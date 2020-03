The Last of Us HBO show sur le chemin du créateur de Tchernobyl et directeur du jeu

Le directeur créatif et vice-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, s’associe au créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, pour développer une série télévisée pour HBO basée sur son chef-d’œuvre de jeu vidéo The Last of Us, comme l’a rapporté le Hollywood Reporter.

Ellie et Joel se dirigent vers HBO! Mais d’abord … nous avons un petit jeu pour finir! https://t.co/eMIy5gmUiwMarch 5, 2020

Druckmann et Mazin écriront et produiront la série aux côtés de Carolyn Strauss (Game of Thrones, The Wire, The Sopranos) de HBO et du président de Naughty Dog, Evan Wells.

Coproduction entre HBO et Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions, The Last of Us sera la première série développée par la nouvelle société.

On dirait que The Walking Dead a un nouveau spectacle à craindre

Selon THR, la série de HBO “couvrira les événements du jeu original, qui a été écrit par Druckmann, avec la possibilité d’un contenu supplémentaire basé sur la prochaine suite du jeu, The Last of Us Part II, qui devrait sortir le 29 mai. “

Situé dans un monde ravagé par une pandémie, The Last of Us se concentre sur la relation entre Joel, un contrebandier endurci, et Ellie, une adolescente immunisée qu’il doit livrer en toute sécurité aux scientifiques de l’autre côté du pays dans l’intérêt d’un possible guérir. Malheureusement pour eux, des dizaines de bandits meurtriers et de créatures infectées se dressent sur leur chemin.

“Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil”, a déclaré Mazin dans un communiqué sur la prochaine exposition.

Mazin travaille également actuellement sur une autre adaptation de jeu vidéo, après avoir récemment rendu un premier projet pour le prochain film Borderlands d’Eli Roth.