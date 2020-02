THATIC crée un CPU chinois qui fonctionne comme le Core i5 7600K

La Chine continue de travailler vers son indépendance technologique vis-à-vis des États-Unis, un objectif très ambitieux et très compliqué qui, cependant, commence à porter ses fruits dans le secteur des CPU. Des initiatives chinoises telles que Hygon Dhyana, Zhaoxin et Loongson Ils ont facilité le développement de processeurs basés sur différents types d’architectures qui parviennent à offrir une performance de plus en plus intéressante.

Dans certains cas, nous trouvons des processeurs qui utilisent des architectures MIPS et qui tirent émulation pour travailler dans des environnements x86, avec la perte de performances correspondante que cela implique, mais dans d’autres cas, nous avons des architectures natives x86 assez basiques qui, peu à peu, ont montré qu’elles peuvent être utilisées pour créer un type de CPU capable de couvrir des besoins de plus en plus larges.

THATIC a été l’un des grands acteurs du secteur CPU en Chine. Grâce à un accord avec AMD, il a pu façonner des processeurs Hygon à 32 cœurs en utilisant l’architecture Zen que nous avons vue dans la série EPYC de première génération. Cet accord a été limité au Zen, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas propagé au Zen 2, et avec le déclenchement de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis Il ne pouvait pas continuer.

THATIC veut aller partout avec son processeur Hygon 8 cœurs et 16 cœurs

Bien que la guerre commerciale ait été un coup dur pour les plans d’indépendance technologique de la Chine et pour les entreprises impliquées, THATIC a continué à travailler sur de nouvelles solutions et a réussi à façonner un CPU Hygon à partir de huit cœurs et seize fils qui offre des performances presque identiques à l’Intel Core i5 7600K.

Il est possible que cette puce soit basée sur le Architecture zen, mais en voyant les spécifications qu’il présente et absence de mode turbo Je pense que l’utilisation la plus probable une architecture personnalisée, en tout ou en partie, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un design THATIC, bien qu’il partage des points communs avec Zen.

Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-jointe, ledit processeur fonctionne à une fréquence de 3,2 GHz, un peu bas pour les niveaux que nous avons l’habitude de voir aujourd’hui. Ensuite, je laisse les scores de différents processeurs dans le test physique de Firestrike afin que vous puissiez avoir une comparaison plus claire:

CPU Hygon: 9 175 points.

Intel Core i7-7600K: 9 020 points.

AMD Ryzen 3 2300X: 8 913 points.

On n’est toujours pas clair quelles sont les intentions de THATIC avec ce processeur, mais nous savons que l’objectif final de la Chine et de toutes les entreprises qui se sont lancées dans cette carrière dans le secteur des CPU cherchent à façonner des conceptions et des solutions qui peuvent vraiment rivaliser avec les modèles les plus avancés d’Intel et d’AMD. Ils n’ont pas la tâche facile, mais ils ont le soutien du gouvernement chinois, ce qui se traduit par une quantité importante de ressources.