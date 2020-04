ThankYouEpicGames envoie des messages sarcastiques et sincères à Epic Games

Le week-end dernier s’est déroulé très différemment selon la moitié des Fortnitedemande à la base de fans divisée, en tant que développeur Epic Games a reçu des milliers de messages sarcastiques et sincères via le hashtag #ThankYouEpicGames. Le brandon de la bataille royale continue d’être une aubaine financière pour l’entreprise en pleine expansion, mais un segment considérable de ses joueurs les plus vocaux pourrait être plus une malédiction qu’une vache à lait.

Fortnite a beaucoup changé depuis sa sortie en 2017, connue à l’époque sous le nom de Fortnite: Battle Royale, un mode dérivé du jeu principal de l’époque, Fortnite: Save the World. Dans les années qui ont suivi, elle est rapidement passée d’une preuve de concept intéressante à une institution de streaming et d’esports, réinventant constamment non seulement sa carte, mais elle-même, en cours de route. Le jeu a pris de plus en plus de flak pour son empressement à faire de la promotion croisée avec Marvel et d’autres grands géants des médias, ainsi que pour des révisions et des ajustements d’équilibrage constants qui sont perçus comme profitant uniquement aux pros “en sueur” ou aux “défauts” occasionnels et jamais tous les deux.

Cette division de l’identité dans la base de joueurs de Fortnite se traduit par des batailles sur les réseaux sociaux comme ce week-end. Lancés samedi par des joueurs plus déçus, les fans inconditionnels ont été emmenés en choeur sur Twitter par des streamers frustrés et des athlètes d’esports en déclarant le jeu mort avec le hashtag #RipFortnite. Dimanche a apporté la réaction inévitable au mélodrame du jour passé, avec des supporters plus déterminés, comme MrAppieGaming, réaffirmant leur foi dans le jeu avec #ThankYouEpicGames. Comme cela avait été le cas avec #RipFortnite, il y avait des opposants au sentiment, comme la ruche LG, qui ont utilisé de manière dérisoire le nouveau hashtag pour aérer davantage leurs irritations. Et, bien sûr, certains se contentaient de simplement s’asseoir sur la touche et de prendre du pop-corn, Windermed et d’autres partageant des mèmes opportuns. Découvrez certains des tweets ci-dessous:

Comme on peut s’y attendre, aucun des “côtés” des factions rivales de Fortnite n’est bien unifié dans leurs attaques ou défenses d’Epic Games, car il y a beaucoup de joueurs occasionnels qui ont déclaré la bataille royale morte samedi et encore plus de professionnels qui sont venus son aide dimanche. La société est tenue à plusieurs des mêmes normes doubles (parfois triples) que d’autres responsables de jeux compétitifs réussis sont impossibles à satisfaire, et elle ne viendra probablement pas – et ne devrait pas – courir pour sauver la situation en s’inclinant devant l’un ou l’autre. liste des demandes. En outre, il y a d’autres problèmes importants qu’Epic diffère ou résout mal dans ses propriétés non Fortnite en ce moment, comme Epic Games Store.

Qu’ils souhaitent la mort rapide du jeu ou célèbrent ses réalisations persistantes, Epic Games sera invariablement déconcerté tant qu’ils continueront à jouer Fortnite. Le capital extrait de ce titre est l’énergie qui alimente la capacité du créateur d’Unreal Engine à se frayer un chemin dans le monde de l’édition, et rien ne changera fondamentalement derrière ses portes à moins que des titres de nouveaux arrivants comme Valorant de Riot Games sèment son joueur compte – et flux de revenus – sec .

