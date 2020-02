The Circle: Entretien avec Joey Sasso

Si vous avez regardé Le cercle, Joey Sasso vous a laissé une impression. C’était plus que sa voix stentorienne, sa routine de soin soigneusement planifiée ou le fait que sa fidélité ne connaissait pas de limites. C’était son insistance à rester fidèle à sa morale et à ses convictions dans un jeu mis en place pour encourager le mensonge et la tromperie.

Ce qui est incroyable, c’est que Joey a réussi à faire tout cela et à gagner, contribuant à une culture de confiance parmi les finalistes qui ne sera probablement pas reproduite dans les saisons à venir. L’acteur basé à Los Angeles, qui ne voulait pas être une star de la télé-réalité jusqu’à ce qu’il tombe sur The Circle, a parlé à . des personnes qu’il a inspirées, de l’état de sa relation avec Miranda Bissonnette et de ce qu’il fait depuis .

.: Bonjour?

Joey Sasso: Hey copain!

Joey! C’est bien d’avoir de tes nouvelles. Comment est la vie après le cercle?

Ça a été absolument incroyable. Toute cette expérience vient de dépasser toutes mes attentes les plus folles, en termes d’audience embrassant le spectacle, les choses qui se sont produites. Pour nous tous, les membres de la distribution et pour le spectacle, les gens ont été si gentils partout dans le monde, tendant la main, envoyant simplement des vœux et partageant leurs histoires avec nous. Ce sont des choses auxquelles je n’aurais jamais pensé avant la sortie du spectacle.

Y a-t-il une histoire en particulier qui vous a touché ou qui a eu un impact sur vous?

Il y a quelques semaines, je recevais beaucoup de messages des familles australiennes concernant les incendies. Ils ont dit: “Nous aimons revoir la série et mes enfants adorent vous imiter et parler à ces certaines personnes parce que cela nous aide à échapper à cette situation.” Et quand vous faites face à une telle situation de vie ou de mort qui nuit à tant de gens, je ne sais tout simplement pas comment quelqu’un ne peut pas être décontenancé par cela et simplement dire: “Wow, cela signifie vraiment beaucoup pour les gens et je peux vraiment être une petite partie de cela. C’est ce qui le rend si spécial pour moi. “

Connexes: le cercle a fait ressortir le meilleur de Sammie Cimarelli

Vous êtes-vous déjà attendu à ce que The Circle ait ce type de portée?

J’espérais que cela ferait du bien, mais je ne savais pas à quoi m’attendre pour vous dire la vérité. J’espérais juste que le public le trouverait, ce serait un bon spectacle, les gens pourraient s’amuser avec. Mais pour voir comment il a grandi et il continue de croître et les gens l’embrassent fièrement. Je ne m’y attendais pas. C’est l’une de ces situations de foudre dans une bouteille qui se produit une fois dans sa vie. C’est ce qui est cool, c’est de rencontrer des gens et de pouvoir dire: “Mec, je suis le même gars que toi. Je ne suis pas différent de toute autre personne dans la rue.” Je dois juste faire partie de quelque chose de cool que nous partageons tous et dont nous parlons ensemble et dont je ris en ligne. Que, pour moi, quand j’y réfléchis, cela me rend vraiment béni et reconnaissant pour toute la situation.

Vous avez sauté de l’écran dès le début. Joey, comment n’as-tu pas été casté sur d’autres émissions de télé-réalité avant The Circle?

Je pense que cela a à voir avec le fait que je suis acteur à Los Angeles depuis de nombreuses années depuis que j’ai 18 ans, et je n’ai jamais été ouvert à des émissions de téléréalité auparavant parce qu’il y avait une telle stigmatisation qui l’accompagnait. Lorsque l’émission est apparue, je l’ai recherchée pour voir ce qu’elle était et j’ai dit: “Wow, ce n’est pas une émission de télé-réalité typique.” Ce n’est pas moi dans une maison où tous les acteurs font la fête et tout ce que nous avons l’habitude de voir. Donc, le concept m’a vraiment attiré parce que je ne peux pas dire d’autre émission de téléréalité qui a un message derrière celle-ci. Je pense, quelle excellente façon pour moi de décider de faire de la télé-réalité parce que c’était tout ce que j’aurais espéré et plus encore.

Selon vous, quel est le message du Cercle?

C’était déroutant pour moi de comprendre, avec l’angle du poisson-chat et l’angle des médias sociaux, mais une fois que vous avez vraiment commencé à le regarder, vous voyez que c’est un véritable commentaire du monde dans lequel nous vivons aujourd’hui sur le jugement d’un livre par sa couverture de rien de plus qu’une description et une photo de profil. Et cela m’a vraiment fait réfléchir parce que je pense que c’est quelque chose qui est si humain aujourd’hui dans ce monde. Nous le faisons tous, que nous le voulions ou non. Cela devient simplement une seconde nature pour nous. Un tas de gens adorent le spectacle et disent, je vous ai jugé dès le début et j’ai appris à ne pas juger un livre par sa couverture. Il a vraiment traversé le monde entier et les gens en ont tiré quelque chose de vraiment cool de tant de personnes différentes dans la distribution qui représentent tant de horizons différents.

Vous avez parlé d’être nouvellement célibataire. Comment cela vous a-t-il aidé à réussir sur The Circle?

Je pense que cela m’a aidé à vraiment m’amuser et à être moi-même, même pas en termes de flirt ou quelque chose comme ça. Juste en termes de, il n’y avait pas de poids mental supplémentaire avec ce que je vivais dans cet appartement et j’étais là au jour le jour, minute par minute. Si j’étais avec la personne avec qui j’étais auparavant, ça aurait pu être génial. Cela aurait pu être une grande expérience, mais je pense que mon esprit aurait pu errer dans d’autres endroits qu’il n’a jamais fait pendant que j’étais en tournage.

Connexes: Chris Sapphire du cercle est aussi réel qu’il le devient

Saviez-vous que Rebecca était un poisson-chat?

C’est fou parce que je comprends totalement comment quelqu’un penserait: “Comment ne le reconnaissez-vous pas?” Mais lorsque vous êtes assis là, enfermé, vous ne faites vraiment que quitter l’interaction que vous avez et regarder une photo. Cela devient vraiment difficile à déchiffrer et vous ne savez pas qui est qui, alors vous commencez à deviner chaque personne. Et puis quand vous voyez quelqu’un qui est éliminé qui est un poisson-chat, vous commencez à penser, peut-être que quelqu’un d’autre est vraiment qui il dit être. J’ai appris très rapidement quand je pensais qu’Antonio était un poisson-chat, et j’y croyais vraiment, et j’ai réalisé à quel point j’avais tort. À ce stade, je ne veux pointer du doigt personne. Qui qu’ils prétendent être, j’essaierai de nouer une relation avec cette personne et j’espère pour le mieux.

Votre réaction quand vous avez vu qu’Antonio n’était pas un poisson-chat était hilarante.

Oh mec, j’avais le cœur brisé. Je me sentais vraiment mal parce que je pensais avoir raison. Et c’est tout amusant et jeux sur la série, mais j’ai parlé et dit des choses terribles à propos d’un gars qui est vraiment qui il est. Ce n’est pas qui je suis en tant que personne, alors j’ai dit: “OK, maintenant je vais simplement continuer avec ça. Je ne veux pas tirer de conclusions à partir de ce point.”

Nous vous avons vu presque classer Shubham quatrième à la fin, mais vous vous êtes éloigné et vous l’avez classé deuxième. Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de stratégie cette saison?

Je pense que cela fait également partie de l’expérience de la foudre dans la bouteille, je ne pense pas que cela se produira dans la série dans une autre saison. Je pense que cette expérience a amené tant de personnes partageant les mêmes idées qui ont réussi jusqu’à la fin, tout au long du casting, mais pour mes quatre autres compagnons de casting qui ont réussi jusqu’à la fin avec moi, nous avons tous vraiment classé notre cœur sans réfléchir, ” Qui va gagner. Comment puis-je obtenir cet argent? Comment puis-je y arriver? ” Et je pense que cela montre que nous avons tous partagé la même expérience, il ne s’agissait pas de cela. Nous sommes vraiment devenus une famille à la fin et nous avons laissé nos cœurs et notre amour pour l’autre parler avec les notes et ne pas essayer d’être tactique, et je ne vois tout simplement pas de manière qui se reproduira à l’avenir.

Connexe: The Circle: Comment Netflix peut apporter des améliorations dans la saison 2

Comment était ce dîner final?

Cette journée entière, c’est tellement flou. Pour voir enfin que mes amis sont de vraies personnes, ce que vous savez toujours. Mais maintenant, je vais les voir, entendre leur voix, toutes ces choses. C’est tellement d’anticipation qui entre en jeu et je me souviens juste d’être entré. Même avec Seaburn disant qu’il est Rebecca, je me souviens juste de savoir, il n’y a aucun moyen que tout le monde ici soit qui ils disent vraiment être, donc qui n’est pas qui ils disent qu’ils sont , Je vais juste leur faire un gros câlin, dire des félicitations et être amis avec qui ils disent qu’ils sont. C’est pourquoi je me souviens être allé à Seaburn, lui avoir fait le plus gros câlin et avoir dit que je devais le féliciter parce qu’il était arrivé jusqu’au bout. La seule personne à le faire avec succès en tant que poisson-chat. Ce fut juste une belle nuit où nous pouvions tous dire, nous l’avons fait ensemble, nous avons atteint la fin et réfléchissons simplement à l’expérience. C’est l’une des nuits les plus spéciales de ma vie sur laquelle je reste vraiment assise et à réfléchir.

Vous avez partagé un baiser avec Miranda. Où se situe cette relation?

Nous sommes définitivement encore dans la vie de chacun et nous nous soucions les uns des autres. C’est juste que nous vivons tous les deux dans des zones différentes et que nous avons tous les deux des emplois, donc cela rend les choses très difficiles, mais il n’y a pas eu de drame, pas de conflit entre nous. Nous nous soucions vraiment et nous aimons. Nous parlons presque tous les jours, Face Time, appels téléphoniques. Je connais tous ses amis. Elle connaît le mien. Mais en ce qui concerne les rencontres pour nous deux, je ne veux pas dire si nous sommes ensemble ou pas ensemble. Mais, disons que dans le cas contraire, je veux qu’elle soit avec quelqu’un qui va la respecter et la bien traiter, tout comme elle le mérite parce que je sais qu’elle dirait qu’elle veut la même chose pour moi et je pense que c’est une chose spéciale à avoir avec quelqu’un.

Quel est le plus grand changement que vous ayez vu depuis que vous avez participé à The Circle? Ou avez-vous changé du tout?

Je pense que cela a vraiment confirmé ce avec quoi ma mère et mon père m’ont élevé. Être fidèle à soi-même et faire confiance à son instinct, être aimant et bon envers les gens et embrasser les gens est vraiment la meilleure façon de vivre la vie. Je suis vraiment allé dans ce sens avec cet état d’esprit: “Je veux juste y aller et être moi-même et ne pas penser à un gain monétaire de cette belle expérience.” Et voir comment tout cela s’est terminé, pas même moi en train de gagner, si je venais juste d’arriver en finale, cela a confirmé tous ces sentiments que j’avais. J’espère que les gens qui regardent l’émission peuvent être inspirés à se sentir en sécurité avec eux-mêmes. J’ai parlé à une fille qui était au lycée et elle s’est ouverte à moi à propos de problèmes avec elle-même et son corps et les gens étant impolis envers elle et c’est là que je me sens tellement bénie que quelqu’un s’ouvre, pour leur dire que vous êtes belle, vous sont geniaux. Il n’y a qu’une seule version de vous et les gens vont essayer de vous démolir, que vous soyez un gars ou une fille, jeune ou vieux. Cela fait partie de la vie, mais vous devez simplement vous asseoir et vous sentir en sécurité avec vous-même pour passer au travers chaque jour.

Cela me rappelle la conversation que vous avez eue avec Sean lorsqu’elle a été bloquée.

Ce fut une nuit très difficile pour moi. Ce fut probablement la nuit la plus difficile de l’émission pour moi.

Si vous deviez être sur une autre émission de téléréalité, ce serait quoi?

Tout sur Bravo, parce que mes sœurs et maman et père sont obsédés par toutes ces femmes au foyer et tous ces types de spectacles.

Si quelqu’un de Bravo le voit, je parie que vous recevrez un appel très bientôt.

Mes sœurs adoreraient ça. Crois moi. Ils adoreraient ça.

Alors, à quoi ressemble la vie dans le monde de Joey?

En ce moment, j’ai mon film et ma post-production. En gros, je viens de sortir et de parler de l’émission avec des gens comme vous et de côtoyer les fans. Je suis toujours barmaid, je fais mon truc. Je suis une personne ouverte et créative avec tant de choses et je suis vraiment excité de voir quelles expériences ou portes pourraient s’ouvrir pour moi que je n’avais pas prévues car avec quelque chose comme ma carrière d’acteur et ma carrière dans le cinéma, je me sens très confiant et ont toujours poursuivi cela. Mais je suis vraiment quelqu’un qui saute dans l’inconnu avec enthousiasme. Le changement ne me fait pas peur. Cela met de l’excitation, donc je suis vraiment assis juste en ce moment et j’espère que quelque chose de cool s’ouvrira et faisons-le. Je suis jeu.

J’ai le sentiment que de grandes opportunités s’ouvriront à vous si ce n’est déjà fait.

Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer. Mais si rien d’autre, je sais quand je repense à cette période de ma vie, incroyable. Pas une seule chose pour se plaindre ou se sentir mal. C’était tout ce que j’aurais pu espérer et plus encore et j’ai pu le partager avec ma famille, mes amis et mes fans du monde entier. Cela vous fait vraiment vous asseoir dans votre lit la nuit et dire: “Wow, j’ai dû faire quelque chose de bien dans ma vie. Je suis un homme béni.”

Suivant: Le cercle de Netflix: 10 émissions de téléréalité à regarder en attendant la saison 2

Cette interview a été modifiée pour plus de clarté.

La bande-annonce de Fast & Furious 9 confirme le retour de trois personnages de Tokyo Drift