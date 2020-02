The Invisible Man 2020 apporte de GRANDES modifications au film original

Blumhouse’s L’homme invisible 2020 est un grand film d’horreur, mais il n’a pas grand chose en commun avec le classique universel de 1933 avec Claude Rains. En ce qui concerne les monstres classiques d’Universal Studios, The Invisible Man a tendance à obtenir un peu de court, peut-être parce qu’il n’est pas vraiment un monstre au sens conventionnel. Bien sûr, certaines de ses actions sont monstrueuses, mais il n’est toujours qu’un mortel à la fin de la journée, contrairement à Dracula, Frankenstein, la Momie ou la créature de la lagune noire.

Pourtant, The Invisible Man est un méchant divertissant, et son film original de 1933 était à la fois un succès critique et commercial. Son succès a conduit à quatre suites de qualité variable, la plus récente sortie en 1944, et le méchant titulaire a également rencontré le duo de comédie Abbott et Costello lors d’une sortie croisée en 1951. Quoi qu’il en soit, l’original reste un film bien considéré parmi les fans d’horreur d’aujourd’hui. Le film Invisible Man était bien sûr basé sur le roman populaire du légendaire auteur de science-fiction H.G. Wells, publié pour la première fois en 1897.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: La fin et les rebondissements de l’homme invisible expliqués

Bien que The Invisible Man 1933 soit une adaptation pour la plupart fidèle du livre de Wells, il a apporté des changements notables. D’une part, le personnage titulaire ne s’appelait que Griffin dans le roman, alors qu’il s’appelait Jack Griffin dans le film. Le Griffin sur la page est également un méchant dérangé avant même qu’il ne devienne invisible, tandis que Jack dans le film devient mauvais uniquement en raison des effets secondaires de son sérum d’invisibilité. Donc, d’une certaine manière, The Invisible Man 2020 continue juste une tradition établie en apportant des changements notables au film de 1933, bien que beaucoup plus importants.

L’homme invisible est créé par un costume en 2020, pas un sérum

Dans The Invisible Man 1933, Jack Griffin (Claude Rains) est un chimiste qui tombe sur un sérum d’invisibilité tout en expérimentant une substance non testée appelée monocane. C’est en fait la partie monocane de sa concoction d’invisibilité qui conduit Jack à devenir de plus en plus fou plus longtemps qu’il reste invisible. En revanche, Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) est un brillant expert dans le domaine de l’optique et parvient à inventer une combinaison spéciale capable de rendre le porteur invisible.

La science derrière la façon dont il accomplit exactement cet exploit n’est pas expliquée, mais Adrian prend définitivement un chemin très différent pour devenir invisible que Jack en 1933. Le fait que l’invisibilité provient d’un costume conduit également à la possibilité que d’autres que Adrian peut l’utiliser pour se rendre également invisible. Cela se joue dans le troisième acte, qui voit en effet d’autres personnes enfiler le costume d’Adrian et l’utiliser à leurs propres fins.

L’homme invisible ne devient pas fou avec l’invisibilité

Comme mentionné précédemment, le film Invisible Man de 1933 voit Jack Griffin devenir progressivement plus fou après avoir utilisé son sérum pour devenir invisible, grâce au produit chimique monocane. Avant de s’injecter de la substance, Jack est un homme gentil, voire trop ambitieux, et n’essaie même que les expériences monocanes pour essayer d’inventer quelque chose de majeur pour sa bien-aimée, nommée Flora dans le film. Jack a peut-être fini par prendre des vies, et il obtient son soutien mérité pour le faire, mais ses motivations n’étaient pas celles d’un méchant, même si elles sont erronées, elles regardent à travers la lentille du recul.

En relation: Chaque film de Dark Universe sort après l’homme invisible

Inversement, Adrian était un sociopathe violent et contrôlant lors de sa relation avec Cecilia (Elisabeth Moss), ce qui l’a finalement amenée à s’échapper de chez lui avec sa sœur. Il utilise à son tour son costume d’invisibilité spécial pour la traquer et faire de sa vie un enfer, finissant par la condamner pour meurtre et amener tout le monde autour d’elle à penser qu’elle a perdu la raison. Alors que Jack était un méchant sympathique dans une certaine mesure, comme sa folie violente était accidentelle, Adrian n’a aucun effet négatif sur le fait de devenir invisible et est totalement impénitent quant à ses mauvaises actions. Adrian est peut-être encore humain, mais il est bien plus proche d’un monstre complet que Jack ne l’a jamais été.

The Invisible Man 2020 est une question de violence, l’original … n’est pas

Il est évident depuis la première bande-annonce que la véritable horreur qui se cache derrière The Invisible Man est celle de la violence domestique. Dans le film final, ce message est loin d’être subtil, mais compte tenu du nombre de personnes qui subissent des violences domestiques dans la vie réelle tous les jours, on pourrait soutenir que les horribles réalités de ces situations justifient de marteler la maison. Cecilia présente des symptômes révélateurs du SSPT, et après avoir quitté Adrian pour la première fois, elle peut à peine marcher dehors en raison de craintes qu’il apparaisse et la reprenne, ou fasse quelque chose de pire encore. Au-delà de la violence physique, qu’il répète tout en étant invisible, Cecilia raconte à ses amis James et Sydney comment Adrian a pris le dessus sur tous les aspects de sa vie, l’influençant sur chaque mouvement, pensée et action. Cela implique également qu’il l’a également agressée sexuellement, en raison de son désir de concevoir un enfant, qu’elle essaie d’éviter en utilisant secrètement des contraceptifs oraux. Alors que les choses empirent une fois qu’il devient invisible, Adrian avait déjà été le bourreau personnel de Cecilia bien avant cela.

Aucun tel thème d’abus n’est présent dans les années 1933 Homme invisible film, car comme mentionné, Jack était une personne agréable avant d’être corrompu par sa découverte. En fait, une fois qu’il est devenu bouleversé de manière meurtrière, Jack montre toujours de l’affection pour Flora et de la protection envers elle. Après avoir été abattu par la police, il s’excuse même auprès d’elle pour ses actes à son décès. C’est un contraste frappant avec Adrian, qui alors qu’il prétend prendre soin de Cecilia, la voit clairement comme sa propriété personnelle plus que toute autre chose.

On suppose que s’il devait la protéger, ce ne serait que grâce à ce sentiment d’appartenance, et non à un véritable désir de la protéger du mal. Cependant, ce choix créatif fonctionne mieux pour une histoire d’horreur, car il est impossible de ressentir autre chose que de l’empathie pour le sort de Cecilia et tout sauf du mépris pour la volonté d’Adrian de blesser quiconque nécessaire pour obtenir ce qu’il veut. En supprimant cet élément de l’humanité restante, les enjeux dramatiques sont soulevés, comme à aucun moment le spectateur ne se demande si Adrian ne manifestera aucun remords ou regret pour ce qu’il a fait.

Plus: Le guide du personnage de l’homme invisible: d’où vous connaissez le casting

Better Call Saul prouve que Jimmy (accidentellement) transforme Walter White en Heisenberg

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy