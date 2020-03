Textio lève 12 millions de dollars alors que la startup de Seattle cherche à atteindre les candidats à l’emploi avec la technologie d’écriture – .

(Image Textio)

La start-up d’écriture augmentée basée à Seattle, Textio, a clôturé un tour de financement de 12 millions de dollars alors que la société cherche à s’étendre au-delà du marché des entreprises.

La nouvelle fait suite à des coupures dans la startup de 6 ans, qui a vu la réduction de 20% de son personnel la semaine dernière.

La cofondatrice et PDG Kieran Snyder a évoqué ce qu’elle a appelé un processus «douloureux» de licenciement de 30 employés au milieu de la pandémie de COVID-19 en même temps qu’elle essayait de protéger l’avenir de son entreprise.

“En tenant compte d’un tas d’incertitudes qui nous attendent, nous devons être agiles”, a déclaré Snyder. «Nous devons pouvoir pivoter vers ce qui existe. Nous devons être en mesure de savoir que nous avons les ressources nécessaires pour ce que nous allons devoir faire. “

PDG de Textio, Kieran Snyder.

Textio a attiré de nouveaux investisseurs, notamment Industry Ventures et Operator Collective, qui se sont joints à Emergence Capital, Scale Venture Partners, Cowboy Ventures, Bloomberg Beta et Upside Partnership au cours de la ronde, ce qui avait initialement été annoncé comme une augmentation de 7 millions de dollars au début du mois.

La startup a levé 41,5 millions de dollars depuis sa création par Snyder et Jensen Harris en 2014, après que les deux aient précédemment travaillé sur les outils de productivité chez Microsoft.

Les clients de Textio tels que Johnson & Johnson, Slack, NASA et bien d’autres utilisent sa technologie pour améliorer les listes d’emplois et les e-mails aux candidats.

Snyder voit maintenant une opportunité de saisir la traction que Textio a créée pour aider les entreprises à exprimer plus clairement leurs valeurs. Textio veut inverser ce scénario et aider les candidats à exprimer leurs compétences, leurs valeurs et leur ouverture à un éventail de travaux et les aider à trouver des entreprises qui conviendront à ce qu’ils recherchent.

Elle a déclaré qu’avec plus de personnes travaillant à distance et faisant plus de communication via l’écriture, la plate-forme de langue connectée de Textio est peut-être encore plus intéressante pour les investisseurs.

«Nous sommes au bon endroit. Le besoin sur le marché évolue », a déclaré Snyder. «Et donc, une grande partie du capital consiste à répondre à ce besoin, car les entreprises effectuent de plus en plus de ce travail par écrit et le marché est déplacé vers un marché des demandeurs d’emploi de plusieurs façons.»

Aider les demandeurs d’emploi avec la technologie existante de Textio est la façon dont Snyder fait face à la crise actuelle du chômage provoquée par le coronavirus. Avec des facteurs très difficiles à prévoir et à contrôler, la startup est confrontée à la même incertitude que toutes les entreprises devront gérer au cours des prochains mois.

«Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas économiste. Je pense que même ceux qui sont experts devinent à un très haut degré », a-t-elle déclaré. «Nous faisons tous de notre mieux pour faire des projections et faire des suppositions. J’ai la responsabilité de prendre soin de mon équipe, de mon entreprise et de mes clients. …. J’ai la chance que la technologie, la réputation et la traction soient investissables. »