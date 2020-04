The Fork lance une nouvelle initiative dans la période COVID-19

L’application numéro un en Europe pour la réservation de restaurants, The Fork a récemment lancé une nouvelle initiative appelé “Dîner suspendu“, Pour aider les utilisateurs qui en ont le plus besoin.

L’entreprise, en collaboration avec Banque alimentaire a lancé la nouvelle initiative, qui consiste à proposer un dîner aux personnes en difficulté en cette période de pandémie comme nouveau coronavirus. Découvrons tous les détails ensemble.

The Fork lance l’initiative Souper suspendu

Tout au long de la période de quarantaine, les utilisateurs auront la possibilité de offrir un repas ou un dîner à une autre personne ou famille, faisant un don à la banque alimentaire. L’initiative prend le nom de Souper suspendu, comme prévu précédemment et s’inspire de la coutume campanienne du “café suspendu”.

Au cours des derniers jours, la notion de “dépenses suspendues” s’est également répandue, pour faire face aux difficultés économiques engendrées par la période d’isolement. la Depuis plus de 30 ans, la banque alimentaire récupère les surplus alimentaires pour les reverser à des structures caritatives qui prennent en charge plus de 1,5 million de personnes dans le besoin. Voici les mots de la banque alimentaire: «Nous vivons un moment de grande difficulté qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Nous manquons notre vie normale, nos habitudes quotidiennes. Cependant, il y a beaucoup de gens pour qui la nourriture n’est pas seulement un réconfort, mais un besoin primaire difficile à satisfaire. “

Même le colosse La fourchette nous avons voulu exprimer cette situation: «Cette initiative est née de la volonté d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Nous en profitons pour profiter de la technologie The Fork Pay, qui a été conçue pour être active dans tous les restaurants italiens pendant cette période “. Offrir un dîner est très simple, il suffit d’aller à l’application et d’aller au carte virtuelle du restaurant et sélectionnez la première heure disponible pour reserver. Une fois réservé, retournez à la page d’accueil et cliquez sur salaire. À ce stade, vous pouvez choisissez le montant à donner.