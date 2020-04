Test du RedMagic 5G, smartphone de jeu avec Snapdragon 865 pour 579 €

RedMagic 5G, spin-off de la Nubie chinoise, offre des fonctionnalités record: modem 5G, Affichage Amoled de 144 hz, jusqu’à 12 Go de Ram et 256 Go de mémoire entraînés par le puissant Snapdragon 865, renforcée par un système de refroidissement sans précédent hybride prêt à rencontrer i joueurs plus exigeants.

conception

Look agressif: coque arrière en verre aux couleurs Eclipse Black, Pulse et Hot Rod Red sur laquelle l’écriture RedMagic et le logo avec LED brillent RVB.

Hauteur 168,56 mm, largeur 78 mm et épaisseur de 9,75 mm pour contenir l’écran de 6,65 pouces avec lecteur d’empreintes digitales intégré et la batterie de 4500 mAh, qui porte le poids à 218 grammes.

Le vrai bijou sont i déclencheur tactile en haut, personnalisables, ils vous permettent de tenir l’appareil comme un vrai gamepad.

Sur le côté droit, en plus de la bascule de volume classique et du bouton marche / arrêt, nous trouvons la première grille du système de ventilation. Sur le côté opposé un connecteur pour les accessoires, une autre grille et un sélecteur physique pour le mode jeu. Dans la partie supérieure, jack 3,5 mm et moins de Type-C 3.0.

Affichage et matériel

La première chose à surprendre est le taux de rafraîchissement de l’écran: eh bien 144 hz qui rendent la plupart des téléphones pâles, généralement équipés d’un écran de 60 Hz.

C’est un panneau Amoled avec résolution FHD + (1080 x 2340) à 387,5 ppp et 600 nits de luminosité, facile à lire sous le soleil et avec des couleurs assez saturées.

processeur Snapdragon 865 octa core avec Adreno 650 GPU, maintenue à distance par un refroidissement liquide et un ventilateur capable de 16 000 tr / min.

Il ne manque pas de RAM LPDDR5, de mémoires UFS 3.0 et le top de la connectivité avec modem 5G, Wi-Fi 6, NFC et Bluetooth 5.1 avec la possibilité d’insérer le double Sim.

La partie audio est également très bonne avec un double haut-parleur.

Expérience utilisateur et logiciel

L’appareil est toujours frais entre les mains même après de longues sessions de jeu et, grâce au tuyau de graphite et au ventilateur, le CPU ne passe jamais en étranglement thermique et maintient des performances constantes.

Les personnalisations logicielles sont toutes axées sur l’offre la meilleure expérience de jeu: interrupteur physique pour entrer dans le mode de jeu avec blocage des appels, enregistrement d’écran 720p, bascules rapides pour régler la fréquence du processeur et du ventilateur.

en tireur devient un allié fidèle, grâce au temps de réponse de 2 ms des déclencheurs (avec intensité réglable) et la possibilité d’insérer un viseur personnalisé.

La réponse de l’écran tactile 300 Hz est immédiate et le taux de rafraîchissement de l’écran 144 Hz donne une expérience très fluide dans les jeux qui le supportent.

À bord, nous trouvons RedMagic UI 3.0, basé sur androïde en version 10, avec les correctifs de sécurité de mars.

L’appareil est très fluide mais l’interface utilisateur a une interface plus adaptée aux goûts orientaux, avec de très grandes icônes colorées et personnalisables et quelques menus avec des traductions inexactes.

Remarquable leautonomie, l’appareil prend également en charge une charge rapide de 55 W (en option) et arrive toujours en fin de journée, même en cas de stress.

Le déverrouillage via un capteur intégré à l’écran est rapide et précis, à condition de bien appuyer sur la zone au dessus du capteur.

appareil photo

triple chambre arrière avec capteur principal Sony IMX686 de 64mp avec ouverture f / 1.8, grand angle 8mp avec ouverture f / 2.0 et objectif macro 2mp.

Nous sommes confrontés à un appareil conçu pour puissance brute et non à un téléphone appareil photo, mais le neuf capteur Sony permet d’excellentes prises de vue dans de bonnes conditions d’éclairage. Le grand angle (accessible uniquement depuis le mode Pro) et la macro (sans autofocus) sont acceptables.

Dans les prises de vue nocturnes, malheureusement, le nouvel IMX686, qui selon le constructeur devrait avoir une bonne photosensibilité, renvoie des images peu convaincantes.

Vidéos stabilisées électroniquement jusqu’à 8k à 15fps, peu exploitable.

Avec une résolution réglée sur 4k 60fps / 30fps, ou moins, la gestion des ombres est très bonne, l’adaptation du contre-jour est excellente ainsi que la mise au point, très rapide.

Le compartiment avant est confié à une ouverture cam 8mp f / 2.0, avec une balance des blancs et un effet de beauté qui le font favoriser avec réserve.

conclusions

C’est le smartphone avec muflier 865 plus pas cher sur le marché et le seul avec un affichage à 144hz: le Redmagic 5G il est donc proposé comme le dispositif idéal pour les joueurs les plus enthousiastes et pour ceux qui recherchent le meilleur matériel pour une expérience à vivre phare Geox en termes de vitesse et de fluidité.

Certains compromis du point de vue logiciel, de la portabilité et des prises de vue dans le noir, mais qui sait pendant la quarantaine cet appareil peut également vous transformer en joueurs passionnés!

RedMagic 5G

579,00

pro

Affichage 144 Hz

Snapdragon 865

refroidissement