The Walking Dead avait à l’origine Maggie Kill Negan dans les bandes dessinées

Les morts qui marchent Le créateur Robert Kirkman a révélé que le plan original de la bande dessinée était de faire tuer Maggie par Negan. Pour un public occasionnel, The Walking Dead est surtout connu pour l’émission de télévision populaire AMC. Débuts en 2010, The Walking Dead d’AMC raconte l’histoire d’un groupe de survivants dans une apocalypse zombie. Le mois dernier, il a été déclaré que The Walking Dead était l’émission scénarisée la plus regardée sur le câble cette année, mais bien sûr, l’émission n’existerait pas sans la bande dessinée à succès d’Image.

La bande dessinée de longue date a connu une fin surprise l’année dernière dans le numéro 193. La semaine dernière, Kirkman a sorti un nouveau one-shot de Walking Dead intitulé « Negan Lives! », Ramenant le personnage préféré des fans. The Walking Dead a couru pour 193 numéros, mettant en vedette plusieurs personnages mémorables. Negan était l’un des plus mémorables. Le méchant brandissant des chauves-souris a fait toute l’entrée dans le 100e numéro de la bande dessinée, assassinant brutalement Glenn. Negan a fait sa dernière apparition sur la page (avant Negan Lives! Plus tard) dans # 174. Les fans peuvent être surpris d’apprendre que Negan devait à l’origine y mourir.

Robert Kirkman n’est pas étranger à révéler des friandises et des faits amusants concernant le développement de The Walking Dead dans la section des lettres. Ce n’est pas différent dans Negan Lives! Ici, Kirkman a confirmé (via Insider) quelque chose qu’il a taquiné dans la section des lettres du numéro 176: Maggie a initialement tiré sur Negan dans le numéro 174 au lieu de le laisser partir. En fait, Kirkman dit qu’il « a même écrit le script complet du problème, se terminant par la mort de Negan ». Qu’est-ce qui a empêché l’écrivain de suivre ce plan? Kirkman a déclaré que c’était un courriel de l’artiste Walking Dead Charlie Adlard qui avait changé d’avis. Consultez l’e-mail ci-dessous:

« Je sais que Negan n’allait pas durer, donc ce problème n’a pas été une surprise, contrairement à la saga Andrea, mais c’est toujours triste de le voir partir. Bien joué … sauf … je ne suis pas un peu convaincu par le façon dont Maggie lui tire dessus. Essayez-vous de dire que c’est une sorte de « id » où au fond de lui, c’est ce qu’elle veut faire, même si elle est convaincue qu’elle n’a pas besoin de lui tirer dessus. Comme je l’ai dit, plus je connaissais Negan – surtout ces dernières années – plus je souhaitais qu’il soit resté jusqu’à la fin. Je souhaite que la rédemption ait fonctionné pour lui. Ce n’est absolument pas une critique de vous du tout, mais plus une critique de l’ouest [at least] littérature / divertissement, où, parce que la majorité d’entre nous trouve la peine de mort – donc un œil pour un adage pour les yeux – odieuse, nous la pratiquons dans la fantaisie. Presque aucun méchant occidental ne s’en sort sans mourir à la fin. En tant que public, nous exigeons toujours la punition ultime pour nos méchants fantastiques. C’est dommage que nous n’ayons pas brisé le moule avec Negan … le plus méchant des méchants, mais très loin sur la voie de la rédemption et du pardon, qui paie le prix ultime habituel – la mort. Imaginez, s’il vivait, que pourrions-nous dire de notre société? «

Fait intéressant, dans la série, le producteur de The Walking Dead, Greg Nicotero, voulait que Maggie tue Negan. Comme la bande dessinée, cela n’a pas eu lieu. Negan a joué un rôle déterminant dans la saison 10, s’impliquant dans le scénario des Whisperers. Malgré de nombreuses occasions de le tuer, les showrunners ne se débarrasseront pas de Negan, et pour une bonne raison. Il est difficile d’imaginer que la représentation de Jeffrey Dean Morgan touche à sa fin, et les téléspectateurs manqueraient sûrement de voir le personnage préféré des fans à l’écran chaque semaine.

Alors que Negan a failli être tué dans les bandes dessinées, le courriel d’Adlard a « déplacé » Kirkman pour refaire les six dernières pages du numéro 174. Dans l’histoire, Maggie confronte Negan à l’intérieur d’une maison avec l’intention de le tuer. Au lieu de résister, Negan se réjouit de la mort, affirmant qu’il le mérite. Finalement, Maggie décide de ne pas le tuer, mais de le laisser vivre avec ce qu’il a fait. La fin originale n’aurait probablement pas été aussi bien reçue par les fans de bandes dessinées. Les fans des bandes dessinées et de la série télévisée conviendraient probablement que tuer Negan aurait pu ruiner à la fois les bandes dessinées et les séries télévisées, car cela aurait pu faire dérailler l’arc des personnages de Maggie. Bien que cela aurait été quelque chose de voir Negan être retiré, la décision de le garder en vie était probablement la meilleure voie à suivre.

