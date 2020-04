The Last Dance rend difficile d’aimer les joueurs au cœur de ce documentaire

Les documentaires sportifs, pour la plupart, doivent faire deux choses: être accessibles à vous même si vous ne savez rien de la discipline, et vous donner quelqu’un pour vous enraciner. Vous ne pouvez pas battre une histoire sous-estimée comme Sunderland «Til I Die», mais le drame est lié à votre soutien au sujet de la série, donc même si ce sont des superstars mondiales, vous devez au moins les aimer. Ensuite, ce drame ne devrait pas être alourdi par des rames d’analyse tactique et d’exposition complexes. Dans un sens, les deux premiers épisodes de The Last Dance d’ESPN (sortie sur Netflix à l’international) sont couronnés de succès. Mais dans l’autre, cela échoue, catégoriquement.

A la poursuite d’un deuxième “triplé” – remportant un championnat NBA en trois saisons consécutives – The Last Dance suit qui certains considèrent le plus grand joueur de balle de tous les temps, Michael Jordan et les Chicago Bulls dans leur saison 1997/98. Complété par des images inédites et d’illustres têtes parlantes, dont des anciens pros de la star, Bill Clinton, Barack Obama et MJ aujourd’hui, ce drame en dix parties est le résultat de l’accès exclusif dont bénéficient les caméras de NBA Entertainment. Vous n’avez peut-être pas besoin de connaître la première chose à propos du basket-ball pour le regarder, mais vous ne développerez peut-être pas assez d’affection pour que l’équipe s’y tienne.

Avant de commencer les deux premiers épisodes – Netflix en lâche deux chaque semaine le lundi jusqu’au 18 mai – je ne savais pas grand-chose de plus qu’un “alley-oop”, mais il s’avère que j’ai déjà été surqualifié pour comprendre ce qui se passe. Parfois, des termes comme, interceptions, rebonds et séries éliminatoires vous sont jetés, mais vous n’avez pas besoin de savoir ce que cela signifie pour réaliser qu’un gars appelé jadis ‘Mike’ Jordan de Caroline du Nord est spécial dans ce qu’il fait.

MJ vole la vedette partout où il va, il n’est donc pas surprenant qu’il domine l’attention de la série, malgré les efforts de certains pour détourner les projecteurs. Regarder l’homme en action est fascinant. Le rythme et l’énergie hérissée et irrésistible avec lesquels il inhale la cour dans le sprint vers le panier de l’opposition est stupéfiant. Je pouvais le regarder sans cesse alors qu’il contorsionne majestueusement son corps, les bras s’agitant dans des positions impossibles à feindre et réalisant des tirs à distance ridicules.

Finalement, cependant, je me suis retrouvé à apprécier la superstar avec une admiration détachée. Le fait est que Michael Jordan ne fait pas bonne impression. Lorsqu’on lui demande un autographe après un match, il se tourne sans un mot vers un assistant qui dit pour lui «pas maintenant». Offrant sarcastiquement de tirer des cerceaux avec le petit directeur général des Bulls, Jerry Krause, Jordan souligne qu’ils devraient d’abord “abaisser les cerceaux”. Il achète même le deuxième meilleur joueur de l’équipe, Scottie Pippen, une paire de clubs de golf afin de le mettre à sa place dans ce sport également.

Il semble que le fait de vous dire que vous êtes le meilleur joueur de la NBA depuis une décennie peut vraiment vous aller à la tête, ce qui devient plus apparent lorsque la chronologie de l’émission saute un peu.

La saison 97/98 est le ciment qui unit la série, mais nous voyons aussi l’enfance de MJ, son temps au lycée et au collège, ainsi que la terrible liste des Chicago Bulls qu’il a considérablement améliorée dans les années 1980, qui fournissent un contexte précieux. Vivre le temps de MJ comme un enfant avec son père arrogant, avec ses frères qui se battraient s’ils perdaient un match de basket-ball en tête-à-tête, et lui se faisant couper de l’équipe du lycée, fait basculer jusqu’en 1997 même encore plus discordant dans une victoire internationale contre PSG-Racing à Paris. Refusant d’embrasser ses coéquipiers extatiques, il rejette le jeu comme celui qui, pour un vainqueur régulier du championnat NBA comme lui, “ne compte pas”.

Comme toute personne qui a atteint le sommet de sa discipline, la poussée écrasante de MJ pour gagner est une évidence. Cela dit, il semble que tout soit vraiment là pour lui, d’après ce documentaire. J’espérais que le spectacle serait sous sa peau, donc je pourrais en savoir plus sur la personnalité d’un homme dont je n’avais entendu parler que jamais, mais jamais compris.

Mais, bien que basé sur les deux premiers épisodes de The Last Dance, gagner semble être sa personnalité. Lorsque son côté perd, il devient apoplectique. Avec Pippen mis à l’écart des blessures et l’équipe sur sa pire course depuis des années, cela ne devient pas un moment de réflexion que peut-être être un joueur d’équipe est important, mais une excuse pour crier les lacunes de ses coéquipiers à l’entraînement.

Le reste de ceux associés aux Bulls ne sont pas beaucoup plus agréables. Pippen pourrait être soumis à un contrat trop long indigne du deuxième meilleur joueur de la NBA, mais entendre parler de sa réprimande de Jerry Krause dans le bus de l’équipe rend la télévision inconfortable. Là encore, malgré le fait que Krause ait le culot de faire valoir que «les organisations gagnent des championnats, pas des joueurs» dans ce qui semble être une fouille à peine voilée à Jordan, l’attitude du MJ envers les autres sous les projecteurs le fait paraître assez peu attrayant ce documentaire, aussi.

Donc, ils ne sont pas un groupe sympathique jusqu’à présent, ce qui est un problème lorsqu’ils sont le casting principal d’un documentaire sportif. Pour tous les héroïques de MJ sur le terrain, vous vous souvenez qu’il se réfère à lui-même à la troisième personne. Vous n’êtes pas investi pour voir son équipe réussir, peu importe le nombre de matchs qu’ils voient sur un tranchant avec des secondes restantes.

Contrairement aux outsiders que vous ne pouvez pas vous empêcher de soutenir dans Sunderland «Til I Die», ces joueurs sont des gagnants en série. Le drame de leurs petites querelles ne compense pas les enjeux réduits de suivre un groupe dans leur quête pour simplement répéter leur succès. Au final, contrairement au célèbre Michael Jordan, je me fiche qu’il gagne.