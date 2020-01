The Good Place Saison 4 se terminant et la porte finale expliquée

La comédie de bien-être de NBC Le bon endroit a finalement pris fin avec la finale de la saison 4, “Whenever You’re Ready”, dans laquelle la Soul Squad évolue de différentes manières. Le spectacle a emmené Eleanor, Chidi, Tahani et Jason en enfer et en arrière (littéralement), mais au moment où les crédits roulent pour la dernière fois, ils ont tous atteint leur propre version de la paix cosmique – mais pas tous de la même manière.

Créé par Michael Schur, The Good Place a commencé avec Eleanor mourant et se retrouvant dans un paradis éternel, apparemment à la suite d’une erreur d’écriture après la mort. À la fin de la saison 1, elle a compris que le soi-disant «bon endroit» était en fait le mauvais endroit déguisé, et sa situation stressante était vraiment une nouvelle forme innovante de torture. Les trois saisons suivantes ont été principalement consacrées à Eleanor et ses amis qui tentaient d’atteindre le vrai Good Place, ce qu’ils ont finalement fait dans l’avant-dernier épisode, “Patty”.

Lorsque le bon endroit s’est avéré être rempli de zombies mornes poussés à l’ennui absolu en recevant tout ce qu’ils voulaient, Eleanor a ajouté un addendum à la vie après la mort nouvellement conçue. Les gens passeraient une série de tests pour devenir leur meilleur moi possible, seraient récompensés par le bon endroit et, quand ils auraient fait tout ce qu’ils pourraient souhaiter, auraient la possibilité de franchir une dernière porte. Ce qui se trouve au-delà de cette porte est un mystère, mais il promet d’être pacifique.

C’est là que commence la fin de la saison 4 de The Good Place – avec le Soul Squad restant pour passer autant de temps qu’ils aiment dans leur version revisitée du paradis. Et un par un, ils décident chacun d’avancer.

Chidi, Jason et Eleanor franchissent la dernière porte

Chidi, une fois chroniquement indécise, est en fait le premier membre de la Soul Squad à passer de l’autre côté, après un adieu émotionnel avec Eleanor. Jason, qui était censé être passé en premier, a en fait traîné près de la porte pour des milliers de Jeremy Bearimys parce qu’il a oublié de donner un cadeau de départ à Janet. Quand elle revient enfin avec Chidi, Jason révèle qu’il a passé tous ces Bearimys dans une contemplation silencieuse de l’univers, avant de franchir la porte après Chidi. Il y a une certaine poésie aux deux fins: Chidi a passé ses derniers moments de conscience dans la certitude absolue de ce qu’il voulait, et Jason a finalement vécu la vie d’un moine bouddhiste.

Eleanor met plus de temps à se préparer pour la porte finale, car elle a des bouts libres à attacher en premier. Tout l’arc de personnage d’Eleanor a consisté à apprendre à vouloir aider d’autres personnes, il est donc logique d’aider les autres est la façon dont elle parvient enfin à l’épanouissement. Tout d’abord, elle convainc Mindy St. Claire de quitter le Medium Place et de passer par le nouveau système de test afin qu’elle puisse se rendre au Good Place. Eleanor voit Mindy comme un “et si?” version d’elle-même si elle n’avait jamais rencontré ses amis et sent qu’elle ne peut pas partir tant qu’elle ne s’est pas sauvée symboliquement. Cependant, ce n’est pas encore suffisant pour pousser Eleanor à travers la porte. Qu’est-ce que cela fait finalement, c’est de trouver un moyen d’aider Michael à franchir la porte. Plus sur cela plus tard.

Tahani devient un architecte de l’au-delà

Entre Jason se faisant déposer à la dernière porte et Chidi la traversant, Tahani décide qu’elle a réalisé tout ce dont elle avait besoin dans l’au-delà. Elle et sa sœur, Kamilah, retrouvent leurs parents au Good Place. Après avoir traversé le processus de test, les Al-Jamils ​​comprennent maintenant à quel point ils ont terriblement traité leurs filles et sont sans cesse excusés et aimants. Le désespoir de Tahani pour l’amour de ses parents est la seule chose qui l’a retenue (et alimenté sa recherche d’approbation sans fin), et une fois qu’elle le reçoit et passe quelques Bearimys en profiter, elle se rend compte qu’il n’y a rien d’autre que le bon endroit peut lui offrir .

Au lieu de franchir la porte, cependant, Tahani décide de rester derrière et de se former comme architecte pour l’au-delà. Depuis son arrivée au Bon endroit, elle a passé son temps à étudier avec soin comment faire les choses à la dure – de la cuisine au travail du bois. À juste titre, la vie éternelle de Tahani consiste également à travailler dur et à gagner ce qu’elle obtient, ce qu’elle n’a jamais eu à faire sur Terre.

Pourquoi Michael devient humain

Comme mentionné, Eleanor a une dernière personne à aider avant qu’elle ne puisse franchir la porte elle-même: Michael. Une fois que l’au-delà est en place et fonctionne bien, le conseil de l’au-delà est dissous, laissant Michael à un bout lâche. Il essaie de franchir la dernière porte lui-même, mais il a été construit pour les humains plutôt que pour les calmars de feu démoniaques, donc cela ne fonctionne pas. Eleanor propose une solution et la soumet au juge, proposant que Michael soit transformé en humain et autorisé à aller vivre sur Terre pour vivre une vie humaine. Une fois décédé, il passera par le système et sera testé, puis aura enfin la chance de découvrir le bon endroit et de franchir la dernière porte.

Comme pour les autres personnages, la décision de Michael de devenir humain est la conclusion naturelle de son arc de personnage au cours des quatre dernières saisons. Même en tant que démon, Michael était obsédé par les humains et ce qui les fait vibrer, et l’un de ses moments les plus heureux de la série a été lorsque le Soul Squad l’a déclaré “humain honoraire” et lui a donné une boîte pleine d’objets humains inutiles. L’arc des personnages de Michael tout au long de la série est symbolisé dans la finale par sa lutte pour apprendre à jouer de la guitare. Ce n’est que lorsqu’il devient humain, revient sur Terre et reçoit en fait des leçons de guitare d’un humain (dans un camée surprise de Mary Steenburgen) qu’il peut enfin commencer à apprendre – de la même manière qu’il a tout appris d’Eleanor et du gang.

Que se passe-t-il lorsque les gens franchissent la dernière porte

La question de ce qui se passe lorsque les gens franchissent la dernière porte est censée être un mystère, mais la fin de The Good Place fournit en fait une réponse assez claire. Alors qu’elle passe sa dernière nuit avec Chidi, Eleanor lui demande de partager une sagesse réconfortante avec elle, et Chidi évite ses anciens favoris comme Kant, se tournant plutôt vers la philosophie bouddhiste. Il lui demande d’imaginer une vague se brisant sur le rivage. Même si la vague touche à sa fin, explique Chidi, l’eau dont elle était composée existe toujours. Il s’agit d’une ancienne métaphore bouddhiste, telle qu’articulée par le moine vietnamien Thich Nhat Hanh dans son livre Le cœur de l’enseignement du Bouddha:

“Quand nous regardons l’océan, nous voyons que chaque vague a un début et une fin. Une vague peut être comparée à d’autres vagues, et nous pouvons l’appeler plus ou moins belle, plus ou moins haute, plus longue ou moins longue. Mais si nous regardons plus profondément, nous voyons qu’une vague est faite d’eau. Tout en vivant la vie d’une vague, la vague vit aussi la vie de l’eau. Ce serait triste si la vague ne savait pas que c’était de l’eau. penserait: “Un jour, je devrai mourir. Cette période est ma durée de vie, et quand j’arriverai sur le rivage, je retournerai au non-être.”

“Ces notions provoqueront la peur et l’angoisse de la vague. Une vague peut être reconnue par des signes – début ou fin, haute ou basse, belle ou laide. Dans le monde de la vague, le monde de la vérité relative, la vague se sent heureuse comme elle gonfle, et elle se sent triste en tombant. Elle peut penser: “Je suis haut!” ou “je suis faible!” et développer des complexes de supériorité ou d’infériorité, mais dans le monde de l’eau il n’y a aucun signe, et quand la vague touche sa vraie nature – qui est l’eau – tous ses complexes cesseront, et elle transcendera la naissance et la mort. “

En termes simples, chaque personne qui franchit la dernière porte est comme une vague qui se brise sur le rivage. La vague cesse d’exister, mais la vague n’a jamais été qu’une forme temporaire pour l’eau au départ. Le moment de paix soudaine et de disponibilité que Chidi, puis Jason et enfin Eleanor éprouvent est analogue au moment où “la vague touche sa vraie nature”; ils n’ont pas peur de «mourir» en franchissant la porte, car ils se rendent compte que ce n’est pas vraiment la fin.

The Good Place offre un aperçu de la forme que pourrait prendre «l’eau» après qu’Eleanor franchit la porte. Des particules de lumière flottent et descendent ensuite sur Terre, où l’on touche l’épaule d’un homme et l’inspire à faire la bonne chose au lieu de la chose égoïste, en livrant une lettre mal adressée plutôt qu’en la jetant. Le destinataire de la lettre n’est autre que Michael, qui est ravi de l’avoir reçue. C’est un écho manifeste d’une scène de la saison 3, dans laquelle Eleanor trouve un portefeuille perdu et décide de le rendre à son propriétaire. Comme dans cette scène, l’acte de gentillesse fait le bonheur de deux personnes: Michael, pour avoir reçu sa lettre; et l’homme qui le livre, dont la journée est améliorée par le bonheur effusif de Michael.

Essentiellement, la forme qu’Eleanor prend après avoir franchi la porte est celle de la petite voix dans sa tête qui lui dit de faire la bonne chose – mais cette fois, c’est une voix dans la tête de quelqu’un d’autre. En devenant la meilleure version d’elle-même et en revenant à l’univers, elle a imprégné l’univers d’un peu plus de bonté. Et cette bonté permet en fin de compte à Michael de réaliser le rêve d’une vie qui a duré un million de Jeremy Bearimys: dire à quelqu’un de “prendre ça pour le mieux”.

