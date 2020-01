Test: le SSD Glyph Atom Pro dispose d’un câble de dissimulation intelligent

Glyph, peut-être mieux que tout autre fabricant de disques externes, a le don de créer des SSD solidement construits qui font un excellent travail de dissipation passive de la chaleur. Ces facteurs ont fait de moi un fan du Glyph Atom d’origine, et c’est ce qui continue de me faire fan de la dernière offre de SSD externe de la société: le Glyph Atom Pro SSD. Regardez notre revue vidéo pratique pour plus de détails.

Tout d’abord, examinons les spécifications du SSD Glyph Atom Pro. Glyph fabrique l’Atom Pro en versions 500 Go, 1 To (la version que je teste) et 2 To.

Caractéristiques

WD Black NVMe SSD

Alimenté par bus

Vitesse de lecture jusqu’à 2800 Mo / s

Vitesse d’écriture jusqu’à 2400 Mo / s

Refroidi passivement

Variétés de 500 Mo, 1 To et 2 To

Homologué MIL-Standard 810F pour les chocs, les vibrations, la poussière et le sable

Pare-chocs extérieur robuste

Câble Thunderbolt 3 inclus qui se range dans le pare-chocs

Dimensions: 3,1 pouces x 5,25 pouces x 0,75 pouces

299,95 $, 449,95 $ et 999,95 $ pour 500 Go, 1 To et 2 To respectivement

Revue vidéo du SSD Glyph Atom Pro

SSD Glyph Atom Pro Qualité et design de construction

Glyph a toujours fabriqué des produits de construction exceptionnelle, et le SSD Atom Pro ne fait pas exception. Doté d’un châssis en aluminium noir foncé, l’Atom Pro se sent solide au toucher, comme s’il pouvait bien résister à une chute d’une fenêtre du deuxième étage.

La conception globale du SSD Atom Pro est assez discrète. Une simple plaque d’aluminium noir, de la hauteur et de la largeur d’un jeu de cartes à jouer, est ce que vous obtenez dans le Glyph Atom Pro.

En termes d’épaisseur, il est considérablement plus petit qu’un jeu de cartes, mesurant seulement 0,75 pouces de profondeur. Gardez à l’esprit que ces mesures sont toutes sans le pare-chocs en caoutchouc en option qui est préinstallé à l’extérieur de l’unité.

Le pare-chocs ajoute une taille considérable au SSD Atom Pro mais offre également une protection supplémentaire contre les chocs et les chutes. Bien que je n’aie jamais été un fan des pare-chocs en caoutchouc, le pare-chocs du Glyph Atom Pro contient un petit secret pratique avec sa capacité à loger un câble Thunderbolt 3 inclus pour une portabilité facile.

Le câble Thunderbolt 3, bien qu’il soit assez court à seulement 10 pouces, est conçu de cette manière pour qu’il puisse rentrer à l’intérieur du pare-chocs. Lorsque vous tirez de chaque côté du pare-chocs, le câble est éjecté du stockage afin que vous puissiez facilement le connecter au SSD.

En plus du Glyph Atom, vous trouverez une marque subtile, ainsi qu’une minuscule LED verte pour représenter la connectivité et le transfert de données. Au bas du SSD se trouvent deux bandes de caoutchouc à chaque extrémité pour aider à maintenir le disque fermement planté sur une surface de bureau lorsque le pare-chocs n’est pas utilisé.

Dans l’ensemble, la qualité de construction du SSD Glyph Atom Pro est excellente, mais l’unité peut être un peu plus grande que souhaitée si vous êtes habitué à de super petits SSD alimentés SATA comme le SanDisk Extreme Portable SSD ou le Samsung T5 ou T7 Touch SSD. Le Glyph Atom Pro est beaucoup plus proche du Samsung X5 en ce qui concerne le poids et l’encombrement.

Performances du SSD Glyph Atom Pro

En parlant du SSD Samsung X5, nous l’avons examiné à la fin de l’année dernière et avons constaté que même s’il était incroyablement rapide au départ, l’appareil avait tendance à introduire une limitation lors des transferts de fichiers prolongés.

Le SSD Glyph Atom Pro affiche des vitesses de lecture qui sont dans le même stade que le Samsung X5, saturant la bande passante Thunderbolt 3, mais fonctionne mieux que les exercices de lecture / écriture soutenus.

Même après avoir effectué des tests de vitesse encore et encore, l’unité a conservé sa cohérence. Par exemple, lors du transfert d’un fichier de plus de 100 Go vers le SSD de mon Mac, la vitesse de transfert est restée la même tout au long du transfert de fichier.

Comme les autres disques de son répertoire, la chaleur ne semble pas du tout être un problème pour le Glyph Atom Pro, car l’unité est restée froide au toucher même lorsqu’elle est poussée. Bien que le lecteur utilise un système de refroidissement passif, le boîtier extérieur est entièrement en métal et, fondamentalement, un dissipateur de chaleur géant pour la lame WD Black M.2 rapide à l’intérieur.

Prise de .

Si vous êtes un professionnel de la création qui a besoin de beaucoup de stockage externe extrêmement rapide sur un lecteur conçu pour résister aux abus, alors le SSD Glyph Atom Pro est exactement ce que le médecin a commandé.

Le SSD Glyph Atom Pro est un excellent compagnon MacBook Pro. Il est particulièrement pratique lorsqu’il est associé à des Mac dotés d’une quantité limitée de stockage flash intégré.

J’aime également utiliser le Glyph Atom Pro lors de l’édition de vidéos dans Final Cut Pro X sur plusieurs machines. Je peux simplement stocker une bibliothèque directement sur le SSD portable et passer de mon Mac Pro à mon MacBook Pro si nécessaire.

Le SSD Glyph Atom Pro est disponible en configurations de 500 Go, 1 To et 2 To. Le modèle d’entrée de gamme coûte 299,95 $, le niveau intermédiaire que je revois, 449,95 $, tandis que la configuration la plus dense en stockage coûte 999,95 $.

Certes, c’est beaucoup d’argent pour un SSD, mais certains utilisateurs ont besoin de plus de vitesse que ce que les lecteurs USB 3.2 Gen 2 moins chers comme le Samsung T5 ou le Samsung T7 Touch peuvent offrir. Pour la plupart des utilisateurs qui éditent des vidéos 1080p et 4K pour YouTube, je pense que les lecteurs USB 10 Gbit / s, comme les unités Samsung que j’ai mentionnées, feront bien le travail.

Gardez à l’esprit qu’il existe des différences de qualité de construction majeures entre le SSD Atom Pro et les disques de moindre qualité. L’Atom Pro présente un extérieur en métal solide comme le roc et est conforme à la norme MIL 810F pour la résistance aux chocs, aux vibrations, à la poussière et au sable. Si vous travaillez dans des environnements difficiles, il peut être intéressant d’envisager d’opter pour une solution de disque dur externe tout aussi robuste.

Que pensez-vous du SSD Glyph Atom Pro? Décrivez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées et opinions.

