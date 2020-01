The Witcher: Classes D&D des personnages principaux

Comme la plupart des mondes littéraires fantastiques modernes, The Witcher de Netflix est inspiré des tropes familiers des univers fantastiques. Il y a des chevaliers, des sorciers (et des sorcières), ainsi que des elfes, des nains et bien d’autres. Il suffit de dire que The Witcher, que ce soit les jeux, les livres ou le spectacle, est assez proche de certaines des formules utilisées par Dungeons and Dragons.

C’est un bon moyen de rendre chaque personnage important plus distinctif pour le public. Cela rend également leurs interactions plus dynamiques et leurs personnalités plus variées. Après tout, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’un barde se batte pour sortir d’une rencontre, contrairement à un sorceleur. Voici comment nous classons chacun des personnages importants de la série en fonction de leurs classes D&D de base les plus proches.

10 GERALT – COMBATTANT

Geralt est délicat car il est censé être un homme à tout faire. C’est un utilisateur de magie, un alchimiste et un épéiste à la fois. Cependant, malgré le large éventail de compétences et d’aptitudes de Geralt, il recourt principalement à des méthodes physiques. Cela fait de lui plus un archétype de combattant qu’autre chose.

À vrai dire, Geralt et la plupart des sorciers seraient probablement un personnage de sous-classe ou à plusieurs classes dans D&D. Cette sous-classe serait très probablement une épellation, une combinaison d’un utilisateur magique et d’une classe plus physique. Cela est devenu plus évident dans le spectacle car Geralt choisit parfois de combiner ses signes avec ses combats à l’épée dans la plupart des rencontres.

9 YENNEFER – SORCERER

Il n’y a aucun doute sur le rôle de Yennefer en termes de classes D&D. Elle a même appelé une sorcière dans la série, donc celle-ci est une évidence. Les sorciers sont des individus nés avec la capacité innée de contrôler ou de faire de la magie. Yennefer a ce pouvoir mais n’en a aucun contrôle pendant la majeure partie de sa jeunesse.

Grâce à d’autres sorcières, Yennefer a pu exploiter son potentiel en tant qu’un des utilisateurs de magie les plus puissants de la première saison de The Witcher. Son penchant pour contrôler les éléments de la nature dans son propre monde fictif a fait d’elle une formidable sorcière.

8 JASKIER – BARD

Encore une fois, nous avons ici une autre représentation D&D claire d’un personnage dans The Witcher. Jaskier, ou Pissenlit pour ceux d’entre vous qui connaissent mieux les jeux, est un barde, simple et simple. Il est peut-être même le barde par excellence dans n’importe quel monde fantastique. Jaskier n’a aucune capacité de combat que ce soit et il n’a pas non plus les capacités arcaniques de la classe. Il compte principalement sur sa langue argentée et son luth (et sa haute stat charisme) pour se sauver.

Malheureusement, cela ne fonctionne pas toujours et Jaskier se retrouve avec plus de dangers qu’il ne peut en supporter et nécessite souvent l’aide de Geralt. En tant que tel, Jaskier n’est pas si bon qu’un barde quand il s’agit de quêtes. Tout au plus, il peut composer une chanson pour toute la fête afin d’inciter les villageois à lancer leurs pièces.

7 CIRI – ASSISTANT

Classer Ciri n’est pas si simple. Elle peut être autant un joker que Geralt, peut-être encore plus puisque la série n’a pas complètement montré ce dont elle est capable. Cela et Ciri deviendront un sorceleur, probablement la saison prochaine, ce qui signifie qu’elle pourrait se révéler être un autre épéiste comme Geralt.

Pour l’instant, Ciri n’est qu’un sorcier, ce qui ne signifie pas qu’elle est plus faible que Geralt. Plutôt l’inverse, en fait. Les sorciers sont des utilisateurs magiques capables de plier la réalité à leur volonté, y compris le temps et l’espace. Ciri correspond certainement à ce profil, bien qu’elle ait encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir être classée comme un sorcier à part entière.

6 TISSAIA DE VRIES – SORCIER

Tissaia de Vries est un autre personnage avec une classe claire. Elle est le mentor de Yennefer et est la propriétaire d’Aretuza, une école de sorcières. On ne sait pas grand-chose de l’enfance de Tissaia, mais comme Yennefer, nous pouvons supposer qu’elle est aussi une personne douée de magie.

En tant que professeur de sorcellerie, Tissaia est particulièrement puissante et a même tenu bon dans la bataille de Sodden. Elle était une enseignante si puissante que certains de ses élèves l’ont finalement dépassée. Dans tous les cas, Tissaia est une sorcière et la plupart des sorcières de The Witcher ont leurs pouvoirs dès la naissance. Du moins selon le spectacle.

5 ISTREDD – SORCERER

Istredd est en fait un sorcier même si le spectacle le fait apparaître davantage comme un archéologue. Jusqu’à présent, l’un des rares sorts magiques qu’il a exécutés dans le spectacle ouvre un portail pour l’évasion de Yennefer. Au-delà de cela, il n’a même pas vraiment montré ses prouesses arcaniques ou son tempérament.

Cependant, ceux d’entre vous qui ont lu les livres sauront qu’Istredd est assez bon en magie pour le militariser. En fait, il a même défié Geralt de Rivia en duel à mort. Cela signifiait qu’Istredd était suffisamment confiant dans ses compétences magiques pour combattre Geralt. Quoi qu’il en soit, sa classe D&D est à peu près la même que sa vocation dans le spectacle.

4 RENFRI – COMBATTANT

Renfri peut être un sac mixte car elle n’a pas toujours été une combattante. Enfant, elle avait besoin d’apprendre à survivre par elle-même dans un monde médiéval sombre et cruel. Cela pourrait facilement la faire tomber dans deux catégories, à savoir les voyous et les combattants. Malgré cela, le spectacle a montré clairement que Renfri est plus à l’écoute de sa dextérité et de sa force que de sa ruse et de sa ruse.

Renfri a peut-être trompé de nombreuses personnes, y compris Geralt, mais sa façon de combattre le sorceleur est tout simplement spectaculaire. Seul un combattant D&D pouvait opposer un tel spectacle à un autre combattant plus compétent. Malheureusement, Renfri a perdu car elle n’était pas à la hauteur de Geralt, du moins à son niveau actuel.

3 VILGEFORTZ – SORCIER

Vilgefortz est encore une fois un autre joker en ce qui concerne les classes D&D. C’est un sorcier, d’accord – la Confrérie des sorciers est même d’accord. Le fait est que Vilgefortz n’est pas comme la plupart des autres utilisateurs de magie. Il recourt encore fréquemment au combat physique et est très compétent avec une épée dans la série (c’était un personnel bo dans les livres, cependant).

Cela rend facilement Vilgefortz plus un sortilège que Geralt. Vilgefortz est un maître du combat physique et magique. Alerte spoilDans les livres, il a même vaincu les forces combinées de Yennefer, Geralt et le vampire Regis quand il est devenu méchant. Pourtant, le spectacle indique que le rôle principal du Vilgefortz est un sorcier, alors mettons-le simplement là.

2 DARA – ROGUE

Dara est l’amie elfe de Ciri qui a aidé à la secourir lorsqu’elle fuyait les soldats nilfgaardiens. Il a également aidé Ciri à atteindre la forêt de Brokilon et à éviter d’être trompé par un Doppler. Dara pourrait ne pas montrer de compétences de combat substantielles, mais le voyou en lui est fort.

Après tout, c’est un elfe errant qui sert sous Filavandrel, une guérilla elfique devenue chef après que la plupart des humains ont vaincu les elfes. En tant que membre du royaume déchu de Filavandrel, Dara a appris à être furtif pour survivre à la cruauté humaine. Il a également été forcé de voler, de fouiller et de se cacher la plupart du temps, étant donné que son espèce souffre toujours de violence aux mains des humains.

1 SAC À DOS – DRUIDE

Enfin et surtout, nous avons Mousesack. Pour ceux d’entre vous qui ont joué The Witcher III: Wild Hunt, l’autre nom de Mousesack est Ermion, le druide en chef de Skellige. Par conséquent, il est assez clair de savoir ce qu’est Mousesack. C’est un druide bien qu’il ressemble plus à un sorcier dans la série en raison de sa tenue vestimentaire.

Bien sûr, tout cela est dû au fait que Mousesack était à Cintra au lieu de son environnement naturel à Skellige. Étant donné le bon endroit, Mousesack / Ermion peut facilement utiliser les pouvoirs primaires de la nature. Pour une raison quelconque, cependant, le spectacle l’a tué, donc nous ne reverrons peut-être jamais Mousesack même s’il est toujours vivant dans les livres et les jeux.

