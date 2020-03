The Haunting of Hill House saison 2: date de sortie, casting et plus

La saison 2 de Haunting of Hill House arrive, mais pas tout à fait comme vous vous y attendiez: notre temps avec la famille Crain est terminé, mais maintenant nous sommes prêts à habiter une nouvelle demeure hantée dans The Haunting of Bly Manor.

La première série, vaguement basée sur le roman gothique de Shirley Jackson de 1959, a rongé notre psyché collective et est devenue un hit d’horreur en 2018, mais la volonté nous transporte dans le monde sombre et troublant de l’emblématique œuvre de Henry James, The Turn of the Screw . Cela signifie que nous avons déjà une bonne idée des bases de l’histoire de la saison 2, donc nous serons certainement préparés émotionnellement. Absolument.

Ici, nous détaillons à quoi s’attendre de l’histoire de The Haunting of Bly Manor, ainsi que le moment de son lancement. Nous énumérerons également ce que nous savons de son casting de retour, afin que nous puissions nous préparer correctement à des peurs psychologiques plus terrifiantes.

Tu l'as deviné. Le HAUNTING OF BLY MANOR, un nouveau chapitre de la série Haunting basé sur les œuvres de Henry James, arrive en 2020.

The Haunting of Bly Manor arrive en 2020, comme le confirme le tweet ci-dessus. Nous n’avons pas d’informations de jour de lancement plus spécifiques que celles qui arrivent cette année, mais si nous parions sur les gens, nous investirons notre prochaine dose de bonté gothique en arrivant à la période la plus effrayante de l’année: Halloween. Alors, la date de sortie de The Haunting of Hill House saison 2 pourrait-elle être le 31 octobre 2020?

Retour à Vancouver pour terminer THE HAUNTING OF BLY MANOR et pour commencer MIDNIGHT MASS. 2020 s'annonce déjà très chargé … j'ai hâte de vous montrer tout ce que nous faisons.

Cela dit, cela pourrait arriver plus tôt: Flanagan a confirmé le 4 janvier qu’il se rendait à Vancouver pour terminer le projet, ce qui suggère que la deuxième saison est à un stade avancé. À chaque fois que la saison 2 arrive, attendez-vous à voir la bande-annonce de The Haunting of Bly Manor un mois avant son lancement, ce qui est la façon standard dont Netflix fait la publicité de ses émissions.

La distribution de Haunting of Hill House saison 2 voit des visages familiers

Nous connaissons déjà quelques-uns des acteurs de Bly Manor, et certains d’entre eux reviennent malgré le cadre frais. Victoria Pedretti (Nellie Crain) a été révélée être de retour à l’émission sur le compte Twitter officiel de l’émission, aux côtés d’Oliver Jackson-Cohen qui jouait le jumeau de Nellie, Luke.

Cependant, puisque le récit des Crains est maintenant terminé, ils réapparaîtront dans de nouveaux rôles. Grâce à Netflix, nous savons que Pedretti jouera la gouvernante et Jackson-Cohen sera Peter, un résident de Bly Manor.

Nellie Crain est peut-être partie, mais Victoria Pedretti revient dans l'univers Haunting dans The Haunting of Bly Manor à l'horizon 2020!

Flanagan a révélé sur Twitter qu’Henry Thomas était dans le rôle dans un rôle inconnu, revenant de la saison un où il a joué Hugh Crain. Le réalisateur est clairement un fan de l’ancien acteur enfant ET: il a également été casté dans la suite de Flanagan The Shining, Dr Sleep.

L’horreur suprême ne dirigera pas la saison 2 de The Haunting of Hill House: elle sera plutôt partagée par les réalisateurs d’horreur en devenir, Yolanda Ramke, Ben Howling, Ciarán Foy, Liam Gavin et Axelle Carolyn, Flanagan a révélé sur Twitter. Cela dit, Flanagan a dit qu’il continuerait de “collaborer” avec les nouveaux cinéastes.

L’histoire de Haunting of Bly Manor tourne la vis

Avant d’arriver à Henry James, pourquoi quittons-nous la famille Crain? “L’histoire de la famille Crain est terminée”, a déclaré Flanagan à Entertainment Weekly. Il a également dit que bien qu’il y ait d’autres histoires possibles qui pourraient être développées autour de la famille, “je sentais que les Crains avaient traversé assez […] le spectacle parle d’endroits hantés et de personnes hantées, et il n’y a pas de pénurie non plus. “

Au lieu de cela, la saison 2 est basée sur le roman de Henry James de 1898, Le tour de la vis, qui voit une gouvernante s’occuper de deux enfants dans une grande maison dans un domaine isolé. Comme le roman de Shirley Jackson, The Turning of the Screw est une mince nouvelle, il faudra donc de nombreux ajouts si la saison 2 s’étend sur dix autres épisodes. Cependant, comme Flanagan l’a dit à EW, la saison 1 a toujours été “plus un remix qu’une adaptation”.

En d’autres termes, The Haunting of Bly Manor devrait entrer et surprendre même les experts James. “Pour les fans d’Henry James, ça va être assez sauvage, et pour les gens qui ne connaissent pas son travail, ça va être incroyablement effrayant”, a déclaré Flanagan à Birth.Movies.Death. Non seulement cela, mais ce sera “beaucoup plus effrayant que la saison 1”.

Ce que The Haunting of Bly Manor peut apprendre des autres adaptations de Turn of the Screw

L’adaptation Turning of the Screw la plus respectée est The Innocents (1961), qui met en vedette Deborah Kerr et Michael Redgrave. Le classique de l’horreur construit progressivement son horreur et sa tension, ce que la durée d’une émission Netflix peut exploiter. Il était également subtil et nuancé: chaque visionnage donne des conclusions différentes, si vous pouvez supporter de regarder plusieurs fois.

Ensuite, il y a The Others, qui est sorti en 2001. Avec Nicole Kidman et James Bentley, ce film réalisé par Alejandro Amenabar s’est avéré une solide mise à jour d’un classique. Comme The Innocents, il a laissé beaucoup de questions sans réponse; si Bly Manor y parvient, les fans d’une frénésie d’horreur les surprendront avec excitation ensemble sur les forums et les babillards longtemps après leur sortie.

Le tournage de 2020 – avec Finn Wolfhard de Stranger Things – a eu moins de succès. En proie à des problèmes de production, cette version de Screw souffrait d’une intrigue compliquée et confuse et d’une fin qui semblait brutale et non méritée, plutôt que subtile. En bref, en apprenant de ses prédécesseurs cinématographiques, Bly Manor devrait taquiner lentement les idées effrayantes, s’assurer que l’intrigue est subtile et mystérieuse, et ne pas être comme The Turning de cette année.

Le texte fondateur d’Henry James a inspiré bon nombre d’adaptations.

Même comme une adaptation lâche, The Haunting of Hill House avait le poids de l’un des textes gothiques les plus importants sur ses épaules, mais il a livré. Sa narration complexe et son utilisation de plusieurs délais n’ont pas seulement provoqué des peurs chorégraphiées de manière experte, mais ont également réussi à être une méditation réfléchie sur la folie de la famille. La pression de l’adaptation de The Turn of The Screw entraînera sans doute une plus grande pression, mais Flanagan et ses acteurs se sont déjà montrés à la hauteur.