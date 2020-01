Tethers Unlimited dit que «Terminator Tape» accélère la chute du satellite – .

La conception d’un artiste montre le système de terminaison de bande Tethers Unlimited déployé à partir d’un satellite en orbite terrestre basse. (Illustration illimitée des attaches)

Botheth, basé à Washington, Tethers Unlimited dit que «Terminator Tape», un système expérimental basé sur la longe conçu pour faire glisser les satellites vers le bas de l’orbite, fonctionne comme il est censé le faire.

Le système Terminator Tape de la taille d’un ordinateur portable a été placé sur plusieurs nanosatellites pour des tests – y compris le satellite Prox-1 de Georgia Tech, qui a été envoyé en orbite en juin dernier sur une fusée SpaceX Falcon Heavy. En septembre dernier, l’attache du système de 230 pieds de long a été déployée pour ajouter à la légère traînée atmosphérique ressentie en orbite terrestre basse. “Nous pouvons voir d’après les observations du réseau américain de surveillance spatiale que le satellite a immédiatement commencé à désorbiter 24 fois plus vite”, a déclaré le PDG de Tethers Unlimited, Rob Hoyt, dans un communiqué de presse.

C’est une bonne chose: la bande Terminator est conçue pour répondre au besoin de déplacer plus rapidement les satellites retirés de l’orbite, plutôt que de les ajouter au problème croissant des déchets spatiaux. «Au lieu de rester en orbite pendant des centaines ou des milliers d’années, le satellite Prox-1 tombera en orbite et brûlera dans la haute atmosphère en moins de 10 ans. … Ce test réussi prouve que cette technologie légère et peu coûteuse est un moyen efficace pour les programmes satellitaires de répondre aux exigences d’atténuation des débris orbitaux », a déclaré Hoyt.

Tethers Unlimited collabore actuellement avec Millennium Space Systems, TriSept et Rocket Lab sur une mission de test connue sous le nom de DragRacer, qui doit être lancée cette année. La mission comparera les taux de désorbitation de deux satellites identiques, un avec une bande Terminator et un sans, pour caractériser plus précisément les performances du système. Hoyt a déclaré à Space News que dans les années à venir, le système pourrait être connecté à des satellites disparus en orbite en utilisant le robot de maintenance LEO Knight prévu par Tethers Unlimited.