettre de rester jusqu’à 4 heures sous 3 m d’eau.

Batterie 5.150 mah rechargeable également sans fil jusqu’à 10 W: autonomie infinie qui peut être encore augmentée grâce à la Mod de batterie à partir de 3500 mAh.

Nous avons également Module Hi-Fi, avec batterie intégrée, équipé d’un double haut-parleur de 27 mm et 6 W de puissance.

Le son est certes puissant mais certainement pas adapté à ceux qui recherchent une fidélité audio maximale.

appareil photo

Chambre principale de 48 MP avec capteur Sony IMX582, 8 MP pour le grand angle de 117 degrés et pour le capteur de profondeur.

Les performances de l’appareil photo standard sont acceptables dans de bonnes conditions d’éclairage tandis que l’objectif grand angle a tendance à estomper les bords des images.

Les vidéos ont une mauvaise gestion de la lumière, la mise au point est lente et imprécise.

Des images brûlées également depuis la caméra frontale, ce qui vous permet de faire du Zoom 2X, auquel nous aurions préféré un éventuel grand angle.

conclusions

Convient à ceux qui ont besoin d’autonomie et travaillent peut-être dans des environnements poussiéreux et chaotiques ou pratiquent beaucoup de randonnée.

Nous n’avons jamais particulièrement apprécié les Mods, même sur les appareils d’autres fabricants, mais ceux qui les ont trouvés utiles apprécieront certainement l’idée de Doogee de les proposer à nouveau.

Parmi les lacunes, nous ne pouvons manquer de souligner la luminosité insuffisante de l’écran et une esthétique sacrifiée. Dans l’ensemble, c’est un bon appareil s’il est contextualisé dans la catégorie robuste.

Doogee S95 PRO

399 euros

pro

autonomie

imperméable

Résistant aux chocs

contre

Visibilité de l’écran

performance