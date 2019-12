Test TV + vs Disney +: une saison plus tard

Apple a promis quelques vieux favoris, comme Peanuts et Oprah, mais surtout de tout nouveaux originaux avec d'énormes noms comme Jennifer Aniston et Jason Mamoa attachés, des budgets qui nous emmèneraient vers l'avenir et, à travers des calendriers alternatifs, la lune à nouveau, et avec certains astronomiques, aspirations attachées, car il n'y avait absolument aucun contenu de catalogue sur lequel se rabattre.

Disney était tout au sujet des franchises, y compris les nouveaux spectacles de Star Wars et Marvel, et les retours aux comédies musicales du lycée, mais aussi des originaux moins attendus comme Imagineers et Jeff Goldblum, et avec un catalogue arrière qui comprend de manière conservatrice, lorsque vous ajoutez Disney proprement dit, Pixar, Muppets, Fox et National Geographic, environ 85% de toutes nos enfances.

Maintenant, les deux ont lancé et terminent juste les premières saisons de 8 épisodes de leurs premiers originaux et, pas de spoilers, mais il suffit de comprendre où ils sont et où ils vont probablement.

Apple TV + une saison plus tard

J'étais là quand Apple a annoncé TV + en mars de cette année qui s'épuise rapidement. Je sais que certaines personnes pensaient que ça avait l'air dingue sur le stream, mais être au Steve Jobs Theatre, voir les lumières s'éteindre et voir Spielberg, Aniston, Mamoa, Oprah, tous apparaissant sur scène l'un après l'autre, c'était comme le maillon de Wing Chun coup de poing dans le tube digestif des stars.

Il est venu au milieu des annonces pour Apple Card, qui n'a pas dépassé les États-Unis, mais continue d'ajouter des partenaires de cashback et des bonus à un taux qui le rend super intéressant. News +, qui souffre non seulement du même manque d'internationalisation qui a frappé Apple News en général, mais d'une interface qui rend presque impossible de trouver des articles que vous connaissez déjà et que vous souhaitez lire. Et Apple Arcade, qui a été formidable et a rajeuni la fortune des jeux indépendants d'une manière et à une échelle que je n'ai jamais vues auparavant.

Au début, il y avait une certaine inquiétude, en particulier autour de TV + étant Apple. Que Tim Cook et Eddy Cue… bon sang, Craig Federighi et Johny Srouji baisseraient les notes, essayant de survendre et de surprotéger l'image d'Apple en même temps. Que nous finirions avec une programmation sûre, stérile et franchement saccharine trop boiteuse pour que les enfants ou les adultes veuillent regarder.

Eh bien, Jennifer Aniston a fait sauter le couvercle de cette merde pendant environ 5 putains de minutes dans les débuts de The Morning Show. Et, Jason Mamoa a littéralement coupé les têtes, les bras et les jambes de toute violence et a effrayé les craintes presque aussi vite.

Apple a dû faire face à une dette attendue. Ils ont été lancés dans plus de 100 pays, ce qui est incroyable, et quelque chose que vous ne pouvez faire que si vous n'avez que de nouveaux originaux et conservez tous les droits sur eux dans chaque région.

Mais, le Morning Show, malgré son apparence très sorkinesque, n'était tout simplement pas et n'est pas un spectacle de Sorkin. Il n'a ni ce calibre ni ce style d'écriture. Et voyez, malgré la violence et certains penchants sexuels un peu bizarres, et les visuels incroyables, n'allait tout simplement jamais être Game of Thrones. Ou, plutôt, toute saison de Game of Thrones sans 8.

Apple a également fait l'erreur de donner aux critiques les 3 premiers épisodes, et seulement les 3 premiers épisodes, des émissions pour examen. Des émissions qui commençaient vraiment à trouver leurs jambes et à sortir de leur pire de ces trois épisodes.

Ils étaient presque tous de haut en bas pour être sûrs, mais The Morning Show a terminé la saison avec une performance vraiment exceptionnelle de Billy Crudup, et ce qui semble être largement acclamé comme quelques-unes des meilleures heures de l'histoire récente de la télévision, et pour For All Mankind's. la finale n'est pas loin derrière.

Dickinson a également été un plaisir que je ne pense pas que de nombreux services de streaming majeurs auraient parié aussi gros. Même M. Night Shamalan, The Servant, qui a commencé beaucoup plus tard et n'a pas encore terminé sa première saison, vibre si AF effrayant qu'il apporte quelque chose de totalement différent à la table.

Nous attendons toujours d'autres grandes émissions, comme le redémarrage d'Amazing Stories de Spielberg et la Fondation Asimov, mais je pense qu'il est sûr de dire que TV + a fini par être meilleur que ce que beaucoup de gens attendaient, ce qui est surprenant, et nous accueillons de nouvelles voix et palette en streaming.

Disney + une saison plus tard

J'ai regardé l'annonce Disney + de chez moi, et surtout avec ma mâchoire au sol. Non seulement nous obtiendrions Star Wars de Jon Favreau, mais nous obtiendrions de véritables émissions Marvel Cinematic Universe de Kevin Feige et de l'équipe. Et une tonne d'entre eux.

C'était en plus de toutes les autres grandes franchises que Disney a rapportées dans ce qui ne peut être décrit que comme l'équivalent dans le monde réel de chaque navire ou de chaque héros ou de tout être cher qui s'est présenté à la fin d'un film ou d'une série télévisée, juste pour vous frapper complètement et complètement sur votre cul de fan. Et ils ont juste. Conservé. À venir.

Peu importe le contenu du catalogue, qui comprenait à peu près toutes les émissions et tous les films de Disney avec lesquels Gen X a grandi, de Escape from Witch Mountain à Darkwing Duck, presque tous les films et dessins animés de Star Wars, toute la saga Thanos de Marvel, la franchise Simpsons et Fondamentalement, tout ce que vous avez toujours voulu revoir pour revivre votre enfance ou montrer à vos enfants afin que cela devienne une partie de la leur.

Mais Disney a également fait face à un certain scepticisme initial. Il ne venait que dans un petit nombre de pays cette année, ce qui ne signifiait pas grand-chose pour les Américains qui l'obtenaient, bien sûr, mais c'était très frustrant pour les 99% restants du monde. C'était aussi, bien sûr, Disney. Ce qui signifiait que c'était génial pour les amateurs de Star Wars et Marvel et Simpsons et Magic Kingdom, mais pas si bien pour les personnes qui préféraient vraiment Star Trek ou DC ou South Park ou Looney Toons. Malgré sa portée et son ampleur, Disney ne prendrait pas le même type de risques qu'un parvenant ou un concédant de contenu plus large – ils ne feraient que Disney. Et beaucoup. De plus, la grande majorité des émissions qui avaient été annoncées pour Disney + ne viendraient que bien plus tard. Ainsi, toute cette dette attendue pour WandaVision et Hawkeye et Loki, ajoutée à des annonces continues pour Obi Wan et She-Hulk et Moon Knight et plus, tomberait solidement sur les épaules du Mandalorian lors du lancement.

Et la plupart des gens semblent avoir vraiment tous les casquettes aimés les spaghettis occidentaux disparus de l'Est disparus Star Wars que Favreau et la société ont produits. Aux côtés de Chernoble et Watchmen de HBO, il est probablement en haut de la liste des nerds de l'année.

Ce n'était qu'un spectacle, et aussi délicieux qu'Imagineers et Goldblum, et aussi choqués et émerveillés que soit ce catalogue, beaucoup d'entre nous en attendent encore plus. Et tandis que le Mandalorian était également un peu de haut en bas, il est indéniable que cela se termine aussi durement.

Netflix et HBO Max

TV + et Disney + sont tous les deux superbes. Si vous avez un téléviseur 4K HDR, le débit binaire à lui seul offre une expérience qu'aucun autre service de streaming n'a jamais offert auparavant. C'est tellement bon, en fait, les anciens services ont l'air un peu mauvais en comparaison, et ils vont devoir mettre à jour leurs jeux en streaming s'ils ne le sont pas déjà.

Les prix sont également bons. Apple a même atténué ma plus grande préoccupation – que personne ne veuille jouer sur sa programmation naissante si tôt – en offrant un an de service gratuit à l'achat de n'importe quel Mac ou appareil iOS. Cela construit beaucoup de pistes et couvre au moins un peu de catalogue.

Les deux services ont été si bons, en fait, je n'ai même pas lancé Netflix avant la sortie de The Witcher. Une partie de cela était simplement le refus de Netflix d'être inclus dans l'application TV, donc leurs trucs n'ont jamais été signalés comme TV + ou Disney +, et une partie était grincheuse continue de ce qui ressemble à plusieurs hausses de prix successives.

The Witcher était bon, Hercules et Xena avec une valeur de production, comme d'autres l'ont dit, mais ont également chuté pour avoir été aussi bon que la plupart des émissions de Netflix. Apple a fait 3 épisodes, 5 hebdomadaires à suivre pour leurs émissions, et Disney a fait toutes les semaines pour le Mandalorian. Et je pense que The Morning Show et le Mandalorian ont particulièrement profité de ce rythme. Cela les a gardés sous le feu des projecteurs de la fontaine sociale pendant beaucoup plus longtemps qu'une simple goutte et frénésie aurait.

Je suis toujours en train de rattraper le Watchman, et HBO reste un joker dans tout cela avec son service MAX. Ce qui, pour l'instant, me frustre juste. L'idée qu'il y aura plusieurs services, pas seulement HBO Now contre HBO Max, mais que DC Universe restera un service distinct, avec des émissions basées sur DC réparties entre elles et CW, et que les émissions seront vendues aux enchères à l'international plutôt que unifié de quelque manière que ce soit à la fois TV + et Disney + travaille semble être toutes les nuances de consommateurs hostiles pour moi. Honte Warner Brothers. La honte.

Oui, je suis toujours en colère contre les Titans Saison 2 et Young Justice Season Quoi que ce soit qui n'ait pas encore frappé le Canada.

C'est le type d'anti-commodité axé sur l'entreprise de Lex Luthor, je pense que les gens ne vont plus le supporter.

Conclusion

Donc, une saison plus tard, je pense que TV + et Disney + démarrent bien. TV + fait probablement mieux que je ne le pensais, compte tenu de son manque de contenu de catalogue, mais propose suffisamment d'émissions solides, à l'échelle internationale, et en particulier une gamme suffisamment large et suffisamment diversifiée d'émissions de talent, pour commencer à se distinguer. Disney + est probablement un peu en retard sur ce que j'espérais, juste parce que l'annonce de tous les spectacles de Marvel et Star Wars, rien n'aurait vraiment pu être à la hauteur. Ils doivent juste entrer plus rapidement dans plus de pays. Mais, légitimement, les deux sont si différents, et surtout avec le prix – et l'année gratuite d'Apple – je vais en regarder une tonne à l'avenir. Assez que Netflix et en particulier Warners pourraient vouloir reconsidérer certains de leurs choix moins conviviaux. Et vite.