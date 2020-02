The Rewind: iPod touch 7e génération – une console Apple Arcade légitime?

Cela fait environ huit mois que j’ai examiné l’iPod touch de 7e génération pour la première fois, et depuis lors, iOS 13 et Apple Arcade, deux versions qui affectent considérablement le matériel, ont été publiées. Dans quelle mesure l’iPod touch 7 a-t-il résisté depuis lors, et devriez-vous toujours envisager un iPod en 2020? Regardez notre dernier épisode pratique de Rewind pour plus de détails.

La caractéristique la plus convaincante de l’iPod touch est son prix. À seulement 199 $ pour le modèle d’entrée de gamme de 32 Go, c’est toujours le moyen le moins cher d’obtenir un tout nouvel appareil qui exécute la dernière version d’iOS. Bien sûr, l’iPad 7 2019 est également relativement peu coûteux (avis) et peut souvent être trouvé pour environ 250 $, alors choisissez judicieusement.

Mais là où l’iPad 7 ne peut pas rivaliser avec l’iPod touch 7, c’est en ce qui concerne la taille, en supposant que vous préférez des appareils plus petits, ou s’il est utilisé par des enfants avec des mains plus petites. Il s’agit de l’appareil iOS le plus portable que vous pouvez acheter aujourd’hui – il est de la même taille que l’iPhone SE vénéré d’Apple, mais nettement plus fin. Vous pouvez facilement le coller dans une poche de jean et oublier totalement que vous l’avez même mis là.

Avec juste un écran de 4 pouces, l’iPod touch n’est pas si bien pour consommer du contenu vidéo ou effectuer des tâches comme l’édition de vidéos, mais cela va de soi. Mais comme je l’avais conjecturé juste autour de sa sortie l’été dernier, cela pourrait peut-être devenir une machine Apple Arcade idéale pour les jeux en déplacement.

The Rewind: iPod touch 7e génération

iOS 13 est un sac mixte sur l’A10 Fusion

Tout d’abord, l’iPod touch dispose d’un système A10 Fusion sur une puce. Cette puce a plusieurs années maintenant et a fait ses débuts avec la sortie de l’iPhone 7 là-bas. Depuis lors, la puce a été réutilisée pour des appareils tels que l’iPad de 7e génération susmentionné.

2 Go de RAM et processeur 1,63 GHz

Si l’A10 Fusion, bien qu’il ne soit pas sur le même terrain que les puces actuelles de la série A, fonctionne assez bien pour alimenter l’iPad de 10,2 pouces, il devrait être suffisamment puissant pour piloter iOS 13 sur l’iPod touch, non? Ce n’est pas aussi simple et aussi simple que ça.

Comparé à l’iPad de 10,2 pouces, l’A10 Fusion sur l’iPod touch 7e génération fonctionne à une vitesse d’horloge plus lente de 1,63 GHz, tandis que le «même» processeur de l’iPad fonctionne à 2,21 GHz. Non seulement cela, mais l’iPad bénéficie de 3 Go de RAM, tandis que l’iPod touch est relégué à seulement 2 Go. Étant donné que l’A10 Fusion est déjà sous-alimenté, une vitesse d’horloge plus lente peut entraîner des baisses de fréquence d’images et des problèmes avec certaines applications et certains jeux.

Les vitesses se comparent bien avec l’iPhone 6s / iPhone SE

Comme iOS 12 avant lui, iOS 13 fonctionne très bien sur des appareils «sous-alimentés» comme l’iPhone SE et l’iPod touch. Il ne semble tout simplement pas aussi accrocheur qu’iOS 12, qui était réputé pour son bon fonctionnement avec le matériel iOS plus ancien.

Même puce, mais vitesse d’horloge plus rapide

Les fonctionnalités phares d’iOS 13 comme le mode sombre fonctionnent assez bien sur l’iPod touch, mais bon nombre des avantages présentés avec iOS 13 s’appliquent davantage au matériel haut de gamme pour iPhone et iPad (iPadOS). Le principal avantage d’iOS 13 pour les utilisateurs d’iPod touch est de loin la prise en charge supplémentaire d’Apple Arcade.

Son temps en tant que lecteur de musique portable est largement passé

C’est drôle, mais j’ai à peine abordé la capacité de lecture de musique de l’iPod touch dans ma revue pratique, mais c’est parce que nos iPhones, iPads et même nos montres ont tendance à mieux gérer cet aspect de notre vie en 2020.

En fait, on pourrait soutenir que l’Apple Watch est le nouvel iPod. C’est l’appareil le plus portable avec un écran qu’Apple vend, il dispose de Bluetooth pour se connecter à des écouteurs sans fil comme les AirPods et il peut même diffuser de la musique à partir d’Apple Music via une connexion cellulaire.

Une bonne chose à propos de l’iPod touch – prise casque 3,5 mm!

À mon avis, l’Apple Watch est un meilleur iPod que l’iPod. Il vous offre une bibliothèque illimitée de musique directement sur votre poignet qui peut être diffusée sur une paire d’écouteurs sans fil. Vous pouvez même lui demander de jouer pratiquement n’importe quelle chanson en utilisant uniquement votre voix. Si vous ne l’avez pas essayé, vous devriez vraiment le faire, car c’est assez génial.

L’Apple Watch “iPods” l’iPod touch

Une console de jeu vidéo portable

Là où l’Apple Watch n’est pas très bien, c’est avec des interactions prolongées qui nécessitent beaucoup de temps d’écran. C’est là que l’iPod touch peut encore bien fonctionner.

Dans ses pages de marketing de produits, Apple présente l’iPod touch comme une machine de jeu portable portable parfaite pour Apple Arcade. En fait, Apple l’a présenté de cette façon avant le lancement d’iOS 13 et d’Apple Arcade.

Maintenant qu’Apple Arcade est disponible depuis plusieurs mois, comment fonctionne l’iPod touch 7e génération en tant que machine de jeu vidéo portable? J’ai trouvé que cela fonctionne assez bien, si vous considérez quelques mises en garde potentielles.

L’inconvénient le plus évident est la taille de l’écran. Alors que la plupart des jeux fonctionnent bien sur l’écran de 4 pouces de l’iPod touch, certains jeux, comme le coureur à la troisième personne Hot Lava, sont un étirement pour jouer sur un si petit écran.

Mais ce n’est pas seulement que l’écran est 0,7 pouces plus petit que le plus petit iPhone qu’Apple vend actuellement, c’est aussi que la qualité de l’écran est inférieure, du moins sur le papier. L’iPod touch dispose d’un écran avec un rapport de contraste de 800: 1, fonctionnant à une résolution de 1 136 x 640 pixels. Il manque également des pixels à double domaine, ce qui aide lors de la visualisation de l’affichage sous de grands angles. En d’autres termes, cela ne vous offrira pas l’expérience d’affichage premium que vous trouverez sur le matériel iPhone d’aujourd’hui.

Cela étant dit, nous devons nous rappeler que l’iPod touch commence à seulement 199 $, et je trouve que son écran est toujours étonnamment bon pour jouer à des jeux. Malgré un contraste moindre, des angles de vision moins bons et moins de luminosité disponible, je trouve que les jeux Apple Arcade colorés comme Sneaky Sasquatch sont très bons sur l’écran iPod touch de 4 pouces.

L’un des plus gros problèmes de l’iPod touch en tant que console de jeu concerne le son. L’unité dispose d’un seul haut-parleur au bas de l’appareil, donc lorsque vous le tenez en mode paysage, vous pouvez vous retrouver à couvrir le haut-parleur et à étouffer le son.

Lorsque je joue à des jeux, je trouve que c’est beaucoup plus idéal d’utiliser les AirPods, mais cela entraîne évidemment des coûts supplémentaires. Apple comprend une paire d’écouteurs Lightning, mais le placement du port Lightning interfère avec les jeux en mode paysage. En ce qui concerne le son, il devient évident que l’iPod touch n’a pas été conçu principalement pour les jeux.

iPod touch 7e génération avec Apple Arcade

Si vous cherchez à utiliser un iPod touch comme console de jeu portable, alors Apple Arcade est la première raison pour laquelle vous pourriez envisager de le faire. Pour seulement 4,99 $ par mois, vous bénéficiez d’un accès illimité à tous les jeux de la bibliothèque Apple Arcade, qui a désormais dépassé 100 jeux.

Tous les jeux sur Apple Arcade ne sont pas à essayer absolument – il y a certainement des puants dans le mélange. Mais la bibliothèque a plusieurs joyaux et beaucoup de titres solides qui occuperont les joueurs causals.

Quelques jeux, comme le Sneaky Sasquatch susmentionné, me viennent à l’esprit. Il y a aussi What the Golf?, Une version hilarante du golf miniature. Ensuite, il y a de plus gros titres comme Hot Lava et Sonic Racing. Non seulement vous avez accès à l’intégralité de la bibliothèque de jeux Apple Arcade, mais l’abonnement est éligible au partage familial, vous permettant ainsi qu’à cinq autres membres du ménage d’accéder en illimité via un seul abonnement mensuel de 4,99 $.

L’autre grand avantage d’Apple Arcade est que l’enregistrement dans le cloud est automatiquement activé via iCloud et que de nombreux jeux sont multi-plateformes. Cela signifie que vous pouvez démarrer un jeu sur votre Apple TV, le reprendre sur le Mac, puis reprendre plus tard sur l’iPod touch lors de vos déplacements, le tout sans manquer un battement.

Enfin, les jeux Apple Arcade sont jouables hors ligne, ce qui est évidemment important pour un appareil comme l’iPod touch, qui ne dispose d’aucune sorte de connectivité cellulaire. Lorsque vous téléchargez un titre Apple Arcade, le jeu complet est téléchargé sur votre appareil. Dans cet esprit, l’espace est quelque chose que vous devrez considérer. Si vous prévoyez de charger votre iPod touch avec de nombreux titres Apple Arcade, vous souhaiterez peut-être opter pour la configuration de 128 Go, ce qui vous coûtera 100 $ supplémentaires.

Prise de .

En fin de compte, l’iPod touch 7 est une console de jeu portable décente, mais cela ne se traduit pas toujours par une excellente expérience de jeu. Apple Arcade, alors qu’il en est encore à ses balbutiements, est très prometteur, mais la conception globale de l’iPod touch, associée à son matériel relativement sous-alimenté, peut parfois rendre les jeux frustrants.

Pour les adultes, cela peut être particulièrement vrai, car de plus grandes mains peuvent facilement masquer l’écran, qui sert également de contrôleur principal pour les jeux sur la plate-forme. L’utilisation d’un contrôleur Bluetooth externe aide – iOS 13 ajoute la prise en charge de la manette PlayStation Dual Shock 4 et Microsoft Xbox One – mais une telle configuration n’est pas exactement idéale pour un appareil avec un écran de 4 pouces.

iOS 13 ajoute la prise en charge des contrôleurs traditionnels de Sony et Microsoft

Les jeux sur l’iPod touch ne sont pas mauvais, mais je préférerais de beaucoup le faire sur mon iPad de 7e génération. L’iPad, bien que loin d’être aussi portable, est une bien meilleure console de jeu que l’iPod touch, et il ne coûte souvent que 50 $ de plus. Avec l’iPad, vous obtenez un écran beaucoup plus grand avec lequel il est plus facile d’interagir, de meilleurs haut-parleurs qui ne sont pas aussi faciles à couvrir avec vos mains et des performances légèrement plus rapides.

L’iPad est également meilleur lorsque vous utilisez l’appareil avec un contrôleur, car le plus grand écran permet à vos yeux d’être plus éloignés de l’action à l’écran.

L’iPod touch fonctionne avec des contrôleurs, mais il semble étrange compte tenu du petit écran

La meilleure chose que l’iPod touch a pour lui est sa portabilité et son prix. Si la portabilité est absolument en haut de votre liste, l’iPod touch, ou peut-être un iPhone reconditionné, est un choix solide. Sinon, j’irais avec l’iPad 7 à chaque fois – et ce n’est même pas en considérant des fonctionnalités super utiles comme Touch ID, qui est également disponible sur la tablette économique d’Apple.

Qu’est-ce que tu penses? Achèteriez-vous un iPod touch en 2020? Décrochez ci-dessous dans la section des commentaires avec vos pensées. Assurez-vous de regarder la vidéo complète intégrée ci-dessus pour des détails encore plus nuancés sur l’utilisation de l’iPod touch comme machine de jeu.

