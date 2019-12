"The Mandalorian" sera officiellement de retour à Disney + pour la saison 2 à l'automne 2020 – .

Il n'y avait aucun doute que la série phare Disney + reviendrait pour une deuxième saison, mais le créateur de la série Jon Favreau l'a officialisé vendredi après-midi. Le Mandalorien revient avec plus d'épisodes à l'automne 2020, et bien que ce soit tout ce que nous savons de la nouvelle saison pour le moment, il semble probable que Favreau sera à nouveau fortement impliqué, car c'est lui qui a fait l'annonce à partir de son profil Twitter. .

Le Mandalorian a fait ses débuts le 12 novembre aux côtés du nouveau service de streaming de Disney, et a continué de prendre de l'ampleur dans les semaines précédant la sortie de The Rise of Skywalker. La réaction au neuvième film de la saga Skywalker a été mitigée, ce qui semble avoir donné encore plus d'attention au Mandalorian, car certains fans le considèrent comme une façon de faire correctement Star Wars, tandis que les films récents ont raté la marque.

La première saison de The Mandalorian s'est achevée le vendredi 27 décembre avec son huitième épisode, réalisé par Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit), qui exprime également IG-11 dans l'émission. C'était la seule grande série originale à être lancée avec le service, mais elle a réussi à trouver un public immédiatement (grâce en grande partie à l'inclusion de la très mémorable Baby Yoda). Mais le succès de la série augure bien pour les prochains spectacles Marvel comme The Falcon and the Winter Soldier et Loki, qui sont tous deux en développement.

La deuxième saison de The Mandalorian est également notamment l'un des rares projets Star Wars que nous connaissons est définitivement en préparation. Une série préquelle de Rogue One avec Cassian Andor est en préparation, tout comme une émission d'Obi-Wan Kenobi, et Rian Johnson travaille théoriquement sur sa propre trilogie cinématographique. Mais l'avenir de Star Wars est aussi sombre qu'il l'a été depuis la fin de la trilogie prequel en 2005, après la première de Revenge of the Sith.

Source de l'image: Disney

. (tagsToTranslate) disney plus (t) le mandalorien