Textio en licencie 30 au milieu de COVID-19; La startup de Seattle espère que sa technologie d’écriture IA aidera tous les demandeurs d’emploi – .

Textio, la startup de Seattle dont la plateforme d’écriture augmentée aide les entreprises à utiliser un langage qui attire les bons candidats, a licencié 30 employés vendredi, soit 20% de son équipe.

Le cofondateur et PDG Kieran Snyder a déclaré à . que la réduction était le résultat de l’incertitude qui attend à la suite de la pandémie de coronavirus. Les coupures laissent l’entreprise avec environ 120 employés.

“Alors que nous réfléchissons à l’année à venir, je pense qu’il y a un grand changement pour nous”, a déclaré Snyder. “De toute évidence, nous créons des logiciels qui aident les organisations à embaucher et je dirais que l’embauche dans de nombreux endroits est très, très active et dans plusieurs autres endroits ralentit, juste en réponse au COVID-19.”

Snyder a fait référence au record de 3,3 millions d’Américains qui ont déposé un dossier de chômage la semaine dernière et a déclaré qu’une partie de la capacité de la start-up de 6 ans à comprendre toute la situation consistera à comprendre ce qu’elle peut faire pour aider les personnes talentueuses à trouver un emploi.

“Nous sommes dans une position où nous voyons que nous avons une technologie qui peut aider avec l’autre côté de l’équation. Nous soutenons les employeurs depuis si longtemps, nous avons la possibilité de soutenir les demandeurs d’emploi dans cet environnement », a déclaré Snyder à propos du désir de mettre en œuvre rapidement de nouvelles fonctionnalités dans la technologie de traitement du langage naturel de Textio basée sur l’IA.

Les demandeurs d’emploi utilisant Textio seraient encouragés à mieux comprendre comment la langue qu’ils utilisent les représente le mieux, leurs compétences et leurs intérêts sur le marché du travail. Il s’agit de défendre personnellement un dossier efficace, comme Snyder a déclaré que les entreprises devaient le faire depuis cinq ans.

Le désir d’agir rapidement, pas seulement pour aider les membres de sa propre équipe, est la bonne chose à faire, a déclaré Snyder. Mais cela ne diminue pas la douleur de ce à quoi elle a dû faire face vendredi en tant que chef d’entreprise.

“C’est douloureux. Comment cela pourrait-il être autre chose que douloureux? ” dit-elle. «Vous construisez un groupe de personnes passionnées par la langue et la culture, l’impact et l’amélioration de l’état du monde. Et ces relations ne concernent pas seulement le travail, les gens ont rejoint Textio parce qu’ils croyaient en ce que Textio créait.

“Je pense que pour beaucoup de gens dans l’équipe, ce n’est pas seulement un travail et pour moi en tant que leader, ce ne sont pas seulement des gens dans l’équipe”, a-t-elle ajouté.

Snyder et co-fondateur Jensen Harris ont lancé Textio en 2014 après avoir travaillé sur les outils de productivité chez Microsoft. La société a levé un tour d’investissement de série B de 20 millions de dollars en 2017 et le dépôt auprès de la SEC plus tôt ce mois-ci a indiqué que la société levait de nouveaux fonds.

Textio faisait partie des startups présentées dans une récente histoire de . sur la façon dont les entreprises de Seattle s’adaptent au travail à distance au milieu de l’épidémie de COVID-19. Et cette semaine, ils ont publié de nouvelles fonctionnalités visant à lutter contre les biais linguistiques liés à l’âgisme et au capacitisme.