The Elder Scrolls 6 bientôt disponible? Bethesda est d’humeur à embaucher

Il existe plusieurs indices pour essayer de déterminer si jeu est vraiment à la maison. L’un d’eux est un peu particulier et c’est ce qu’il fait Bethesda ou lancez une campagne d’embauche à 360 degrés. Les postes vacants ont été répertoriés sur son site officiel et sont censés être conçus pour compléter le développement de The Elder Scrolls 6, l’une des sagas de vidéos fantastiques les plus populaires au monde, en particulier après le succès qui dure depuis près d’une décennie dans le cinquième chapitre, Skyrim.

L’un des principaux points de la liste d’embauche est celui concernant i programmeurs dont le but, sans trop de prétentions, est de pousser l’avant-garde du développement de jeux de rôle pour PC et console, mais pas seulement. Ils devront aider à la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités de jeu: joueur et personnages. Cela peut signifier une longue gamme d’aspects.

The Elder Scrolls 6: Starfield

L’une des hypothèses qui pourrait suggérer l’arrivée est que pour un éditeur vidéo qui devra aller créer des remorques et autres matériaux similaires. Il est inutile de le faire bien à l’avance si le jeu n’est pas sur la rampe de lancement même si en réalité il pourrait être utilisé pour une présentation déconnectée du lancement officiel. Après tout, nous avons vu plusieurs remorques spectaculaires au fil des ansE3 puis avoir à attendre des années avant le match.

C’est l’un des jeux les plus populaires en général, comme déjà mentionné, et cette année, il devrait arriver console nouvelle génération ainsi que de nombreux jeux intéressants. Le voir venir TES 6 sur le marché serait la cerise sur le gâteau.