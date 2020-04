Tests de coronavirus au volant via l’application Stanford / Apple

Une application créée par Stanford Medicine en partenariat avec Apple aide les premiers intervenants à accéder aux tests de coronavirus au volant.

L’application est actuellement utilisée par les pompiers, les policiers et les ambulanciers paramédicaux, mais il est à espérer que le programme sera plus tard mis à la disposition d’autres travailleurs clés…

CNBC explique comment cela fonctionne.

Les utilisateurs répondent à une enquête avec des questions sur leurs symptômes. S’ils présentent des symptômes suggérant une infection par COVID-19, l’application recommande un test. Les premiers intervenants peuvent apporter ce résultat au contact de leur lieu de travail en charge de la santé, appelé «agent de contrôle des infections du département» dans l’application, et se faire planifier des tests prioritaires sur un site de Stanford Health Care […]

Stanford commence par les policiers, les pompiers et les ambulanciers parce qu’ils sont essentiels et risquent fortement d’attraper le virus. Au 1er avril, plus de 1 000 policiers de la ville de New York avaient été testés positifs pour COVID-19, par exemple.

“Si nous avons un premier intervenant qui présente des symptômes, il est très important pour eux de se faire dépister et potentiellement de le tester, car ils vont être très patients et très communautaires. C’est ça leur travail », a déclaré le Dr Bob Harrington, président du Département de médecine de Stanford.

Pendant que Stanford effectue les tests, le service est actuellement limité aux comtés de Santa Clara et de San Mateo en Californie. Le plan consiste à accélérer les tests à partir de 2500 premiers tests par jour, puis à mettre l’application à la disposition d’autres pays et États.

L’implication d’Apple est la clé de la confidentialité, explique l’université.

L’application utilise les logiciels ResearchKit et CareKit d’Apple, conçus pour aider les développeurs à gérer les données médicales sensibles. Toutes les données de l’application restent sur l’appareil du patient à moins qu’elles ne les partagent avec un fournisseur de soins de santé, a déclaré Stanford.

Les tests de coronavirus au volant sont conçus pour minimiser le risque d’infecter l’une ou l’autre des parties: celles qui sont testées et celles qui font les tests.

