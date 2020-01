“The New Mutants” et toutes les autres nouvelles bandes-annonces de films que vous devez regarder la semaine dernière – .

Après une accalmie au box-office la semaine dernière, qui a donné à Star Wars: The Rise of Skywalker une autre victoire facile sur tout ce qui se joue dans les cinémas pendant la semaine du Nouvel An, les choses sont sur le point de chauffer.

Nous avons un tas de nouvelles sorties cette semaine, y compris le drame de la Première Guerre mondiale 1917, Underwater et Just Mercy – un drame des droits civiques inspiré par des événements réels. Ceux d’entre vous qui recherchent un film plus léger pour lancer la nouvelle année, en particulier compte tenu de ce à quoi ressemble le monde réel après seulement 10 jours, ont Like a Boss à espérer.

La première semaine complète de janvier nous apporte également plus de bandes-annonces de films, y compris des clips très attendus pour deux films de super-héros à venir des mondes Marvel et DC. Ce sont les nouveaux mutants et oiseaux de proie. Le premier ne fait pas partie du MCU, du moins pas pour le moment, et il n’est pas clair si Harley Quinn apparaîtra dans d’autres films DCEU à l’avenir. Quoi qu’il en soit, les nouvelles bandes-annonces vous attendent ci-dessous.

Nous avons également une bande-annonce pour un nouveau film d’horreur qui implique des poupées – des yikes – appelé Brahms: The Boy II. En attendant, Anya, quant à lui, est basé sur une histoire vraie de la Seconde Guerre mondiale, à propos d’une famille faisant passer des enfants de France en Espagne. Ensuite, il y a First Cow, un drame qui se déroule dans le Old West, où l’existence et le bien-être d’une vache peuvent faire ou défaire le plan d’affaires de deux personnes qui viennent de se rencontrer.

Oiseaux de proie

Brahms: le garçon II

Première vache

Les nouveaux mutants

En attendant Anya

Source de l’image: 20th Century Fox

