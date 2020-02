test sur des émissions nocives surprenantes

Malgré le bon sens, ce n’est pas du tout pèlerin que le les voitures électriques peuvent nous exposer à des types de pollution qui ne dépendent pas des carburants. En revanche, ce sont des véhicules fonctionnant au courant et générant en tant que tels des champs magnétiques et des rayonnements émis par les moteurs et les batteries.

Pour ce lL’UE a décidé de mesurer la gravité spécifique des émissions nocives de voitures électriques à travers l’étude menée par un laboratoire activé depuis 2016 au CCR d’Ispra, dans la province de Varèse. On parle de plus de cent cinquante hectares de surface, 35 km de routes intérieures et près de deux mille personnes employées. Dans ce laboratoire réside le Centre européen d’interopérabilité pour les véhicules électriques et les réseaux intelligents, un hub connecté à un réseau d’autres équipes de scientifiques qui expérimentent avec des véhicules électriques en collaboration avec leurs collègues aux États-Unis.

Voitures électriques: les tests sur les émissions nocives sont surprenants

Dr Harald Scholz du CCR d’Ispra a déclaré que: “La mobilité électrique est l’une des technologies les plus prometteuses pour décarboniser le transport routier. Nos laboratoires sont capables de mesurer des voitures et des véhicules industriels avec n’importe quel type d’alimentation électrique. »En prévision de la transition vers l’électricité d’une grande partie du parc automobile, ce qui demandera une demande toujours plus grande d’électricité qui pourrait à l’avenir créer des problèmes pour nous.

Au moins pour les dix prochaines années, l’expansion du marché de l’électricité serait garantie, tant que les différentes industries travaillent sur la longévité et la recyclabilité des batteries. En fait, l’idée est de donner une seconde vie au-delà de l’automobile, car les batteries pourront héberger l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui ne demandent pas la vitesse et le point de départ essentiel pour les véhicules.

Mais en atteignant à nouveau le cœur à la fin du discours, nous savons que les voitures électriques émettent également de fines particules à la fois pour le frottement des pneus sur l’asphalte et lors du freinage. Ceux-ci, comme le rayonnement électromagnétique émis, n’ont pas encore été spécifiquement évalués.