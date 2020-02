The Outer Worlds vend 2 millions d’exemplaires, en deux questions Le modèle d’abonnement

Fallout: le nouveau RPG d’Obsidian, développeur de New Vegas, The Outer Worlds, s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires, a annoncé l’éditeur parent Take-Two lors d’un appel de résultats cette semaine.

The Outer Worlds a également été lancé en tant que jeu gratuit pour les abonnés Xbox Game Pass, mais le chiffre de 2 millions de ventes fait probablement référence aux ventes de jeux complets.

En ce qui concerne les services d’abonnement comme Xbox Game Pass, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré que la conversation était en cours au sein de la société concernant la mesure dans laquelle la société soutiendrait des programmes tels que Xbox Game Pass et d’autres. Il a déclaré qu’en règle générale, Take-Two souhaitait simplement publier des jeux là où se trouve le consommateur, ce qui pourrait inclure des bibliothèques d’abonnement.

Dans le même temps, Zelnick a déclaré que les services d’abonnement pourraient être mieux adaptés aux titres plus anciens comme un moyen de leur donner une seconde vie. “Nous pensons que les offres d’abonnement sont probablement mieux adaptées au catalogue, mais nous sommes prêts à prendre des risques expérimentaux quand cela a du sens. C’est le début de toutes ces plateformes”, a-t-il déclaré.

Le plus grand jeu de Take-Two, Grand Theft Auto V de Rockstar, a été lancé sur Xbox Game Pass en janvier. Le jeu a récemment franchi 120 millions de ventes, et il atteint encore plus de joueurs maintenant qu’il est gratuit avec Game Pass.

The Outer Worlds est un jeu unique du point de vue du développement et de la publication. Le titre a été annoncé en 2017 comme l’un des premiers titres publiés par le label indépendant de Take-Two, Private Division. En novembre 2018, Microsoft a acquis Obsidian, mais en raison de l’accord précédent, Private Division est resté attaché en tant qu’éditeur de The Outer Worlds.

À l’avenir, cependant, Microsoft publiera apparemment la franchise Outer Worlds s’il y a effectivement des suites ou des extensions de franchise. Matt Booty de Microsoft a déclaré qu’il considérait The Outer Worlds comme une “franchise durable” pour Microsoft, vous pouvez donc vous attendre à plus de versements.

Dans d’autres nouvelles sur The Outer Worlds, Private Division a retardé la version Nintendo Switch en raison de l’épidémie de coronavirus. Le port est développé par Virtuos, dont le siège est à Singapour et qui a des bureaux dans différentes villes de Chine. Private Division a également confirmé qu’il publierait le jeu sur une cartouche physique ainsi que numériquement.

