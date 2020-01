Test du TwelveSouth AirSnap Pro: une protection élégante pour les AirPods Pro

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Depuis que j’ai reçu des AirPods Pro de mon mari à Noël dernier, je les traite comme tous mes autres produits Apple – comme un bébé. Au moment où je les ai ouverts, je savais que je devais obtenir un étui de protection pour les garder (principalement) sans éraflures et les rendre plus faciles à transporter.

Vous voyez, alors que je parcourais le Web à la recherche de superbes étuis AirPods Pro à vous recommander, cher lecteur, le TwelveSouth AirSnap Pro a immédiatement attiré mon attention. Notre propre Lory Gil a examiné la version en sergé de l’étui AirSnap original pour les AirPod de première et deuxième génération, et les a fortement recommandés. Alors quand j’ai vu que TwelveSouth sortait avec le cuir AirSnap Pro pour AirPods Pro, ce fut un “instabuy” pour moi.

J’ai précommandé ma paire d’AirSnap Pro le jour de Noël et je les ai reçues vers le 13 janvier. Il y a eu un léger retard dans les précommandes, car TwelveSouth a tweeté aux clients que “le premier lot d’inventaire était endommagé, donc ils attendaient un autre lot pour exécuter les précommandes. “

Donc, alors que j’ai dû attendre un peu plus longtemps pour recevoir mon boîtier noir AirSnap Pro, le résultat en vaut la peine.

Protection et commodité de bon goût

TwelveSouth AirSnap Pro

Conclusion: AirSnap Pro de TwelveSouth est un étui élégant et stylé pour les AirPods Pro en cuir de première qualité avec une fermeture à pression en métal. Il y a une ouverture en bas pour un chargement facile et il est également compatible avec le chargement sans fil, et vous pouvez utiliser le S-clip ou le bracelet en nylon pour un transport facile.

Avantages

Cuir doux et souple

Accès facile aux AirPods Pro

Deux accessoires pour un transport facile

Mousqueton métallique sécurisé

Compatible avec la charge filaire et sans fil

Les inconvénients

Un peu cher

Impossible d’accéder au bouton d’association pour réinitialiser

Certains peuvent préférer un style de clip plus ancien

Transportez vos AirPods Pro avec style

TwelveSouth AirSnap Pro: Caractéristiques

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Si vous avez déjà perdu environ 250 $ sur une paire d’AirPods Pro, le moins que vous puissiez faire est de lui donner une protection de haute qualité. Avec l’AirSnap Pro, c’est exactement ce que vous obtenez.

Un design premium pour votre AirPods Pro Perfect combo de cuir et de métal

L’AirSnap Pro est fabriqué à partir de cuir véritable de première qualité qui se sent incroyablement agréable, et il vous donne une adhérence supplémentaire sur votre AirPods Pro par rapport à l’étui de chargement nu. Bien que le cuir puisse sembler un peu rigide lorsque vous le recevez pour la première fois, j’ai remarqué qu’il devient plus doux plus vous l’utilisez ou le transportez. C’est comme tout autre produit en cuir – plus vous l’utilisez, mieux c’est.

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Le boîtier à bouton-pression en métal est situé à l’avant du boîtier et est même arborant le logo TwelveSouth. Il est incroyablement facile d’ouvrir et de fermer le bouton-pression en métal, et il vous donne un joli clic pour vous assurer qu’il est complètement fermé et que vos AirPods Pro sont sécurisés. Même s’il n’est pas fermé, votre boîtier AirPods Pro sera agréable et confortable, il ne tombera donc pas simplement.

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Lorsque vous ouvrez l’AirSnap Pro, vous pouvez facilement retirer la moitié supérieure du boîtier pour accéder à votre AirPods Pro. Pour donner un accès aussi rapide et facile, il y a deux coupes discrètes sur le côté gauche et droit du dos qui créent une “charnière” au centre. Cela permet d’ouvrir votre AirPods Pro sans effort, et la moitié supérieure ne “collera” pas à votre boîtier de chargement AirPods Pro comme de nombreuses autres options.

Protection sans sacrifices Pratique pour tous

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Si vous préférez recharger votre AirPods Pro via un câble Lightning, ne vous inquiétez pas! Il y a une ouverture en bas qui permet un accès complet au port Lightning pour que vous puissiez recharger votre AirPods Pro. Cependant, l’étui en cuir fonctionne également avec des chargeurs sans fil, vous pouvez donc simplement configurer vos AirPods Pro dans AirSnap Pro sur votre chargeur sans fil préféré, et cela fonctionnera toujours. Le seul problème est que le voyant de charge est sous le rabat avant où se trouve le bouton-pression en métal, vous ne pourrez donc pas dire qu’il est en charge à moins de l’ouvrir et de jeter un coup d’œil.

TwelveSouth comprend deux options de transport pour l’AirSnap Pro: un mousqueton S-clip ou un bracelet en nylon. Le mousqueton S-clip est comme un mousqueton simple traditionnel, sauf qu’il est essentiellement divisé en deux moitiés. Vous utilisez donc la moitié pour vous accrocher à l’AirSnap Pro, et l’autre à votre boucle de ceinture, vos clés, votre sac à main ou votre sac, ou tout ce que vous clipsez habituellement. Le clip S fonctionne bien, car le clip ne sera jamais à l’envers à la fin de la journée, ce qui peut survenir avec un mousqueton traditionnel.

Si vous choisissez d’utiliser le bracelet en nylon, vous le bouclerez simplement dans l’anneau en D métallique sur le côté du boîtier. Le bracelet en nylon est un bon moyen de transporter l’AirPods Pro avec vous lors de promenades ou de courses, où vous n’aurez peut-être rien pour attacher le S-clip.

Une solution élégante pour vos AirPods Pro

TwelveSouth AirSnap Pro: ce que j’aime

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Ma chose préférée à propos de l’AirSnap Pro est le S-clip, haut la main. J’adore le fait que chaque moitié du S-clip sert un but, et il offre une expérience beaucoup plus cohérente et agréable dans l’ensemble. J’ai d’autres étuis AirPods Pro qui sont en silicone et ont un mousqueton en métal à boucle unique, et à la fin de la journée, j’ai toujours l’impression que la boucle se termine à l’envers lorsque je vais la retirer de ma boucle de ceinture.

Je n’ai pas ce problème avec l’AirSnap Pro à cause du mousqueton S-clip bien conçu. Il est toujours à l’endroit avant la fin de la journée, et je n’ai pas besoin de tâtonner pour le retirer ou le clipser. En fait, je veux peut-être mettre un S-clip sur tout ce qui pourrait en bénéficier désormais.

Source: Christine Romero-Chan / iMore

Une autre chose que j’aime, c’est le fait qu’il fonctionne parfaitement avec la recharge sans fil. Chaque soir, je le mets sur le chargeur sans fil sur ma table de chevet avant de me coucher, et chaque matin je me réveille avec un étui AirPods Pro complètement chargé. Je préfère utiliser le câble Lightning pour mon iPhone 11 Pro à la place, donc le fait que je n’ai même pas besoin de retirer mes AirPods Pro de l’AirSnap Pro pour charger sans fil est une énorme victoire.

Et en tant que fan de maroquinerie, l’AirSnap Pro est fabriqué à partir de cuir de haute qualité, et il se sent encore mieux au fil du temps.

Les petits inconvénients ne gâchent pas l’expérience globale

TwelveSouth AirSnap Pro: Ce que je n’aime pas

Source: Christine Romero-Chan / iMore

C’est une chose très mineure, mais il est un peu malheureux que si vous devez réinitialiser votre AirPods Pro, vous devrez retirer le boîtier de charge de l’AirSnap Pro car il ne fournit pas de point d’accès à l’arrière du boîtier. Bien sûr, cela arrivera probablement rarement, mais il convient de le noter.

Et bien que j’aime le design du S-clip, je n’avais pas la version précédente d’AirSnap, donc je ne peux pas le comparer à l’ancien clip. Cependant, le clip de la version précédente n’était pas amovible, bien qu’il soit toujours à l’endroit car il était attaché de façon permanente au haut du boîtier AirSnap. Si vous aviez le précédent AirSnap et aimiez le clip sur celui-ci, vous aimerez peut-être le changement du mousqueton S-clip pour AirSnap Pro.

Bien que le prix de l’AirSnap Pro n’ait pas été un problème pour moi, certains peuvent en comprendre le prix, étant donné qu’il existe de nombreuses autres options de boîtier pour votre AirPods Pro qui sont considérablement moins chères. Mais TwelveSouth est connu pour la qualité et après avoir testé l’AirSnap Pro pendant quelques semaines, je peux attester de l’expérience premium qu’il apporte à la table.

Vos AirPods Pro méritent une protection et une commodité premium

TwelveSouth AirSnap Pro: la ligne de fond

4.5

sur 5

Je veux dire que vous avez abandonné 250 $ pour les AirPods Pro, ne pensez-vous pas qu’ils méritent d’être dans quelque chose d’aussi haut de gamme? L’AirSnap Pro est l’étui parfait à obtenir si vous voulez quelque chose de haute qualité et fabriqué avec du cuir véritable de première qualité qui vieillit incroyablement bien plus vous l’utilisez. Le boîtier à bouton-pression en métal est simple et sécurisé, le boîtier a un accès facile à la charge filaire et sans fil, et il y a deux façons supplémentaires de le transporter pour votre commodité. N’oubliez pas que vous devez retirer les AirPods Pro du boîtier si vous devez les réinitialiser, et le clip est différent de la version d’origine.

Un étui AirPods Pro premium

TwelveSouth AirSnap Pro

AirSnap Pro est fabriqué à partir de cuir de première qualité avec une fermeture à pression en métal facile à utiliser. Il fonctionne avec une charge filaire et sans fil et propose deux façons de transporter vos AirPods Pro.

