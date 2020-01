The Flash: meilleurs épisodes de 2019, classés | ScreenRant

Le Flash, une fois Arrow terminé, deviendra la série actuelle la plus longue d’Arrowverse, pour la prochaine saison. 2019 a été une année assez importante pour l’homme le plus rapide vivant à la fois avec le reste de la saison 5 et la première moitié de la saison 6. La saison 5 avait le drame concentré Scarlet Speedster pour faire face à Barry et Iris abordant la parentalité mais à travers le voyage dans le temps. Nora West-Allen étant arrivée du futur, eux et le reste de l’équipe Flash ont travaillé ensemble pour arrêter la vilaine Cigale. La saison 6A (ou le roman graphique n ° 1 comme le nomme le nouveau showrunner) est devenue tout au sujet du rôle de Barry longtemps annoncé dans la crise.

Tout en traitant Bloodwork comme le premier gros méchant de la saison, les épisodes ont passé du temps avec Barry à préparer tout le monde avant sa disparition potentielle. Même si la saison 6 est loin d’être terminée, The Flash a beaucoup baissé en 2019. Comme la deuxième moitié de la saison se poursuit en février après le crossover, il est temps de regarder les 10 meilleurs épisodes diffusés en 2019 à la fois de la saison 5 et 6.

10 souvenirs

Le 12ème épisode de la saison 5 était principalement consacré à l’entrée de Nora dans les souvenirs de Grace lors de la saga Cicada I. Cependant, c’est lorsque Barry et Iris entrent dans les souvenirs de Nora que cela devient un épisode plus spécial. Voir les deux jeunes parents témoins de l’enfance de Nora sans Barry à l’avenir est devenu déchirant et un rappel du titre du journal qui plane sur la série depuis le pilote.

Aussi déchirant que cela puisse être, ce fut aussi un moment de nerd de voir le musée Flash pleinement établi à l’avenir. C’est également l’épisode où Iris crée Central City Citizen et modifie la chronologie en même temps en le créant 2 ans plus tôt.

9 Godspeed

Le 18e épisode est devenu le premier film de Danielle Panabaker alors que Killer Frost elle-même passait derrière la caméra. “Godspeed” est principalement centré sur la façon dont Nora a découvert ses pouvoirs et est devenue XS. Bien que les circonstances dans lesquelles cela a été révélé n’étaient pas idéales, cela a donné aux fans un bon aperçu de l’avenir de la série.

Avec un titre comme “Godspeed”, il a évidemment eu l’introduction du méchant Flash avec un costume remarquablement bien produit. “Godspeed” est également l’endroit où les téléspectateurs peuvent voir comment Nora a créé sa dynamique avec Eobard Thawne a.k.a. Reverse-Flash qui viendrait jouer un grand rôle plus tard dans la saison.

8 King Shark contre Gorilla Grodd

Pendant des saisons et des saisons, les fans souhaitaient voir les ennemis bien-aimés Gorilla Grodd et King Shark s’affronter lors d’une confrontation. Les deux créatures étant fortement basées sur CGI, c’était une question de budget pour y arriver.

Mais la saison 5, c’est quand TPTB a enfin rendu les choses possibles en réunissant les deux personnages DC bien-aimés pour se battre dans le 15e épisode de la saison parfaitement intitulé “King Shark contre Gorilla Grodd”. C’était, encore une fois, une vitrine de la façon dont talentueux et dévoué l’équipe VFX derrière la série est comme ils ont mis en place quelque chose d’aussi gros pour la télévision.

7 Héritage

La finale de la saison 5 est devenue l’une des finales les plus chargées d’émotion, mais des épisodes globaux depuis longtemps. Alors que la saga Cicada a pris fin, ce qui est désespérément nécessaire, elle a été accompagnée d’un sacrifice majeur qui a frappé l’équipe en grand temps. Intitulée «Legacy», Nora se rend compte trop tard qu’Eobard l’avait jouée tout ce temps.

En détruisant la dague de Cigale dans le présent et dans le futur, le speedster diabolique était de nouveau libre. Alors que la chronologie change, Nora commence à s’effacer alors que Barry et Iris sont obligés de voir leur fille disparaître littéralement.

6 Cause et XS

En faisant sa propre version de Groundhog Day, «Cause et XS» devient la bataille de Nora pour revivre les mêmes événements encore et encore. Voir Nora essayer de comprendre comment vaincre le résultat où Cicada parvient à tuer au moins quelqu’un sur Team Flash était l’un des meilleurs montagnes russes émotionnelles depuis longtemps.

Alors que Barry est à peine dans l’épisode, il est devenu l’un des meilleurs épisodes de Jessica Parker Kennedy en tant que Nora alors qu’elle réalisait la série par elle-même.

5 La dernière tentation de Barry Allen, partie 1

La finale de mi-saison en deux parties de la saison 6 a été majeure pour Barry en 2019. La partie 1 de «La dernière tentation de Barry Allen» est devenue l’une des meilleures performances de tous les temps de Grant Gustin. Avec Bloodwork essayant de convaincre Barry de le rejoindre, cela devient une bataille littérale pour son âme entre Ramsey et la Speed ​​Force essayant de se battre pour lui.

Chaque fois que le spectacle entre dans l’esprit de Barry, c’est lorsque le personnage brille vraiment que vous le comprenez mieux émotionnellement. Même si Barry finit par être repris par Bloodwork, cela a parfaitement arrangé les choses pour la partie 2.

4 La dernière tentation de Barry Allen, partie 2

La deuxième partie de la finale de mi-saison est à la hauteur du premier épisode de la conclusion Bloodwork. Il s’est avéré que Barry a joué deux fois Bloodwork alors qu’il réussissait secrètement à faire en sorte que Flash de l’équipe libère la ville de son contrôle.

C’est devenu un récapitulatif approprié de l’histoire de Bloodwork, montrant qu’une saison n’a pas besoin de passer 22 épisodes avec un seul gros mal. Alors qu’ils avaient stoppé une menace, la plus importante était sur le point de les frapper.

3 Dans le vide

La première de la saison 6 est devenue l’un des plus grands épisodes de tous les temps car elle a finalement permis à la série de commencer à mûrir un peu.

Avec la mort tragique de Nora dans la finale de la saison 5, l’épisode aborde les manières respectives d’Iris et Barry de pleurer leur perte. Mais il vient également avec une grande action de première, de Barry obtenant son meilleur costume jusqu’à l’arrêt d’un trou noir majeur avec la chanson thème de Flash Gordon enfin jouée.

2 Un éclair de foudre

Le deuxième épisode de la saison 6 commence littéralement la bataille de Barry avec son rôle destiné dans la crise. “Un éclair de foudre” a Barry, avec l’aide de Jay Garrick et Joan Williams, voir des milliards de chronologies de l’endroit où la crise se produit toujours. Il n’y a qu’une seule version où ils l’arrêtent, mais c’est au prix de la vie de Barry.

C’est un autre épisode parfait de Barry où les téléspectateurs peuvent le suivre dans un profond voyage émotionnel alors qu’il se prépare pour cet événement majeur.

1 Crise sur des terres infinies: partie 3

L’heure 3 de Crisis on Infinite Earths se déroule lors du 9ème épisode de Flash de la saison 6. De Black Lightning rejoignant le gang à Gustin’s Flash, enfin en train de partager des scènes avec Barry de John Wesley Shipp, c’est le meilleur épisode de la série en 2019. Non seulement une partie 3 honorent le rôle de Flash dans la bande dessinée originale de Crisis, mais il parvient à faire une faille où Barry de Gustin est sauvé tandis que la version de Shipp fait le sacrifice héroïque.

La troisième heure marque également le début d’un excellent partenariat entre Barry et Jefferson Pierce. Bien qu’il se termine par la destruction de la Terre finale et qu’il ne reste qu’une poignée de héros, y compris Barry, il s’agit néanmoins d’un épisode incroyable de The Flash.

SUIVANT: Le Flash: 6 romances qui se sont terminées trop tôt (et 4 qui ne se sont pas terminées assez tôt)