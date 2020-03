The Simpsons est confirmé pour Disney Plus UK – pré-commandez maintenant et économisez 10 £

Disney Plus UK sortira le 24 mars (enfin!), Et maintenant Disney Plus UK a confirmé que plus de 600 épisodes arrivent sur le service de streaming. Cela survient peu de temps après que Disney Plus a annoncé un accord avec Sky pour lancer le service sur Sky Q – puisque Sky détient les droits de diffusion des Simpsons, nous supposons que les deux événements sont liés.

C’est une excellente nouvelle pour les fans qui craignent que la version britannique du streamer ne soit pas diffusée, et si vous achetez un abonnement d’un an à Disney Plus avant le lancement, vous pouvez économiser 10 £. Cela signifie que vous aurez 12 mois de streaming Pixar, Marvel, Star Wars et le contenu de Disney pour 49,99 £ au lieu des 59,99 £ habituels.

Aux États-Unis, 30 saisons des Simpsons ont été lancées sur Disney Plus – et il semble maintenant que nous obtenons la même chose ici. Voici l’accord Disney Plus UK:

Découvrez également la bande-annonce des Simpsons ici, qui révèle que 600 épisodes arrivent sur le service, et pour “ commencer à diffuser ” le 24 mars:

Plus de 600 épisodes des Simpsons + Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = 🤯 A ne pas manquer! pic.twitter.com/IqRM1BXU6C4 mars 2020

Pourquoi s’abonner à Disney Plus UK avant même qu’il ne soit ici, à part The Simpsons? En plus du contenu d’archives Disney fourni avec le service, vous bénéficiez d’une année d’exclusivités à gros budget. Vos 12 premiers mois comprendront les saisons 1 et 2 de The Mandalorian et les futurs spectacles de Marvel comme WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier.

Ce ne sera pas seulement des choses Star Wars, Marvel, Pixar et Disney à espérer, mais Disney Plus a révélé dans des documents marketing que des films Fox comme X-Men: Days of Future Past et Ice Age arrivent dans la version britannique de le service de streaming.

Si vous savez que Disney Plus est le service de streaming pour vous, nous avons également découvert un moyen par lequel vous pouvez commencer à regarder tout cela dès maintenant. Grâce aux merveilles d’un VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur aux États-Unis et regarder comme si vous étiez de l’autre côté de l’Atlantique.