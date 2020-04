Test: la nouvelle batterie PowerCore compatible Qi d’Anker

Anker, connu pour sa vaste sélection d’accessoires pour smartphones, est sorti avec un nouveau pack batterie avec un chargeur sans fil Qi intégré. Outre plusieurs ports USB-A et C, cette alimentation portable contient 10000 mAh de capacité de batterie interne. Il est conçu pour les utilisateurs d’Apple en tant que solution tout-en-un lors de vos déplacements, en particulier si vous devez mettre sous tension plusieurs appareils à la fois. J’ai pu utiliser la nouvelle batterie PowerCore 10000mAh Qi d’Anker pendant environ une semaine avec des résultats solides. Frappez le saut pour quelques réflexions pratiques et un regard plus approfondi sur cette nouvelle version.

Spécifications de la batterie Anker PowerCore 10000mAh Qi

Plongeons-nous d’abord dans les spécifications, jetons un coup d’œil à la nouvelle batterie PowerCore d’Anker. À l’intérieur, vous trouverez une batterie de 10000 mAh, ce qui est suffisant pour alimenter un iPhone 11 plusieurs fois et le même pour divers appareils Android.

À une extrémité, vous trouverez une paire de ports USB-A et un seul port USB-C. Cependant, le port USB-C est disponible uniquement pour charger la batterie et n’est malheureusement pas une solution bidirectionnelle. Un voyant d’état est également à cette extrémité pour vous informer lorsque la batterie se met sous tension et quelle est la capacité restante.

Le chargeur de charge Qi se trouve sur le dessus de la batterie et prend en charge des vitesses de 5 W. Les appareils Android capables de prendre des power-ups de 10W seront limités à 50% de capacité avec cette batterie.

Vous recevrez la batterie et un câble USB-A vers C à l’achat ainsi qu’une mallette de transport. Anker comprend également une garantie de 18 mois à l’achat.

La charge Qi et un design mince mettent en valeur cette batterie

Anker combine deux accessoires de tous les jours ici en un seul produit, ce qui en fait un achat facile pour les voyageurs fréquents. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes ici. Voyons d’abord les points saillants.

Un design mince rend cette offre PowerCore d’Anker facile à jeter dans votre sac et à oublier jusqu’à ce que vous en ayez besoin. La capacité de 10000 mAh est suffisante pour garantir que vous aurez le pouvoir pour plusieurs charges iPhone ou Android.

Cependant, une déception évidente est la limite des vitesses de charge de 5 W. De plus en plus d’appareils sont à l’exception de 7,5 W avec d’autres allant jusqu’à 10 W. Cela aurait été bien de voir un peu plus de capacités de puissance ici.

Un achat solide autour de 35 $

Le nouveau PowerCore 10000mAh d’Anker se vend environ 35 $ chez Anker. C’est une majoration des autres offres de 10000 mAh de la marque, qui ont tendance à coûter environ 20 $. Cependant, l’avantage supplémentaire des capacités Qi permet de comprendre facilement pourquoi il y a un coût supplémentaire. Si vous êtes un voyageur régulier ou si vous souhaitez simplement avoir un peu de puissance en main, c’est une option solide. Et avec les capacités Qi intégrées, vous n’aurez pas à vous soucier de contourner des câbles supplémentaires.

