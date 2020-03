The Falcon and the Winter Soldier: date de sortie, bande-annonce, distribution et ce que nous savons

The Falcon and The Winter Soldier on Disney Plus est l’une des émissions de télévision Marvel qui nous passionne le plus. C’est la première fois que nous voyons le MCU s’aventurer correctement sur le petit écran (désolé, les émissions Marvel de Netflix), développant le canon acceptant des films Marvel.

Après les retombées d’Avengers: Fin de partie, cette émission verra à nouveau l’équipe Captain America Sam Sam (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) pour faire face à de nouvelles menaces. Steve Rogers a passé le bouclier à Sam à la fin de Fin du jeu.

Il est toujours connu sous le nom de Falcon, cependant: “Je ne suis pas Captain America. Juste parce qu’il m’a dit de tenir son bouclier, il n’a pas dit ‘tu es Captain America maintenant'”, a déclaré Mackie à IGN. “La question est, qu’est-ce qu’il en a fait ensuite?” Le CCO de Marvel, Kevin Feige, a déclaré au CCXP en 2019. Sam ressent maintenant le poids de la responsabilité de porter ce bouclier.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur The Falcon et The Winter Soldier, avec des détails sur la distribution, la date de sortie, les images que nous avons vues jusqu’à présent et plus encore.

(Crédit d’image: Disney / Marvel)

Le Falcon et le soldat d’hiver a une date de sortie confirmée d’août, maintenant, avec un jour spécifique qui n’a pas encore été annoncé. Il y a six épisodes au total. Attendez-vous à ce qu’ils se déploient chaque semaine le vendredi, comme tous les originaux Disney Plus existants.

The Falcon and the Winter Soldier: en existe-t-il un?

Sorte de. Pendant le Super Bowl, Disney Plus a sorti un teaser de 30 secondes des trois premiers spectacles Marvel sur Disney Plus. Vous obtenez plus de Falcon et Winter Soldier que de Loki et WandaVision, y compris un tir de mauvaise humeur de Bucky tenant un pistolet sur la tête d’Helmut Zemo, un tir extrêmement bref de Falcon volant dans son nouveau costume et les deux personnages se saluant sur quoi ressemble à une sorte de ranch distant.

Vous avez également un aperçu de John Walker (Wyatt Russell), également connu sous le nom de Super-Patriot et USAgent, dans les bandes dessinées qui courent sur un terrain de football. Nous expliquerons plus en détail ci-dessous, mais on a l’impression qu’un combat se prépare pour savoir qui sera le prochain Captain America. C’est juste assez de taquinerie pour vous enthousiasmer pour le spectacle.

L’histoire du faucon et du soldat d’hiver: ce que nous savons jusqu’à présent

(Crédit d’image: Disney / Marvel)

The Falcon and The Winter Soldier, comme leur nom l’indique, rassemble à nouveau Sam et Bucky pour une histoire se déroulant à la suite de Avengers: Fin de partie.

Il n’y a pas de synopsis officiel pour la série, mais après que Disney ait laissé tomber le teaser ci-dessus, Marvel l’a appelé une “ aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience ”. Il mettra en vedette le retour du méchant Helmut Zemo, vu pour la dernière fois dans Captain America: Civil War, et cette fois portant son masque de la bande dessinée.

Vous savez juste que Bucky voudra se venger après les événements de ce film. Dans la guerre civile, Zemo a contrôlé l’esprit de Bucky avec une série de mots déclencheurs et a provoqué une séquence d’événements qui ont presque conduit à la mort du soldat d’hiver aux mains de Tony Stark.

Nous savons que Sam ne sera pas encore Captain America dans cette série, même si nous l’avons vu s’entraîner avec le bouclier dans la bande-annonce. En effet, dans le spécial Disney Plus Expanding the Universe, nous voyons en fait un bref aperçu de son nouveau costume, qui est quelque peu conforme au look Falcon classique des bandes dessinées.

(Crédit d’image: Disney / Marvel Studios)

Bien que l’intrigue de The Falcon and The Winter Soldier soit gardée secrète pour le moment, l’écrivain de bande dessinée Marc Bernadin a émis l’hypothèse qu’il y avait une certaine tension à propos de Sam Wilson prenant le poste de nouveau Captain America, et que cela formerait la base de le prochain spectacle. “Le [US] le gouvernement ne veut pas que Sam Wilson soit Captain America “, suggère-t-il. Cela a beaucoup de sens et cela correspond à un autre élément clé du casting de la série.

En novembre 2019, Wyatt Russell a été ajouté en tant que John Walker susmentionné – un personnage qui devrait être bien trop familier aux fans de bandes dessinées. Anciennement connu sous le nom de Super-Patriot, l’ancien soldat apparaîtra dans la série télévisée The Falcon et The Winter Soldier avec un costume de Captain America. En fait, nous avons même vu de l’art conceptuel à quoi il ressemble.

Tiré du documentaire Disney Plus Expanding the Universe. (Crédit d’image: Marvel Studios / Disney Plus)

Cela pourrait être un signe que le gouvernement américain a l’intention de remplacer Captain America par l’un des leurs. Pourrait-il y avoir une bataille ici pour savoir qui aura le titre de Captain America? Nous ne pouvons pas encore en être sûrs, mais ce serait une bonne direction pour ce spectacle.

Quoi qu’il en soit, attendez-vous à de nombreux moments de caractère riche entre l’action. “Nous ne voulons pas que ce soit tout le temps”, explique le producteur exécutif et showrunner Malcolm Spellman dans le documentaire Expanding the Universe. “Nous devons rentrer à la maison avec ces personnages, nous devons passer du temps à découvrir qui ils sont. Et puisque nous avons de grands acteurs, mettez-les dans des situations où ils peuvent vraiment montrer ce qu’ils font.”

“Nous pouvons créer les mêmes séquences d’action haut de gamme passionnantes, mais entre ces décors, nous pouvons plonger plus profondément dans les rythmes des personnages”, explique Zoie Nagelhout, producteur superviseur de la série. “C’est donc le meilleur des deux mondes.”

Le casting de Falcon et Winter Soldier: qui revient

„Longing, Rusted, Seventeen, Daybreak, Furnace, Nine, Benign, Homecoming, One, Freight Car.“ Zemo se prépare #SDCC @comic_con @marvel @marvelstudios Daniel Brühl

Une photo publiée par @thedanielbruhl le 23 juil.2019 à 10h57 HAP

Ce n’est un secret pour personne que The Falcon et The Winter Soldier verront Anthony Mackie et Sebastian Stan reprendre leurs rôles dans les films à succès Marvel. Mais il semble que nous soyons dans un vrai régal alors qu’un certain nombre d’autres visages familiers de Marvel reviennent pour la prochaine série télévisée.

Emily VanCamp apparaît à nouveau en tant qu’agent 13 alias Sharon Carter – une ancienne S.H.I.E.L.D. l’agent et la nièce de Peggy Carter. La dernière fois que nous l’avons vue, c’était lors des événements de Captain America: guerre civile lorsqu’elle a partagé un baiser avec son désormais oncle Steve Rogers… mais moins on en disait, mieux c’était. Le Falcon et le soldat de l’hiver devraient combler les lacunes depuis la guerre civile, en expliquant ce que l’agent 13 a fait depuis sa fuite.

Comme expliqué, Daniel Brühl reviendra sous le nom de Helmut Zemo, cette fois arborant son masque de la bande dessinée. Et comme discuté aussi, Wyatt Russell fait partie de la distribution en tant que John Walker – un successeur militariste de Captain America qui est probablement le candidat numéro un que les forces extérieures veulent voir ramasser le bouclier. Les acteurs Adepero Oduye, Desmond Chiam et Miki Ishikawa ont été interprétés dans des rôles actuellement inconnus.

En février 2020, Deadline a annoncé que Carl Lumbly (Alias) avait rejoint le casting dans un rôle inconnu.

Kari Skogland (The Walking Dead et The Punisher) réalise tous les épisodes avec Spellman et Derek Kolstad (John Wick) en tant que principaux scénaristes de la série.

The Falcon et The Winter Soldier exploreront l’héritage de Captain America

Le nouveau costume de Bucky, à nouveau repéré dans Expanding the Universe. (Crédit d’image: Marvel Studios / Disney Plus)

Il semble que The Falcon et The Winter Soldier seront autant sur l’héritage de Captain America que sur ses personnages titulaires. Vraisemblablement, cette émission complètera l’acceptation du rôle de Sam – ou voir l’Avenger se l’approprier.

Les directeurs de Avengers: Endgame, Joe et Anthony Russo, ont précédemment expliqué pourquoi ils avaient choisi Sam Wilson pour prendre la tête de Captain America, au lieu de l’ami de longue date de Cap, Bucky Barnes.

“Depuis qu’ils se sont rencontrés [Captain America: The Winter Soldier], il semblait y avoir un lien très commun entre les deux personnages “, a expliqué Anthony à Yahoo! Entertainment.” Leurs antécédents militaires, leur humilité, leur engagement à servir. Il semblait que ce serait la personne que Cap confierait. “

“Nous [did consider Bucky]”, A ajouté Joe.” Mais … nous essayons de faire la logique et de nous asseoir dans la pièce et de discuter de ce qui est le plus logique d’un point de vue arc et d’un point de vue logique, et Sam a le plus de sens. “

Si rien d’autre, ce spectacle devrait être fantastique. Une histoire THR a rapporté que le budget par épisode pour les prochains spectacles Marvel s’élève à 25 millions de dollars.