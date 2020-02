The Witcher 3, a atteint 50 millions de dollars de revenus sur Steam

The Witcher 3 a atteint un nouveau record de ventes sur Steam. Au cours de la dernière période, le titre CD Projekt Red est revenu aux mains des joueurs et a dépassé les 50 millions de dollars de revenus depuis le 1er octobre 2018. Cette popularité découle également du succès de la série télévisée diffusée récemment sur Netflix. .

CD Projekt Red a annoncé les statistiques dans un tweet, expliquant qu’après le succès du jeu de rôle en monde ouvert, la société réalise 80% de ses ventes au cours de cette période.

The Witcher 3, nouveau record de gains

La plupart des développeurs obtiennent 70% de leurs ventes, tandis que le reste revient à Valve, mais cela change si un jeu génère plus de revenus. Si un jeu gagne 10 millions de dollars, la part augmente à 75% et 5% supplémentaires s’il atteint 50 millions de dollars, auquel cas The Witcher 3 tombe.

«La semaine dernière, il a été rapporté que les ventes de The Witcher 3 avaient augmenté de 554% en décembre, le même mois que l’émission Netflix pour The Witcher était sortie. Le jeu a également atteint 100 000 comptes de joueurs simultanés sur Steam pour la première fois fin janvier. », Lit Twitter.

Les revenus générés par les ventes de The Witcher 3 sur la plateforme @Steam pour la période du 1er octobre 2018 à aujourd’hui ont dépassé 50 millions de dollars. La société tient à remercier les fans pour leur soutien. De plus, avec le montant qui distingue le spectacle, il n’est pas surprenant que cela affecte les revenus de vente du jeu de rôle fantastique épique. Netflix a confirmé la deuxième saison de l’émission avant même que la première ne soit à l’écran, et si vous êtes fan, il vous suffit d’attendre.