Test: SSD USB-C portable CalDigit Tuff Nano IP67

Le CalDigit Tuff Nano est essentiellement une version miniaturisée de son lecteur Tuff pleine taille, plus esthétique, avec un pare-chocs en caoutchouc et un indice de protection IP67. Contrairement au Tuff Nano ordinaire, cette version est petite, avec des dimensions adaptées aux poches qui la comparent bien avec des disques de taille similaire comme ceux de la populaire gamme T-Series de Samsung.

Devriez-vous envisager d’ajouter le SSD CalDigit Tuff Nano à votre écurie de périphériques de stockage externes? Regardez notre revue vidéo pratique pour plus de détails.

Synology RT2600ac: le remplacement de l’AirPort Extreme.

Caractéristiques

Alimenté par un SSD PCIe M.2 NVMe Toshiba 512 Go ou 1 To (à venir)

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit / s)

Vitesse de lecture: 1055 Mo / s

Connexion USB-C alimentée par bus

1 x câble USB-C vers USB-A

1 x câble USB-C vers USB-C

Classé IP67

Châssis à refroidissement passif

Comprend un pare-chocs en caoutchouc

Disponible avec pare-chocs gris, noir, bleu ou rouge

Comprend un étui de rangement rigide à clapet

Dimensions: 2,99 x 2,14 x 0,57 pouces

Poids: 0,163 lb (0,074 kg)

Garantie limitée de 2 ans

Prix: 129,95 $

Avis sur CalDigit Tuff Nano

Abonnez-vous à . sur YouTube pour plus de vidéos

Déballage

À la manière typique de CalDigit, le Tuff Nano est livré dans un boîtier d’archivage à coque rigide avec de la place pour stocker les deux câbles USB fournis avec le lecteur. L’un des câbles inclus permet une connexion facile à un Mac via USB-C, et un câble supplémentaire utilise une ancienne connexion USB-A pour les ordinateurs sans USB-C.

Le Nano lui-même est enveloppé dans un pare-chocs en silicone souple qui est amovible. Si le pare-chocs est retiré, le SSD CalDigit Tuff Nano présente des dimensions en longueur et en largeur légèrement plus petites que le populaire Samsung T5, bien qu’il soit quelques poils plus épais que le lecteur de Samsung.

CalDigit utilise un extérieur en aluminium pour la coque du lecteur, avec des embouts en plastique. Une chose impressionnante à noter est que le lecteur est totalement dépourvu de voyant d’activité, ce qui est généralement une horreur lors de l’utilisation d’un lecteur externe dans des environnements sombres.

Durabilité

Outre sa petite taille et sa vitesse, l’une des caractéristiques les plus importantes du CalDigit Tuff Nano est sa durabilité. Le lecteur a été spécialement conçu pour résister aux environnements difficiles et possède un indice de protection IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

CalDigit dit que le Tuff Nano peut être lâché d’une hauteur allant jusqu’à trois mètres et immergé dans l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. Tout cela, bien sûr, selon que vous utilisez ou non le pare-chocs en silicone inclus, qui a été spécialement conçu pour garder le Tuff Nano durable. Par exemple, le pare-chocs comporte un capuchon qui scelle le port USB-C pour aider à empêcher l’infiltration d’eau.

Bien que je ne recommanderais pas délibérément de laisser tomber le Tuff Nano, de le couvrir de sable ou de le tremper dans l’eau, il est bon de savoir qu’il est capable de résister à des environnements aussi difficiles en cas d’accident.

J’étais très curieux de la résistance à l’eau, alors j’ai pris la liberté de tremper le lecteur dans un bol d’eau pendant quelques minutes, et cela n’a pas empiré pour l’usure. Le pare-chocs a fait un excellent travail pour garder l’eau hors de la zone du port USB-C.

Performance

Le CalDigit Tuff Drive prend en charge la connectivité USB 3.2 Gen 2 alimentée par bus, ce qui est fondamentalement une autre façon de dire qu’il peut se connecter jusqu’à 10 Gbps. En conséquence, CalDigit vante des vitesses de lecture allant jusqu’à 1050 Mo / s, et comme le montre les tests, il se rapproche assez de ce nombre.

J’ai utilisé l’outil Blackmagic Disk Speed ​​Test pour comparer le CalDigit Tuff Nano, et voici un résultat typique:

L’interface USB 3.2 Gen 2 et le SSD Toshiba M.2 NVMe PCIe à l’intérieur du lecteur se sont avérés être un bon combo, produisant des vitesses qui présentent plus qu’assez de marge pour les flux de travail 4K à haut débit. Le principal inconvénient potentiel de ce disque pour de tels flux de travail est la capacité, car seule une version de 512 Go est disponible, bien que CalDigit indique qu’une version de 1 To devrait bientôt arriver.

Étant donné que le lecteur utilise uniquement le refroidissement passif, j’ai également veillé à tester les transferts de fichiers étendus pour voir si le lecteur ralentirait après un certain temps, comme d’autres lecteurs le savent. Le CalDigit Tuff Nano a pu produire le même taux de vitesse tout au long de la transaction lors du transfert d’un fichier de 20 Go, 50 Go et plus de 100 Go.

Prise de .

Si 512 Go de stockage sont suffisants pour vos besoins, le SSD CalDigit Tuff Nano est un lecteur portable impressionnant qui est alimenté par bus, peut résister aux éléments et offre une vitesse constante. Avec son pare-chocs amovible inclus, je pense que c’est un lecteur conçu pour voyager et travailler dans des environnements qui pourraient être considérés comme difficiles.

Le SSD CalDigit Tuff Nano est un solide compagnon MacBook Air et MacBook Pro. Avec sa connectivité USB-C simple, son petit format, son extérieur robuste et son prix de 130 $, il vaut la peine de considérer si la taille de stockage vous suffit. Qu’est-ce que tu penses? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: