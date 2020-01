The Rise of Skywalker ’a été répondu dans la coupe originale – .

Bien que Star Wars: The Rise of Skywalker ait eu sa juste part de problèmes, celui qui semblait se démarquer à peu près tous ceux qui ont vu le film était l’inclusion de l’empereur Palpatine. Le fait qu’il soit dans le film n’était pas le problème, mais plutôt le fait qu’il soit revenu de nulle part sans aucune explication. La dernière fois que nous l’avons vu, il tombait dans une fosse au centre de l’étoile de la mort, qui a ensuite explosé.

Tout ce que nous obtenons concernant l’histoire de Palpatine entre Return of the Jedi et ce film sont quelques lignes dans l’exploration d’ouverture et quelques lignes de dialogue vers le début de The Rise of Skywalker. Mais, comme Maryann Brandon, rédactrice en chef de l’épisode IX, l’a révélé dans une récente interview au Huffington Post, ce n’était pas toujours le cas.

«C’était une sorte d’équilibre délicat et nous avons beaucoup réfléchi sur ce que nous voulions révéler», a déclaré Brandon. «Certaines scènes ont un peu changé, la façon dont nous voulions la présenter au public. En fin de compte, nous avons fini par en montrer beaucoup moins qu’au départ. »Dans les versions précédentes du film, il y avait« un peu plus d’informations à ce sujet, [Palpatine] vivant, “mais, Brandon a dit,” il semblait aller hors sujet. “

Elle a poursuivi: «Il y avait tellement d’informations dans le film et tant de personnages que nous voulions que le public se concentre. Je pense que nous pensions que nous ne voulions pas encombrer le film avec des choses que vous n’aviez pas besoin de savoir. “

C’est l’une des nombreuses révélations intéressantes que Brandon partage dans l’interview, mais d’une part, en particulier de son point de vue, je comprends parfaitement d’où elle vient. Le film se déplace déjà à un rythme effréné, donnant rarement une seconde à des scènes ou des personnages, donc essayer de fourrer une histoire crédible pour Palpatine tout en gardant tout ce qui était nécessaire pour l’histoire aurait pu être une folle course. De plus, aussi chaotique et absurde que soit l’histoire de toute cette trilogie, je ne suis pas sûr que cela aurait aidé.

Source de l’image: Disney

