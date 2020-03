The Masked Singer Group C Semaine 8 Prédictions et indices d’identité

Cette semaine Le chanteur masqué, le groupe C a joué pour la deuxième fois dans une bataille pour les trois places finalistes restantes. Espérant rejoindre le finaliste des groupes A et B dans une quête du titre, les interprètes n’ont rien retenu.

Joel McHale était de retour cette semaine en tant que panéliste invité. Après cinq performances incroyables, il n’était pas clair qui partirait. Malgré une interprétation vivante de la chanson de Joan Jett “Je me déteste pour t’aimer”, c’était, en fait, la chanson finale du cygne pour notre beauté ailée. Alors que le dévoilement de Swan en tant que star de Shake it Up Bella Thorne a choqué le panéliste, ce n’était pas une surprise pour tout le monde. Dans les articles précédents de ., nous avions prédit avec précision que le cygne serait l’ancienne star de Disney.

Les téléspectateurs ont vu des révélations choquantes cette saison, des grands musiciens aux politiciens. Les indices sont plus difficiles cette saison avec beaucoup de harengs rouges jetés pour chasser les fans du parfum. Bien que l’effort soit apprécié, il semble que le travail de tromper les fans dévoués avec Google à portée de main soit impossible. Le groupe C semble avoir les opinions les plus partagées sur certains des quatre chanteurs restants. Quelles identités ont été confirmées avec ce nouveau lot d’indices et quelles prédictions ont été brisées?

Prédiction: Hunter Hayes

Des indices: L’astronaute a mentionné le cercle de la vie et comment sa jeune étoile brillante a été brûlée et l’a laissé isolé et solitaire. Il y avait des ballons et un cor français montrés. Il a également mentionné 500 jours et la langue des signes. Le dernier indice était l’astronaute disant qu’il allait chanter une chanson d’un ami. Il a ensuite chanté une chanson de Stevie Wonder. Sa citation de l’annuaire était: «Nous pouvons tous atteindre les étoiles parfois, il suffit d’un peu d’aide de la part d’une famille issue du crime organisé».

Le cadeau mort pour continuer à soutenir les indices de la semaine dernière qu’il s’agit du chanteur country Hunter Hayes est le fait qu’il a dit que sa chanson, de Stevie Wonder, était par un ami. Hayes et Wonder ont joué ensemble plusieurs fois et ont même eu des retrouvailles émotionnelles quand ils ont chanté ensemble sur Dancing with the Stars. La mention de sa jeune étoile brillante étant brûlée indiquait probablement sa performance de l’hymne national en série mondiale de 2016, qui n’a pas été bien reçue du tout. Il a reçu beaucoup de contrecoups et la performance a été mentionnée par la presse comme son retrait. Le cor français souligne que la star de la country parle et se produit en français et en anglais.

Prédiction: Kandi Burruss

Des indices: Night Angel a dit qu’elle s’était perdue dans la foule d’autres anges et cela lui montrait avec deux autres anges qui lui ressemblaient. Il y avait une cheminée montrée, une intersection occupée, une planche avec un château et des fraises tirées dessus. Ensuite, nous avons vu Night Angel dessiner un cœur brisé. Il y avait une cruche de thé. Elle a parlé de la construction d’un empire. Elle a également mentionné l’agitation et le destin. Son indice de citation de l’annuaire était: “Si vous êtes prêt à prêter une aide, vous pouvez aussi briser les barrières.”

L’un des premiers indices qui a sauté aux yeux était les trois anges de la nuit qui correspondaient au temps de Kandi dans le groupe de filles Xscape, qui avait trois autres membres du groupe. Kandi est définitivement connu pour renverser du thé RHOA. Elle a définitivement construit un empire, et Internet regorge d’articles sur la façon dont elle a construit cet empire. Burruss a écrit plusieurs articles pour le groupe de filles Destiny’s Child. Si les indices ne suffisent pas, les fans de la star de Real Housewives of Atlanta ou de la musique de Kandi sont tous sûrs d’entendre sa voix distincte.

Prédiction: JoJo Siwa

Des indices: Les indices montrés étaient un globe et un chapeau d’anniversaire. Elle a parlé après la dévastation qu’il n’y avait que des simples et des doubles. Elle a également évoqué un bourdon et la nécessité de se diversifier. Sa citation d’annuaire était: “Si vous rêvez grand, votre visage peut être partout et vous ne vous éteindrez jamais à moins qu’un météore ne frappe.”

Un gros indice pointant vers la star de YouTube est la citation de l’annuaire selon laquelle votre visage peut être partout. La danseuse de 16 ans possède une Tesla avec son visage partout dessus. Il ne fait aucun doute qu’après avoir quitté Dance Moms, Siwa a fait de la diversification une priorité. Elle a un livre à succès, une chanson à succès appelée “Boomerang” et est l’un des YouTubers adolescents les plus connus.

Prédiction: Barry Zito

Des indices: Le paquet d’indices montrait un avion et un haut-parleur, ainsi qu’un panneau sud. Rhino a joué de la guitare électrique et a expliqué comment, après avoir touché le fond, il a rencontré sa femme et a retrouvé la stabilité. Il y avait une poêle, une bague en diamant, du tennis et quelque chose qui était coupé en deux dans la poêle. Sa citation était: “La famille est très importante pour le succès, en particulier lorsque la représentation d’un roi est dans votre sang.”

Il y avait quelques grands indices ici pour aider à confirmer l’ancienne star de la Ligue majeure de baseball en tant que Rhino. Sa citation à propos de “jouer pour un roi dans le sang” correspond au fait que les parents de Zito étaient un couple de show-business qui travaillait pour la légende de la musique Nat King Cole. Quand il a parlé de rencontrer sa femme après avoir touché le fond, cela convient également. Zito est passé du lanceur le mieux payé de la MLB à celui de banc lors des World Series. C’est un fond assez dur pour un lanceur. Il a épousé sa femme l’année suivante. Tous les indices pointent toujours vers Barry Zito.

Le chanteur masqué diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Fox.