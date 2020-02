The Matrix 4: une nouvelle vidéo montre Keanu Reeves en train de filmer une scène

Le tournage de The Matrix 4 a commencé à San Francisco, et des vidéos et des images de l’ensemble ont vu le jour qui donnent un premier aperçu de Keanu Reeves dans le prochain film d’action.

Dans une scène, Reeves se voit bloquer ses yeux du soleil alors qu’il regarde au loin. Une caméra s’installe avant qu’un réalisateur ne coupe. Regardez la vidéo ci-dessous et une autre image plus bas.

Reeves revient dans The Matrix 4 pour jouer à nouveau à Neo. Il est rejoint par Carrie-Anne Moss, qui reprend son rôle de Trinity, et Jada Pinkett Smith comme Niobe. Parmi les nouveaux acteurs du film figurent Priyanka Chopra, Jonathan Groff et Neil Patrick Harris.

Hugo Weaving ne reviendra pas en tant qu’agent Smith en raison d’un conflit d’horaire.

Lana Wachowski revient pour diriger The Matrix 4. Il sortira en salles le 21 mai 2021 – qui est également la date de sortie d’une autre suite d’action mettant en vedette Reeves, John Wick: Chapter 4.

Le premier film Matrix a rapporté 463,5 millions de dollars dans le monde, et il a engendré deux suites: Matrix Reloaded de 2003 – qui rapporte 742,1 millions de dollars dans le monde – et Matrix Revolutions – avec 427,3 millions de dollars dans le monde. Pour en savoir plus, consultez les 34 moments les plus stupides de The Matrix Sequels pour revivre l’étrangeté.