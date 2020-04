The Last of Us 2 spoilers ont fuité en ligne – voici comment les éviter (et pourquoi vous ne devriez pas les partager)

Ne vous inquiétez pas, cet article ne contient pas de spoilers pour The Last of Us 2.

D’énormes spoilers pour The Last of Us 2 ont fuité en ligne, révélant des détails clés de l’histoire sur la suite très attendue de Naughty Dog.

Selon certaines rumeurs, ces spoilers auraient été divulgués par un ancien employé de Naughty Dog qui aurait posté une vidéo contenant les spoilers sur YouTube après qu’un différend de paiement avec le développeur ait mal tourné. Cependant, il convient de noter que cela n’a pas été confirmé.

Les spoilers révèlent à peu près toute l’intrigue du jeu, y compris une liste de niveaux et des séquences cinématiques. Mais, nous n’allons pas partager les détails ici, au lieu de cela, nous allons vous conseiller sur la façon d’éviter les spoilers de The Last of Us 2 – et pourquoi vous ne devriez pas les lire en premier lieu.

Pourquoi vous ne devriez pas partager de spoilers

(Crédit d’image: Naughty Dog)

Nous avons tous faim d’informations sur The Last of Us 2, mais nous vous déconseillons fortement de partager les spoilers qui ont émergé.

D’une part, vous voudrez peut-être connaître les tenants et les aboutissants de l’histoire du jeu, mais d’autres ne le peuvent pas – il n’est pas juste de leur retirer leur expérience directe du jeu. De nombreux joueurs veulent entrer dans The Last of Us 2 les yeux fermés, expérimentant l’histoire et les personnages comme Naughty Dog le souhaitait, y compris tous les rebondissements. Après tout, nous attendons cette suite depuis des années. Donc, si vous allez les lire, allez-y, mais ne poussez pas les spoilers face aux autres.

Deuxièmement, les spoilers avec ce niveau de détail sont un coup de pied au visage pour les équipes qui ont travaillé sur le jeu. Les employés de Naughty Dog ont travaillé sans relâche sur The Last of Us 2, avec des rapports de crunch, pour offrir aux fans cette expérience de jeu – afin que les joueurs puissent profiter du jeu comme le développeur le souhaitait.

Ensuite, il y a le risque juridique. Si ces spoilers venaient de quelqu’un à l’intérieur de Naughty Dog qui a rompu un NDA, le partage des informations sur les réseaux sociaux pourrait vous mettre en danger. Bien qu’il n’y ait aucun risque pour les utilisateurs à lire ces fuites, les lecteurs doivent veiller à ne pas les republier. Les spoilers pour un jeu aussi gros que The Last Of Us 2 se propagent souvent rapidement sur les réseaux sociaux, donc les gens doivent éviter de se livrer à cela en partageant des articles ou des articles, car cela pourrait être considéré comme une violation du droit d’auteur.

(Crédit d’image: Naughty Dog)

Si, comme nous, vous voulez éviter les spoilers de The Last of Us 2 sur les réseaux sociaux, voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour essayer de réduire le risque de trébucher.

Twitter

La meilleure façon d’éviter les spoilers sur Twitter est de couper les mots. Bien qu’il soit intéressant de noter que rien n’est à l’épreuve, les mots muets devraient réduire considérablement le risque de tomber sur des spoilers The Last of Us 2.

Voici les étapes à suivre pour couper les spoilers de The Last of Us 2:

Ouvrez Twitter sur le bureau, sélectionnez les trois points en bas à gauche de votre écran et cliquez sur «Paramètres et confidentialité» Sur mobile, cliquez sur votre visage dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez «Paramètres et confidentialité» dans le menu qui apparaît. sur la gaucheSélectionnez «Notifications» puis «Muet», suivi de «Mots muets» Sur le bureau, un petit signe plus doit être visible en haut à droite de l’écran – cliquez dessus pour ajouter des mots muets sur mobile, un «Ajouter» le bouton devrait apparaître en bas à droite de l’écran – cliquez dessus pour ajouter des mots en sourdine Cela vous amène ensuite à un écran qui vous permet de taper des mots ou des phrases que vous voulez couper en sourdine Vous allez vouloir couper des phrases comme “The Last” of Us 2 “,” The Last of Us: Part 2 “,” Naughty Dog “, The Last of Us spoilers”, “Spoilers” et tout ce qui concerne le jeu auquel vous pouvez penserDans la section ‘Mute From’, nous vous conseillons couper ces mots “De n’importe qui”, de votre “Chronologie d’accueil” et de “Notifications” – pour plus de sécurité. Sous “Durée”, nous ay pour couper ces mots pendant ‘7 jours’ car les spoilers devraient être moins endémiques à ce moment-là, mais vous ne couperez pas les nouvelles de The Last of Us 2 pour toujours

Facebook

Vous pouvez désormais également couper les mots de votre chronologie sur Facebook, mais son ne fera que couper certains mots dans les commentaires, pas dans les messages, semble-t-il.

Voici comment couper les mots sur Facebook:

Accédez à «Paramètres et confidentialité» à partir de l’appareil que vous utilisez Sélectionnez «Paramètres» puis «Chronologie et marquage» Sous «Chronologie», sélectionnez «Masquer les commentaires contenant certains mots de votre chronologie» Vous pouvez ensuite ajouter les mots ou les phrases que vous souhaitez mis en sourdine à partir des commentaires – appuyez sur “ajouter” après chaque foisDe nouveau, nous vous conseillons de couper les phrases comme “The Last of Us 2”, “The Last of Us: Part 2”, “Naughty Dog”, The Last of Us spoilers “,” Spoilers ” et tout ce qui concerne le jeu auquel vous ne pensez pas. Lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sélectionner «Enregistrer les modifications»

En dehors des mots muets dans les commentaires, nous vous suggérons de “répéter” toutes les pages que vous aimez ou suivez (ou vos amis) qui, selon vous, pourraient publier des spoilers.

Vous pouvez le faire en cliquant sur les points à côté de la publication de quelqu’un, puis sélectionnez “Répéter x pendant 30 jours”.

Si vous voulez être super sûr, évitez les médias sociaux pour les prochains jours. De plus, nous vous conseillons d’éviter les goûts de Reddit et Resetera aussi – juste au cas où.