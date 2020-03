‘The Longing’, le jeu qui vous permet de passer non pas une, mais dix quarantaines

Le coronavirus COVID-19 est un problème omniprésent dans nos vies en ce moment et il ne semble pas qu’il passera bientôt, dommage que nous le regrettions. C’est pourquoi les médias, en particulier ceux que nous sommes dans les endroits les plus touchés, regorgent d’une part d’informations et de rappels pratiques, toujours autour du thème de chacun, tandis que de l’autre nous nous tournons vers le divertissement, et c’est que les perspectives de mourir de dégoût sont importantes.

Mais il n’y a aucun doute, soit parce que nous devons souffrir du virus, soit parce que nous devons l’éviter et ne pas le propager, l’isolement est obligatoire et passer 15 jours à la maison sans s’ennuyer est une mission compliquée, peu importe combien de personnes le considèrent comme des vacances inattendues. Les ingrédients sont bien connus: films, séries, livres et bien sûr jeux. Les jeux sont également une valeur sûre pour tuer le temps de manière considérable; Cependant, il semble que nous nous répétions plus que nécessaire.

C’est pourquoi nous allons aujourd’hui vous recommander quelque chose de nouveau, un titre qui vient de sortir il y a quelques jours à peine et qui, comme nous l’avons indiqué dans le titre, vous permet de passer non pas une, mais dix quarantaines. Nous voulons dire …

Le désir

Attention, car quand on dit que The Longing donne pour dix quarantaines, c’est littéral de couverture en couverture: quarantaine de celles d’avant, de quarante jours, jusqu’à – ou non, car il appartient au joueur de le faire – 400 jours réels qui sont nécessaires pour terminer l’histoire. Comme vous l’avez lu, bien qu’il ait une astuce. Attentif à la présentation officielle de The Longing:

Jouez avec l’ombre solitaire, le dernier serviteur d’un monarque qui, dans un passé lointain, dirigeait un royaume souterrain. Le pouvoir du roi s’est affaibli et entre donc dans une léthargie qui l’aidera à reprendre des forces. Il est de votre devoir de rester dans le palais souterrain jusqu’à ce qu’il se réveille.

Au démarrage du jeu, un compte à rebours inexorable de 400 jours est activé: jouez ou ne jouez pas, le compte ne s’arrêtera pas. Vous pouvez décider quoi faire de votre existence solitaire sous la surface. Pas de stress, évidemment. Vous avez beaucoup de temps.

Choisissez votre style de jeu

– Démarrez le jeu et rouvrez le jeu après 400 jours pour voir comment il se termine. Vous n’avez même pas besoin de jouer. Bien que Shadow se sente encore plus seul sans vous.

– Ou explorez les grottes et collectionnez différents objets qui serviront à votre salon souterrain confortable. Vous verrez dans vos promenades avec Sombra que notre protagoniste marche très lentement. Heureusement, il n’y a pas de précipitation!

Ce n’est pas une blague. The Longing est un titre indépendant mêlant aventure et gameplay incrémental avec une section technique discrète mais efficace, son histoire est basée sur la mythologie allemande et même si elle peut être un “ geek ”, car en fait, elle a accumulé de bonnes critiques depuis qu’elle était lancé le 5 mars. En outre, vous pouvez y jouer sur Windows, Mac ou Linux. Et nous n’ajoutons rien d’autre, car ce n’est pas nécessaire.

The Longing est une proposition attrayante et dans une certaine mesure originale et pour la compléter, elle arrive à un moment idéal pour vous laisser aller, alors voici la recommandation, si jamais vous trouvez la même chose fatigante. Sans plus tarder, nous vous laissons avec la bande-annonce officielle de The Longing, que vous trouverez en vente sur Steam et Humble Store, entre autres sites.