Tethers Unlimited dévoile un système de réseau maillé pour les petits satellites – .

La conception d’un artiste visualise les connexions entre les petits satellites à l’aide du système SWIFT-LINQ. (Illustration illimitée des attaches)

Tethers Unlimited, basé à Bothell, dans le Washington, a déclaré avoir livré un nouveau type de système de réseau maillé conçu pour connecter de petits satellites en orbite à un client confidentiel.

Le système, appelé SWIFT-LINQ, est une application logicielle qui s’exécute sur les radios définies par logiciel SWIFT de l’entreprise pour connecter des constellations de satellites et d’autres types de grappes en orbite avec un réseau maillé de réticulation. Le système prend en charge les protocoles TCP / IP standard pour le transfert de données, permettant aux essaims de satellites d’effectuer des tâches qui nécessiteraient généralement des satellites plus grands et plus chers. Chaque satellite devient un nœud dans un réseau qui peut réacheminer le trafic de données à mesure que les satellites entrent et sortent de leur portée.

Tethers Unlimited indique que l’application SWIFT-LINQ sera installée sur trois radios SWIFT en bande S qui voleront sur un trio de petits satellites qui devraient être lancés cette année. Les satellites seront connectés dans un réseau maillé avec des taux de transfert de données de 48 kilobits par seconde. Et ce n’est que le début. “Nous construisons une famille d ‘” applications “qui augmenteront l’utilité de la plate-forme pour les opérateurs de satellites et nous permettront de déployer de nouveaux services pour des communications par satellite résilientes, sécurisées et efficaces”, a déclaré aujourd’hui Rob Hoyt, PDG de Tethers Unlimited, dans un communiqué de presse.

La société affirme que des travaux sont en cours pour permettre aux futurs systèmes SWIFT-LINQ de connecter des centaines de satellites, drones et systèmes au sol à des vitesses plus élevées. Le directeur général de Tethers Unlimited, Seckin Secilmis, a comparé l’effort au développement de dispositifs sans fil. “Le smartphone moderne devait commencer quelque part, et ces humbles débuts sont une étape très nécessaire pour nous permettre de comprendre les interactions entre les nœuds connectés sans fil dans l’espace”, a déclaré Secilmis.