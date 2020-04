The Last of Us Part II arrivera le 19 juin

La fuite massive de contenu de The Last of Us Part II a forcé Naughty Dog à prendre une décision difficile, accélérer les plans de lancement du jeu et mettre une date définitive. Le lancement de The Last of Us Part II est marqué pour le 19 juin une date qui est marquée par le lancement d’un autre titre important, Ghost of Tsushima.

Pour éviter l’accord de deux titres aussi importants à une date aussi proche, il a été décidé de retarder la libération de Ghost of Tsushima, qui se déplace au 17 juillet. Ce n’est pas un retard important, mais il laisse suffisamment de marge pour ne pas se blesser au niveau des ventes en se lançant à des dates très proches.

Les responsables de Ghost of Tsushima affirment qu’il s’agit d’un retard dû aux “difficultés d’adaptation au télétravail”, mais c’est trop de chance Cela a été confirmé en même temps que l’annonce de la date de sortie de The Last of Us Part II.

The Last of Us Part II arrive également sur PS5

Depuis que Naughty Dog a exprimé son plus profond malaise face à la fuite de contenu de The Last of Us Part II qui s’est produite récemment, ont demandé aux utilisateurs d’éviter de leur donner une “importance” pour réduire les spoilers et ont promis que, malgré tout, l’expérience de jeu que le titre offrira en valera la peine.

Le 19 juin, The Last of Us Part II arrivera sur PS4 et PS4 Pro, et à la fin de l’année, il aura une adaptation pour PS5. Si tout se passe comme prévu, cette adaptation doit être prête pour accompagner le lancement de ladite console qui, comme nous le savons, est prévu entre fin novembre et mi-décembre.

Les améliorations graphiques que The Last of Us Part II apportera sur PS5 n’ont pas été finalisées, mais j’imagine que parmi les plus importantes (et probables) nous aurons résolution 4K native, 60 FPS entièrement stable, Textures et effets de meilleure qualité, meilleur éclairage et temps de chargement pratiquement inexistants. Naughty Dog peut profiter de l’occasion pour introduire le lancer de rayons, quoique de manière limitée, mais pour l’instant il n’y a rien de certain.