The Witcher 4: ce que nous voulons voir dans un nouveau nom Witcher

The Witcher 4 est à nos portes! Bien sûr, nous avons le monde immense et tentaculaire de Cyberpunk 2077 à passer en premier – ce qui ne se fera pas du jour au lendemain – mais nous savons maintenant que le développeur CD Projekt RED se prépare à développer un nouveau jeu The Witcher comme son prochain titre.

Le nouveau jeu Witcher ne débarquera pas bientôt, c’est sûr. Étant donné que The Witcher 3 a atterri en 2015 et que Cyberpunk 2077 arrive en 2020, nous pouvons attendre encore cinq ans avant que CD Projekt RED ne soit prêt à sortir un autre RPG en monde ouvert.

C’est toujours une bonne nouvelle, cependant, et cela signifie que nous pourrions commencer à voir un calendrier de sorties de va-et-vient pour les deux franchises, dans la même veine que la gestion par Bethesda des séries de jeux Elder Scrolls et Fallout. Et en attendant, nous aurons The Witcher saison 2, ce film d’animation Witcher, et le catalogue des jeux Witcher et des livres Witcher pour nous tenir occupés.

Alors, que voudrions-nous voir dans un nouveau jeu The Witcher, peut-être dix ans après son entrée précédente? Voici tout ce qui nous préoccupe.

1. Plus de créatures folkloriques

Ce n’est un secret pour personne que bon nombre des bestioles de The Witcher sont – d’une manière ou d’une autre – basées sur des créatures du folklore européen, mais nous aimerions voir apparaître d’autres monstres du folklore qui ne sont pas encore devenus le bestiaire. Peut-être jeter Selkies, ou une version sombre d’un lutin, ou même l’hybride chat / serpent Tatzelwurm de la mythologie autrichienne.

Il y a tellement de folklore avec lequel jouer et nous aimerions voir le CD Twisted de CD Projekt RED en prendre autant que possible – avant de les tuer bien sûr.

(Crédit d’image: CD Projekt Red)

2. Peu d’influence de l’émission de télévision

La pire chose que CD Projekt RED pourrait faire à ce stade serait d’essayer d’axer le développement de The Witcher 4 sur les décisions prises dans l’émission télévisée. La série Netflix attirera sans aucun doute beaucoup de nouveaux joueurs dans le jeu, mais nous ne voulons tout simplement pas voir un jeu dilué ou fait pour apaiser les nouveaux amis de CD Projekt RED chez Netflix: les jeux sont exceptionnels tout comme ils le sont.

3. Un récit fort – avec la bonne quantité de distractions

Il existe de nombreux jeux en monde ouvert qui vous permettent d’explorer le contenu de votre cœur, mais peu d’entre eux offrent un scénario principal aussi bien conçu pour vous tirer à plusieurs reprises de la frange de la distraction comme The Witcher 3.

L’histoire principale et la lutte contre le boss final de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pâlissent par rapport à l’exploration instantanée du jeu, pour un – et nous espérons que The Witcher 4 ne laissera pas tomber l’un de ses plus grands forces (la traction en avant de son récit central) dans le but de faire évoluer son monde.

(Crédit d’image: CD Projekt)

4. Sauvegarde continue des données de Witcher 3

Cela semble faisable, compte tenu du nombre de plates-formes sur lesquelles The Witcher 3 est jouable – et puisque The Witcher 3 vous a permis d’importer vos données de sauvegarde de l’entrée précédente de la franchise.

Où que The Witcher 4 nous emmène, si cela se produit après les événements de Wild Hunt, il serait dommage de ne pas laisser les heures passées dans le dernier titre avoir une incidence sur son monde et ses personnages.

5. Une action sérieuse de barde

Plus de chansons! Plus de plaisanteries! Plus Jaskier! Souligner l’action du jeu avec Toss A Coin To Your Witcher peut être un tronçon, mais la base de fans veut de la musique, et elle frappera du poing sur la table remplie de bière de cette auberge et se moquera du divertissement jusqu’à ce que ces demandes soient satisfaites.

(Crédit d’image: CD Projekt)

6. Signes étendus

L’une des meilleures parties du monde de The Witcher est son utilisation décontractée de la magie – avec des «signes» qui vous permettent de former des boucliers de protection, d’envoyer des explosions télékinésiques à vos ennemis ou simplement de mettre le feu aux choses. Une évolution du système de signes de The Witcher 3, qui vous permet de choisir quelles capacités développer et affiner, est un incontournable. Des options de dialogue plus approfondies lors de l’utilisation du signe de contrôle mental (Axii), seraient également un développement amusant pour ceux qui sont grands dans leurs interactions de jeux de rôle.

7. Un port console Nintendo

C’était assez étonnant de voir le The Witcher 3 porté sur la Nintendo Switch – une console relativement sous-alimentée par rapport à la PS4 ou à la Xbox One.

Un nouveau jeu Witcher ne sera probablement pas en mesure de faire la même chose dès le lancement – et nous ne nous attendons certainement pas à ce que Cyberpunk 2077 le fasse de si tôt – mais nous espérons que CD Projekt RED le portera sur la console Nintendo Switch a été remplacé par, lorsque cela devient techniquement possible, afin que le plus grand public possible puisse profiter du jeu.